Criza din Ceuta: „Situația e complet inversată”, Spania dă asigurări că toți migranții au părăsit enclava spaniolă

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Aproape toți cei zeci de mii de migranți care au intrat ilegal în enclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord plecaseră până sâmbătă, a dat asigurări Madridul, în timp ce, confruntați cu această criză migratorie, miniștrii de Interne din țările Uniunii Europene se vor reuni marți prin videoconferință.

Aproximativ 60.000 de persoane - în principal tineri și adolescenți, marea majoritate marocani - au ajuns în Ceuta fără autorizație de la începutul săptămânii, trecând frontiera terestră sau sosind pe mare din Marocul vecin, conform cifrelor furnizate jurnaliștilor de președintele regional al acestui mic teritoriu, Juan Jesus Vivas.

Aproape toți acești migranți plecaseră însă până sâmbătă, a declarat ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, care a fost trimis de urgență în enclavă.

'Situația este aproape complet inversată', a spus el în fața presei.

Dimineața, sub privirile atente ale soldaților și polițiștilor spanioli, ultimii tineri au continuat să traverseze înapoi în Maroc, au observat jurnaliștii AFP.

Cei 84.000 de locuitori ai orașului Ceuta 'se pot plimba, își pot face cumpărăturile, afacerile s-au redeschis', a insistat ministrul Fernando Grande-Marlaska, recunoscând totodată că această criză migratorie, care s-a transformat într-o dispută diplomatică în cadrul Uniunii Europene, 'nu s-a încheiat'.

Cel puțin 67 de persoane au murit - multe s-au înecat - încercând să intre pe acest teritoriu de la graniță, și-a exprimat el regretul.

Jurnaliștii AFP, citați de Agerpres, au văzut doi bărbați ieșind din apă pe plaja de lângă graniță, apoi prăbușindu-se pe nisip, vizibil epuizați.

Mai în interiorul continentului, AFP a observat sute de migranți, mulți dintre ei africani subsaharieni, care așteptau în fața centrului de primire desemnat pentru ei, dar a căror intrare era blocată de poliție.

'În Africa nu există multe oportunități. Așa că sperăm să mergem în Europa ca să putem munci și să ne câștigăm existența, asta e tot', a spus Souleye Bodian, un senegalez în vârstă de 19 ani.

'Un prieten m-a sunat și mi-a spus că granița este deschisă', a declarat pentru AFP Soufiane, un marocan în vârstă de 42 de ani. El a ajuns la Ceuta după ce a înotat timp de 'trei, cinci minute' în speranța de a ajunge la Madrid, la sute de kilometri mai la nord, pentru a-și vedea mama, care 'suferă de leucemie'.

Potrivit acestuia, afluxul masiv de migranți din ultimele zile arată că 'toată lumea vrea să 'urce' (în Spania) și își dorește un viitor bun'.

Acest aflux brusc de migranți a declanșat panică în rândul multor lideri din țări europene, unde imigrația și controlul frontierelor în cadrul Spațiului Schengen rămân probleme extrem de sensibile.

Miniștrii de Interne din UE vor organiza marți o videoconferință pentru a discuta evenimentele din Ceuta, a anunțat sâmbătă Irlanda, țară care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Prin scrisori, Spania, urmată de un grup de 22 de state, între care Italia, Germania și Danemarca, au solicitat succesiv această reuniune.

'Nu putem permite ca traversările masive și necontrolate, exploatarea migrației sau alte amenințări hibride să creeze impresia că este posibil să se intre ilegal în Uniunea Europeană. Și că o intrare ilegală s-ar putea transforma apoi într-o ședere legală', au scris reprezentanții acestor 22 de țări într-o scrisoare deschisă.

'Evenimentele din ultimele zile necesită un răspuns european imediat și coordonat', au continuat ei.

Acest text este rezultatul unei inițiative a prim-ministrului italian de extremă dreapta Giorgia Meloni, a cărei țară a încetat temporar aplicarea regulilor spațiului Schengen în privința Spaniei, și a omoloagei sale daneze, Mette Frederiksen, care au declarat vineri că UE ar trebui să ia în considerare suspendarea cooperării Schengen cu Spania.

'Apărarea frontierelor externe ale Uniunii nu este interesul unei singure națiuni. Este o responsabilitate comună a Europei', a subliniat prim-ministrul italian.

Printre ceilalți semnatari se numără șefii de guvern ai Ungariei, Suediei și Poloniei, dar nu și liderii Franței și Portugaliei, ale căror țări sunt vecinii imediați ai Spaniei.

Prim-ministrul socialist spaniol Pedro Sanchez, care pledează pentru o abordare deschisă a migrației, contrar poziției multor națiuni europene, a denunțat această atitudine ca fiind 'contrară intereselor pe termen lung' ale continentului.

Ministrul său de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a atacat simultan 'reau-credință' a unora care 'au memorie foarte scurtă', amintind de sprijinul Italiei de către Spania în timpul crizei migrației din 2023 de pe insula Lampedusa.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris pe platforma X că Uniunea Europeană trebuie 'să învețe lecțiile situației pentru a ne consolida reziliența europeană', subliniind totodată că 'nimeni nu a ajuns în Spania continentală sau în restul UE' după ce a intrat în Ceuta în ultimele zile.

Acest teritoriu formează una dintre cele două granițe terestre dintre Africa și Europa (împreună cu cealaltă enclavă spaniolă, Melilla).

Pentru a împiedica migranții să traverseze înotând, o barieră gonflabilă lungă de 500 de metri este instalată în Marea Mediterană, a observat AFP.