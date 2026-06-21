Descoperirea făcută în noapte de Răzvan Dumitrescu despre prezidențiale! „Dacă te prindea cineva îți dădea cu o rangă în cap”

Răzvan Dumitrescu ne-a povestit cum o descoperire făcută târziu în noapte, într-un cartier din București, s-a transformat într-un subiect de primă pagină.

Într-un interviu pentru DC News, Răzvan Dumitrescu a arătat cum se făcea presă pe vremuri. Ne-a povestit cum o descoperire făcută târziu în noapte, într-un cartier din București, s-a transformat într-un subiect de primă pagină. S-a întâmplat în urmă cu 34 de ani.

Răzvan Dumitrescu ne-a zs că, după alegerile din 1992 câștigate de Ion Iliescu în fața lui Emil Constantinescu, a găsit buletine de vot incendiate într-o zonă din Drumul Taberei din București.

Unele buletine purtau ștampila „votat”, iar cazul a devenit un subiect de primă pagină care a ridicat semne de întrebare privind corectitudinea procesului electoral

Documentele găsite nu erau simple hârtii aruncate la întâmplare. Pe unele dintre ele se puteau vedea atât ștampila de control a secției de votare, cât și ștampila „votat”, aplicată în dreptul unor candidați. Deși fuseseră incendiate, buletinele nu arseseră complet, ceea ce a permis identificarea unor detalii esențiale.

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„Pe vremuri făceam presă adevărată pentru că nu existau toate uneltele de astăzi. Nu existau nici măcar pagerele în anii ’90. În 1992, după alegerile prezidențiale, scotoceam prin gunoaie și am găsit, într-o ghenă de la o școală din zona Drumul Taberei, buletine de vot incendiate.

Nu erau simple buletine de vot. Aveau ștampila de control a secției și ștampila „VOTAT” aplicată pe diverși candidați. Nu arseseră complet. Cineva le dăduse foc în ghenă, dar incendiul se stinsese la un moment dat și rămăseseră documente arse parțial, pe care se vedeau foarte clar aceste elemente.

Era 01.00 noaptea. Nu aveai pe cine să suni. Telefoanele publice cu monede erau, în mare parte, defecte sau vandalizate. Iar dacă te prindea cineva că cercetezi ghena aceea și îți dădea cu o rangă în cap, nu aveai pe cine să chemi în ajutor.

Asta era presa pe vremea respectivă. Astăzi nu se mai face presă de teren în același fel, din mai multe motive”, a spus Răzvan Dumitrescu pentru DC News.

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