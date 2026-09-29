Patrick André de Hillerin va fi înmormântat alături de strămoșii săi în București. Programul funeraliilor

foto Facebook Patrick André de Hillerin

Patrick André de Hillerin va fi înmoemântat alături de strămoșii săi, la Cimitirul Bellu Catolic din București. Anna de Hillerin a transmis programul funeraliilor jurnalistului.

Anna de Hillerin, psiholog clinician, jurnalist și rudă a lui Patrick André de Hillerin a transmis, într-un comunicat remis redacției DC News, programul funeraliilor jurnalistului Patrick André de Hillerin. Acesta va fi înmormântat alături de strămoșii săi, la Cimitirul Bellu Catolic din București.

„Astăzi, 29 septembrie, Patrick André de Hillerin va fi depus la capela din Jurilovca, unde va rămâne până în dimineața zilei de 30 septembrie.

Mâine, 30 septembrie, în jurul prânzului, Patrick va fi adus la București și va fi depus la capela Cimitirului Bellu Catolic.

Joi, 1 octombrie, la ora 12:00, va avea loc înmormântarea la Cimitirul Bellu Catolic din București, în locul în care se odihnesc strămoșii familiei de Hillerin.

Pentru noi, familia lui, cuvintele sunt prea puține pentru a descrie spiritul său liber, vocea sa jurnalistică inconfundabilă și felul său aparte de a privi lumea.

Mulțumim tuturor celor care sunt alături de întreaga familie de Hillerin în aceste momente și tuturor celor care îl vor păstra în amintire și vor duce mai departe spiritul liber al jurnalismului pe care Patrick l-a iubit, l-a trăit și l-a reprezentat.

Drum lin în lumină, Patrick“, a scris Anna de Hillerin.

Patrick André de Hillerin s-a stins din viață luni, 28 septembrie 2026. El a fost găsit decedat în casă de mai mulți prieteni, după ce nu a mai răspuns la telefon.

Într-un interviu exclusiv oferit DC News, Doru Bușcu, redactor-șef al revistei de satiră politică Cațavencii, a precizat că Patrick André de Hillerin are o contribuție formidabilă la istoria fenomenului Cațavencu și a fost un copil teribil al presei, unul dintre cei mai buni.

„A fost un copil teribil al presei. A fost unul dintre cei mai buni, dacă nu vârful redacțiilor care au făcut aceste ziare. Un copil, ziarist precoce, născut literalmente să facă presă. A avut un talent nativ. Are o contribuție formidabilă la istoria fenomenului Cațavencu și e o mare tristețe că a sfârșit atât de brusc, la o vârstă care ne pune pe toți pe gânduri. Unii chiar cred că au viața înainte la 52 de ani. Toată lumea e în doliu. Avem fața căzută. Vestea a venit brusc, dar mai multe nu știu în momentul acesta. Oricum, nu mai contează, nu mă interesează, e destul că Patrick nu mai este. Vrem să-i dedicăm un număr. Asta e intenția mea, cel puțin. Este un jurnalist mult mai important decât lasă să se înțeleagă o știre de presă. E un jurnalist consistent, care a făcut toate genurile, un copil inteligent încă de la început, un adult matur, un om echilibrat, cu un condei pe care rar îl întâlnești în presa românească. Altminteri, el a fost parte integrantă a școlii de scris satiră de la Cațavencu. A fost unul dintre vârfuri, fără doar și poate. O să mai scriem și o să mai spunem lucruri despre el, pentru că orice ai spune acum despre el e prea puțin“, a spus, pentru DC News, Doru Bușcu, redactor-șef al revistei de satiră politică Cațavencii.