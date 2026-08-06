Factura PPC are o pagină de sumar, cu toate informațiile care contează la îndemână

O factură ușor de înțeles este una pentru care nu e nevoie de clarificări suplimentare. De acum, pentru a fi mai ușor de înțeles, facturile de energie electrică de la PPC vor conține și o pagină de sumar care sintetizează, într-o formă simplă și clară, informațiile din restul documentului.

Clienții află dintr-o privire cât au de plată în total, până când și care sunt datele necesare pentru plată. Noua pagină aduce informații simplificate și consistente pentru clienții PPC de energie electrică casnici sau non-casnici.

În discuțiile cu numeroși clienți PPC Energie, aceștia au menționat, în primul rând, nevoia unei ”traduceri” a elementelor principale care apar în factură, cum ar fi suma totală de plată, atunci când există un sold anterior, consumul, data scadentă pentru plată, perioada de transmitere a indexului autocitit etc.

Pagina de sumar oferă răspunsuri dintr-un foc la aceste întrebări. Totalul de plată este calculat incluzând eventualul sold anterior neachitat sau sold negativ din facturi anterioare (sumă plătită deja pe care clientul o are la dispoziție pentru facturile viitoare), cu explicații simplificate.

Perioada de transmitere a indexului, data scadenței și perioada de facturare sunt afișate în prim-plan, la fel și câteva dintre datele necesare pentru plată (coduri de bare, cod de plată și ID factură pentru plățile online).

Informațiile despre consumul din perioada respectivă și modul de stabilire al indexului (autocitire, estimare sau regularizare) sunt prezentate astfel încât clientul să înțeleagă imediat de unde provine suma pe care o are de plătit.

Ulterior, aceeași pagină de sumar va fi introdusă și în facturile PPC pentru gaze naturale.

IMPORTANT! Sumarul nu modifică sau elimină informațiile aferente facturii, pe care clienții le primeau și până acum, ci le prezintă și într-o formă succintă și mai accesibilă.

Conținut sumar al facturii PPC: