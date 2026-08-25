Legea salarizării, "un proiect mort din fașă". Elena Cristian: Dacă ar trece, atunci ar fi nevoie de noi taxe

Elena Cristian, analist DC Business

Legea salarizării a intrat în ziua decisivă, iar România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR. Elena Cristian, analist DC Business, a comentat subiectul.

Legea salarizării unitare intră în ziua decisivă. Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, a spus că partidele trebuie să ajungă astăzi, 25 august, la un acord pentru ca actul normativ să poată fi adoptat la timp. În caz contrar, România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR.

Liderii partidelor politice au mers la Cotroceni pentru discuţii cu preşedintele Nicuşor Dan şi, dacă se va ajunge la un acord, legea va fi publicată şi trimisă în Parlament săptămâna viitoare. Elena Cristian, analist DC Business, a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de Cristina Șincai.

Elena Cristian: Acest proiect este mort din fașă

"Este foarte greu de spus ce se va întâmpla. Suntem cu 5 zile înainte de expirarea termenului limită și acum ni se vorbește de întâlniri, de consens politic, de varianta finală... De unde o să găsească guvernul încă 4 miliarde, minimum 4 miliarde, în plus față de anvelopa aprobată de Comisia Europeană. Este o soluție care ar fi trebuit să se poarte acum câțiva ani, nu cu 5 zile înainte. Din punctul meu de vedere, acest proiect este mort din fașă. Nu are cum să treacă. Nu există timpul fizic pentru un consens. Nu există timpul pentru identificarea resurselor bugetare necesare suportării acestei povești fiscale. Nu există timp pentru nimic. Probabil că vom pierde acești bani, o sumă foarte importantă care ne-ar fi ajutat foarte mult. În același timp, este o lecție despre cum poate politicul, din nou, să îngroape ceva ce poate fi rezolvat. Dacă ei nu au găsit un consens politic pentru un guvern funcțional, ne gândim acum că în toată această nebunie se vor pune la masă și vor spune 'nu pierdem 770 de milioane. Hai să facem ceva'. Eu nu cred asta. Nu văd responsabilitate politică nicăieri în acest moment.

"Dacă legea s-ar aproba în forma actuală, atunci ar fi nevoie de o creștere imediată a taxelor"

Dacă legea s-ar aproba în forma în care se află în acest moment - deși nu cred, din punctul meu de vedere e un subiect închis - atunci este nevoie de o creștere imediată a taxelor, inclusiv a TVA-ului. De ce? Pentru că nu există nicio altă resursă bugetară pentru a acoperi acel impas de 4 miliarde. Tot ce ar putea să facă este să pună taxe din nou, sărăcirea populației și biruri noi pe categoriile care deja o duc greu. Sunt oameni care abia reușesc să trăiască de la o zi la alta.

Nu știu ceva de reducerea majorărilor pentru demnitari din noua lege a salarizării. Hai să fim serioși! De când auzim de reducerea cheltuielilor în sistemul bugetar? Cred că s-a făcut deja un an, din august, de când premierul demis Bolojan ne-a spus că este a doua etapă a restructurării cheltuielilor statului, ale reformei, și că se va face la finalul anului. Suntem la un an după și nu s-a făcut nimic. În administrația publică locală și centrală se angajează pe bandă rulantă. Despre ce vorbim? E clar că nu au resurse în acest sens, ci doar taxe și impozite noi, inclusiv pentru pensionari, pe care ni le vor pune iar în cap", a explicat Elena Cristian.

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