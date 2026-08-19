Bolojan, undă verde pentru instalații de stocare a energiei. Alocă 150 milioane de euro

Foto: Facebook Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a anunțat publicarea în Monitorul Oficial a Ghidul solicitantului pentru investițiile în instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, finanțate prin Fondul pentru Modernizare

'A fost publicat în Monitorul Oficial Ghidul solicitantului pentru investițiile în instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, finanțate prin Fondul pentru Modernizare. Sunt alocate 150 de milioane de euro pentru instalații noi de stocare, racordate direct la Sistemul Energetic Național, având ca țintă realizarea unei capacități noi de stocare de cel puțin 2.174 MWh. Pot depune proiecte societăți comerciale de orice dimensiune, inclusiv cele nou-înființate, care desfășoară activități încadrate în CAEN 35 CAEN 35, respectiv producția, transportul, distribuția, comercializarea și depozitarea energiei electrice', a scris Ilie Bolojan, marți, într-o postare pe Facebook

Selecția proiectelor se va face prin licitație, urmând să fie desemnate câștigătoare proiectele care solicită cel mai mic cuantum al ajutorului pentru fiecare MWh instalat, a adăugat Bolojan.

'Sprijinul este plafonat la 69.000 de euro pe MWh, iar valoarea ajutorului poate ajunge la 15 milioane de euro pentru o societate, indiferent de numărul de proiecte depuse', precizează Bolojan.

Premierul interimar menționează și calendarul programului:

-1 septembrie - 30 octombrie 2026: depunerea proiectelor online, prin MySMIS;

-noiembrie 2026: publicarea listei provizorii, în ordinea prețului solicitat pe MWh;

-noiembrie - decembrie 2026: verificarea administrativă și a eligibilității, în ordinea clasamentului;

- ianuarie - februarie 2027: soluționarea contestațiilor și semnarea contractelor;

- punerea în funcțiune: în cel mult 48 de luni de la semnarea contractului.

'Investițiile în stocare înseamnă un sistem energetic mai sigur, o valorificare mai bună a energiei din surse regenerabile și costuri mai mici cu echilibrarea rețelei', a transmis premierul interimar, precizează Agerpres.