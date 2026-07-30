SUA lansează atacuri asupra a zeci de ținte din Iran, în ripostă la loviturile împotriva forțelor americane

Sursa Foto: Freepik

Armata americană a bombardat zeci de obiective din Iran, în ceea ce Washingtonul descrie drept o ripostă la atacurile îndreptate împotriva militarilor săi.

Statele Unite au lansat în noaptea de miercuri spre joi o nouă serie de lovituri asupra Iranului, prezentate de armata americană drept un răspuns la atacurile cu rachete balistice lansate de Teheran împotriva forţelor americane din Orientul Mijlociu cu o zi înainte.

Potrivit armatei americane, Iranul a lansat marţi mai multe rachete balistice asupra forţelor SUA din regiune, într-un atac pe care Washingtonul l-a descris drept o "tentativă de atac-surpriză". Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM) a afirmat că toate rachetele au fost interceptate, iar Iranul a confirmat că a vizat baze americane din Iordania.

Operaţiunea americană de bombardare a Iranului, care a durat aproximativ două ore, a început la ora 00:00 GMT şi a vizat zeci de obiective ale Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC), inclusiv centre de comandă, instalaţii pentru rachete şi drone, precum şi capabilităţi maritime, a transmis CENTCOM, potrivit Reuters.

"Îi vom lovi foarte puternic"

Preşedintele american Donald Trump avertizase anterior că Washingtonul va răspunde după ce armata americană a anunţat interceptarea mai multor rachete balistice lansate de Iran asupra forţelor SUA din regiune. "Îi vom lovi foarte puternic", a declarat Trump, potrivit Reuters.

Presa iraniană a relatat explozii în sudul ţării. Agenţia Fars, apropiată de Gardienii Revoluţiei, a informat despre atacuri asupra insulei Qeshm şi în provincia Bushehr, potrivit dpa. AFP relatează, citând media oficiale iraniene, că au fost semnalate lovituri şi în provinciile Hormozgan şi Khuzestan. Pe insula Qeshm, echipele de intervenţie căutau două persoane prinse sub dărâmăturile unei locuinţe, potrivit agenţiei oficiale iraniene IRNA, citată de AFP.

Iranul a confirmat că a lansat rachete asupra unei baze militare americane din Iordania, iar autorităţile iordaniene au anunţat că au interceptat cinci dintre acestea. Potrivit armatei americane, toate rachetele trase către forţele SUA au fost interceptate.

Anterior, în noaptea de marţi spre miercuri, Statele Unite şi Arabia Saudită au desfăşurat lovituri comune în Irak împotriva unor grupări pro-iraniene. Potrivit CENTCOM, operaţiunea a fost un răspuns la peste 30 de atacuri cu drone atribuite IRGC.

AFP relatează că facţiunea irakiană Hashd al-Shaabi a anunţat 20 de morţi şi 32 de răniţi în urma bombardamentelor, în timp ce preşedinţia Irakului a condamnat operaţiunea, calificând-o drept o "încălcare flagrantă a suveranităţii" ţării.

Conflictul dintre Statele Unite şi Iran s-a intensificat după loviturile americano-israeliene lansate asupra Iranului la 28 februarie. Un cadru de negocieri convenit la jumătatea lunii iunie şi încetarea focului instituită anterior au eşuat ulterior, fiecare parte acuzând-o pe cealaltă de încălcarea înţelegerilor, conform Agerpres.

Trump și Netanyahu s-au întâlnit pentru prima dată de la începutul războiului cu Iranul

Președintele american Donald Trump l-a primit marți la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în prima lor întâlnire de la începutul războiului împotriva Iranului, în urmă cu cinci luni, informează EFE.

Întâlnirea, a opta de la revenirea președintelui american la putere, în ianuarie 2025, a avut loc cu ușile închise. S-a întâmplat înaintea participării celor doi lideri la funeraliile senatorului republican Lindsey Graham, un susținător fervent al cauzei israeliene, desfășurate la Washington.

Într-un scurt mesaj pe platforma X, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a descris întâlnirea, care a început la ora locală 11:03 (15:03 GMT) și a durat aproximativ o oră și jumătate, drept pozitivă și productivă

Se aștepta ca Netanyahu să discute cu președintele SUA despre consolidarea instalației nucleare iraniene subterane de la Muntele Târnăcopului, unde, potrivit relatărilor din presă, Teheranul ar fi mutat centrifuge avansate și o parte din stocurile sale de uraniu puternic îmbogățit.

Ultima întâlnire față în față dintre cei doi lideri a avut loc pe 11 februarie în Biroul Oval, când premierul israelian a reușit să îl convingă pe președintele SUA să lanseze o ofensivă militară împotriva Iranului.

Benjamin Netanyahu se află acum în plină campanie electorală. Președintele SUA a evitat să precizeze dacă îl susține pe Benjamin Netanyahu la viitoarele alegeri din Israel, programate pentru 27 octombrie.

Trump urmărește o retragere negociată din acest conflict nepopular, care a provocat disensiuni cu aliații săi și cu Netanyahu însuși, deși a recunoscut luni că el și liderul israelian au „divergențe minore”. A zis totodată că împărtășesc poziții comune cu privire la război.

Exista optimism în privința discuțiilor cu Iranul

Donald Trump a afirmat luni că discuţiile cu Iranul au "şanse mari" să dea rezultate, după mai multe zile consecutive de calm relativ în conflictul dintre cele două ţări, relatează AFP.

"Vom vedea ce se va întâmpla. Cred că există şanse mari să se întâmple ceva", a declarat preşedintele american presei de la bordul aeronavei Air Force One.

Diplomaţia iraniană a declarat însă luni că nu este angajată în prezent în negocieri cu Statele Unite, în ciuda recentei încetări a ostilităţilor dintre cele două ţări.

Președintele american a ținut atunci să completeze: "dacă discuţiile eșuează ne vom întoarce la ceea ce făceam acum două zile", şi anume bombardarea Iranului.

Preşedintele octogenar a respins, de asemenea, îngrijorările legate de o posibilă lipsă de muniţii pentru armata americană după câteva luni de atacuri împotriva Iranului.

"Avem o mulţime de muniţii", le-a spus preşedintele american reporterilor de la bordul Air Force One, înainte de a adăuga: "Mi-aş dori să avem mai multe, ca să fiu sincer, dar atât de mult i s-a dat Ucrainei" ca parte a ajutorului acordat Kievului împotriva invaziei ruseşti.

Conform The New York Times, care citează două surse familiarizate cu situaţia, administraţia este îngrijorată de diminuarea stocurilor de interceptoare de rachete Patriot şi a altor echipamente defensive care protejează ţările din regiune, potrivit Agerpres.

Trump "da mai mult spaţiu diplomaţiei"

După 13 nopţi consecutive de bombardamente intense asupra Iranului, Pentagonul a suspendat săptămâna trecută, vineri, toată campania. Nu au mai fost raportate atacuri americane sâmbătă sau duminică. Trump a ordonat la acel moment armatei americane să înceteze toate atacurile pentru a "da mai mult spaţiu diplomaţiei". Ulterior, au avu loc declarațiile optimiste legate de conflict și întâlnirea cu Benjamin Netanyahu.

"Teheranul îşi va opri atacurile atât timp cât Statele Unite îşi menţin pauza în bombardamentele împotriva Iranului", a declarat duminică un oficial iranian de rang înalt pentru Reuters. Totuși, iranienii au revenit săptămâna aceasta cu un atac surpriză.

Iranul, care a ripostat la fiecare noapte de bombardamente cu atacuri asupra ţărilor vecine care găzduiesc baze americane, a oprit de asemenea focul timp de două zile.

Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a declarat duminică pentru Fox News că Trump a decis să oprească atacurile pentru a da mai mult timp diplomaţiei.

"El oferă puţin spaţiu discuţiilor", a spus Waltz, fără a oferi detalii.

Sursa iraniană de rang înalt a declarat pentru Reuters că "poziţia Iranului rămâne 'atac pentru atac': dacă atacurile se opresc, Iranul îşi va opri şi el operaţiunile. Acest mesaj a fost deja transmis Statelor Unite".

"Cu toate acestea, Iranul este pregătit să ofere un răspuns dur dacă SUA lansează un alt atac", a mai spus sursa sub rezerva anonimatului.

Întrebat despre pauza în bombardamente, un oficial de rang înalt din administraţia Trump a declarat sâmbătă că preşedintele "a fost întotdeauna clar că preferă diplomaţia, dar a arătat Iranului ce se va întâmpla dacă nu reuşesc să vină să negocieze în mod serios".

Sursa iraniană a afirmat că Teheranul nu are prea multe speranţe că decizia lui Trump de a întrerupe atacurile reprezintă o schimbare majoră în poziţia de negociere a SUA.

"Există mai mult scepticism decât optimism cu privire la oprirea atacurilor. Opinia generală este că întreruperea (atacurilor) este o mişcare tactică, mai degrabă decât una autentică", a mai spus el.

CITEȘTE ȘI: Iranul amenință cu represalii după atacul lui Zelenski din Marea Caspică

