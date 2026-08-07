Tensiuni între Spania și Italia: Madridul cere eliminarea controalelor impuse în urma crizei din Ceuta și amenință cu contramăsuri

Spania amenință că va impune contramăsuri împotriva Italiei dacă aceasta nu renunță la controalele temporare impuse călătorilor veniți din Spania / Foto: Agerpres

Spania amenință că va impune contramăsuri împotriva Italiei dacă aceasta nu renunță la controalele temporare impuse călătorilor veniți din Spania.

Guvernul spaniol a ameninţat vineri că va impune contramăsuri care vor afecta călătorii veniţi din Italia dacă această ţară nu va ridica până duminică toate controalele temporare la frontieră impuse pentru legăturile aeriene şi navale cu Spania după valul de migranţi care au pătruns săptămâna trecută în exclava spaniolă Ceuta de pe coasta marocană a Africii, relatează agenţiile Reuters şi EFE, potrivit Agerpres.

Măsurile impuse de Italia sunt "nedrepte, contrare intereselor Uniunii Europene şi discriminatorii faţă de populaţia Spaniei", a argumentat guvernul spaniol într-o declaraţie, subliniind că nu s-au înregistrat deplasări secundare ale migranţilor din Ceuta către interiorul UE, în spaţiul de liberă circulaţie Schengen.

Prin urmare, dacă guvernul de la Roma nu ridică aceste controale, Madridul va recurge la măsuri "proporţionale" începând de duminică pentru a proteja interesele şi demnitatea cetăţenilor spanioli, mai afirmă guvernul spaniol.

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Controale temporare pentru călătorii veniți din Spania

Italia a anunţat vinerea trecută că suspendă acordul Schengen, pentru legăturile aeriene şi navale cu Spania, ca urmare a afluxului masiv de migranţi ilegali în exclava Ceuta, fără a preciza durata aplicării acestor controale.

Italia nu are frontieră terestră cu Spania, dar măsura introducerii temporare a controalelor la graniţă pentru călătorii veniţi pe cale aeriană şi navală din Spania îi obligă acum pe aceştia să prezinte un act de identitate.

Nu au fost deocamdată semnalate incidente majore generate de aceste controale, cu excepţia unor perturbări minore la plecare din cauza verificărilor documentelor.

O sursă de la aeroportul Fiumicino din Roma a declarat că fiecare aeroport are propria metodă de aplicare a controalelor. În cazul zborurilor care aterizează la Fiumicino s-a optat pentru verificarea documentelor la plecarea de pe aeroportul din Spania, dar în alte cazuri, cum ar fi la Veneţia, debarcarea pasagerilor a fost organizată în zona de sosiri din afara Schengen.

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