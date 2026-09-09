„Adevăr sau legendă”, din 24 septembrie, de la 23:00, la Kanal D: „Se deschid porțile către un univers plin de mistere”

„Adevăr sau legendă”, emisiunea care aduce în prim-plan lumea misterelor şi a legendelor, va avea premiera pe 24 septembrie, la Kanal D, urmând să fie difuzată în fiecare joi, de la 23:00.

Octav Guran, prezentatorul acestui format unic pe piaţa media din România, este pregătit să invite publicul într-o incursiune plină de suspans, ce va ține telespectatorii cu sufletul la gură.

„În această toamnă, se deschid porțile către un univers plin de mistere! Sunt nerăbdător să intrăm în casele telespectatorilor, le-am pregătit o experiență diferită și, cred eu, captivantă.

Atât pasionații de enigme, cât și scepticii care caută explicații dincolo de aparențe sunt invitați să pătrundă într-o lume fascinantă, populată de legende locale, întâmplări care sfidează rațiunea, fenomene paranormale. Din 24 septembrie, serile de joi sunt rezervate misterului!”, spune Octav Guran.

În demersul de a aduce în atenția telespectatorilor povești care intrigă de generații și provoacă imaginația, Octav Guran va pune față în față argumentele raționale, susţinute de mărturii, dovezi, reconstituiri, și perspectiva ezoterică și mistică, concluzia finală - adevăr sau legendă - aparţinând, în cele din urmă, publicului.

Cu suspans, curiozitate și emoţia care te bântuie mult timp după ce povestea s-a încheiat, emisiunea „Adevăr sau legendă” îi provoacă pe telespectatori să se detașeze de cotidian într-o manieră palpitantă și să pătrundă într-o lume în care rațiunea se întâlnește cu inexplicabilul.

Urmăriți „Adevăr sau legendă”, o nouă emisiune Kanal D, prezentată de Octav Guran, din 24 septembrie, în fiecare joi, de la ora 23:00!