Trilema energiei. De ce este România în criză energetică în 2026. Explicaţiile prof. Iulian Iancu, expert în energie

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @evening_tao

Criza energetică actuală este "judecata" tuturor erorilor acumulate în timp şi ajunse acum la scadenţă, spune prof. Iulian Iancu, unul dintre cei mai importanţi experţi în energie din România.

Iulian Iancu avertizează că acum România este împinsă într-o situaţie limită, cu impact direct asupra securităţii naţionale. Ba mai mult, spune el, dacă în trecut energia era privită doar teoretic ca o componentă de securitate, în prezent efectele sale sunt vizibile direct în calitatea vieţii cetăţenilor.

Acesta subliniază că sistemul energetic funcţionează într-un echilibru extrem de fragil, afectat de trei factori majori, o aşa numită "trilemă a energiei". Totuşi, cum s-a putut ajunge în situaţia în care România să intre în criză energetică? Aceasta a fost întrebarea pusă de analistul Bogdan Chirieac, în cadrul interviului cu prof. Iulian Iancu, la DC News.

"Definiţia de criză este una corectă. Însă noi, dacă luăm etimologia cuvântului din limba greacă, ne putem gândi şi la judecată, a tuturor erorilor care sunt acum la scadenţă. Suntem împinşi către o situaţie limită care poate să creeze probleme extrem de grave privind securitatea naţională a României. Energia a fost şi a rămas o problemă strict de securitate naţională.

Acum vedem însă că ea condiţionează atât de mult securitatea încât ne condiţionează la propriu viaţa. Realizăm abia acum că trăim într-un sistem de o complexitate infinită, cu un extrem de fragil echilibru. Şi acest echilibru este afectat în fiecare zi. Şi este afectat de probleme legate de securitate, de schimbări climatice, de vulnerabilitate socială. Această categorisire nu o fac eu acum, nu o descoperim noi acum în criză. Ea a fost evidenţiată în 2005-2006, la nivelul Consiliului Mondial al Energiei, unde am fost aproape 20 de ani preşedinte şi am participat direct la studii internaţionale, sub numele de trilema energiei", a declarat prof. Iulian Iancu.

Politicienii, principalii responsabili pentru erorile din sistem

Unul dintre cele mai dure puncte ale analizei se îndreaptă către factorul decizional. Un studiu realizat în timpul pandemiei de către Consiliul Mondial al Energiei indică faptul că peste 80% dintre marile erori ale sistemului energetic au fost provocate de deciziile politicienilor, care au influențat negativ evoluția corectă a sectorului în loc să urmărească binele societății.

"În timpul pandemiei, acest Consiliu Mondial a realizat un studiu din care a reieşit că mai bine de 80% dintre cele mai mari erori ale sistemului energetic au fost provocate de politicieni. Politicienii au influenţat în mod dramatic evoluţia corectă a energiei pentru binele cetăţii şi al societăţii. Toate aceste provocări sunt acum în pragul maxim de influenţă, în sensul că atât securitatea, schimbările climatice cât şi vulnerabilitatea socială au crescut de atunci şi până azi, nu au scăzut.

Vedeţi bine, securitatea era condiţionată la un moment dat de mişcări şi conflicte regionale, de războaie. Acum, războaiele sunt la ordinea zilei. Ni se par un lucru firesc", a declarat Iulian Iancu.

România se pregătește să închidă și Reactorul 2 de la Cernavodă, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării și al evoluției nivelului apei în zona de aspirație a pompelor de răcire. Situația este una îngrijorătoare. Vom importa mai scump ca să acoperim deficitul de energie în orele de vârf, iar asta se va vedea, din nou, în buzunarele românilor, deja asuprite de prețuri mari și taxe peste taxe.

CITEŞTE ŞI Cum a ajuns România de la "mixul energetic perfect" de pe vremea lui Ceaușescu, în colaps. Iulian Iancu: Acum suntem la scadență

Iulian Iancu este unul dintre cei mai mari specialiști în energie din România și a fost membru în Comitetul de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), președinte al ANRGN (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale), entitate înființată în anul 2000 și comasată ulterior în actualul ANRE și președinte al Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților (2004–2020).

În anul 1985, a absolvit Universitatea din Ploiești, Facultatea de Forajul Sondelor și Exploatarea Zăcămintelor de Petrol și Gaze, iar doi ani mai târziu a obținut diploma de absolvire a cursului postuniversitar pentru specializarea tehnică în domeniul gazelor. În perioadă postdecembristă, Iulian Iancu și-a continuat educația la The Open University Business School, Oxford, unde a studiat „Managementul relațiilor cu clienții și beneficiarii“, „Contabilitate pentru manageri“, „Managementul dezvoltării și al schimbării“ și „Managementul resurselor orientat spre piață“, după care a urmat cursul de master în administrarea afacerilor la The Open University Business School, Oxford.

Începând cu anul 2001, Iulian Iancu a devenit doctor în științe al Universității de Petrol și Gaze din Ploiești. Apoi, în 2007 a devenit doctor în științe economice al Universității Ovidiu Șincai. Iulian Iancu este, de asemenea, profesor asociat al Academiei de Studii Economice București și cercetător în cadrul INCE al Academiei Române, Centrul pentru Energie Regenerabilă și Eficiență Energetică.

Între 2004 și 2020, Iulian Iancu a fost deputat în Parlamentul României din partea Partidului Social Democrat pentru județele Neamț, Bacău și Constanța.