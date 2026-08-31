Curs valutar BNR azi 31 august 2026

Bani / Foto: Agerpres

Moneda naţională s-a depreciat luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2586 lei, în urcare cu 0,02 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,2584 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5335 lei, în creştere cu 1,64 bani (+0,36%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,5171 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,6071 lei, în scădere cu 1,23 bani (-0,22%), faţă de 5,6194 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit luni până la valoarea de 647,6687 lei, de la 669,0168 lei, în şedinţa precedentă.

Curs valutar BNR 31 august

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, luni, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,2586

1 Dolar american USD 4,5335

1 Dolar australian AUD 3,2463

1 Dolar canadian CAD 3,2637

1 Franc elveţian CHF 5,6071

1 Coroană cehă CZK 0,2180

1 Coroană daneză DKK 0,7035

1 Liră egipteană EGP 0,0891

1 Liră sterlină GBP 6,1396

100 Forinţi maghiari HUF 1,4435



100 Yeni japonezi JPY 2,8381

1 Leu moldovenesc MDL 0,2609

1 Coroană norvegiană NOK 0,4847

1 Zlot polonez PLN 1,2151

1 Rublă rusească RUB 0,0524

1 Coroană suedeză SEK 0,4730

1 Liră turcească TRY 0,0939

1 Rand sud-african ZAR 0,2809

1 Real brazilian BRL 0,8745



1 Renminbi chinezesc CNY 0,6746

1 Rupie indiană INR 0,0476

100 Woni sud-coreeni KRW 0,3313

1 Peso mexican MXN 0,2664

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6817

1 Dinar sârbesc RSD 0,0448

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1018

1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,2344

1 Baht thailandez THB 0,1367



1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5784

1 Shekel israelian ILS 1,5157

100 Rupii indoneziene IDR 0,0256

1 Peso filipinez PHP 0,0727

100 Coroane islandeze ISK 3,7242

1 Ringgi malaysian MYR 1,1261

1 Dolar singaporez SGD 3,5618

1 Gram de aur XAU 647,6687

1 DST XDR 6,2065

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.