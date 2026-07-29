Vlad Voiculescu (USR), limbaj de Șoșoacă. Derapaj grav... demne de un consilier prezidențial

Vlad Voiculescu

Vlad Voiculescu a avut un derapaj grav la adresa lui Alexandru Rogobete.

Un schimb de replici a izbucnit între europarlamentarul USR Vlad Voiculescu și fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete.

Vlad Voiculescu a publicat pe Facebook un mesaj în care l-a caracterizat pe Alexandru Rogobete cu expresii precum „Limbă dulce, cur viclean” și „ai grijă cu el că nu are scrupule”. El a zis că aceste caracterizări i-ar fi fost transmise de o persoană din PSD.

Alexandru Rogobete a reacționat, acuzându-l pe Vlad Voiculescu că răspunde criticilor prin „propagandă”. Ministrul a zis că medicii care protestează pentru salarii și condiții mai bune sunt atacați pe nedrept și a transmis că va continua să le susțină revendicările, afirmând că personalul medical merită respect, nu etichete politice.

Așa scrie un europarlamentar USR, un consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, limbaj demn de Diana Șoșoacă

„Limbă dulce, cur viclean, ai grijă cu el că nu are scrupule” - așa scrie un europarlamentar USR, un consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, mai exact Vlad Voiculescu despre Alexandru Rogobete. Nicio diferență de limbaj între Diana Șoșoacă și Vlad Voiculescu.

Vlad Voiculescu: „Limbă dulce, cur viclean, ai grijă cu el că nu are scrupule”

Vlad Voiculescu a scris, printre altele, pe Facebook, că i-a zis lui cineva din PSD cum este Alexandru Rogobete. Și, ca un consilier prezidențial ce este, a reprodus:



„Cineva din PSD mi-a spus cum se vorbea despre acest tânăr hiper-ambițios între ai lui: “Limbă dulce, cur viclean”, “ai grijă cu el că nu are scrupule”.



Prima expresie pare că este una veche ardelenească, cu semnificația: “Honey in the mouth, dagger in the heart.”



De luni de zile, aproape imediat după plecarea din guvern - iresponsabilă, după cum poate și dumnealui își dă seama între timp - a redevenit micul politruc care în mod schizoid:



POLITRUC, NU POLITICIAN”.

Textul este mult mai amplu, dar ne limităm la limbajul șoșocar.

Replica lui Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, a venit cu o replică.

„Văd că domnul Vlad Voiculescu s-a simțit vizat după ce am spus că, în mandatul său, nu a făcut nimic care să lase în urmă o reformă reală în sistemul de sănătate. Răspunsul a fost previzibil: multă propagandă, multe păreri și prea puține fapte.

Nu am timp să vă răspund acum punct cu punct, domnule Vlad Voiculescu, pentru că mă lupt să apăr personalul medical de măsurile pe care dumneavoastră și cei care vă împărtășesc aceeași viziune le promovați din nou. La asta, într-adevăr, aveți experiență.



Vă spun doar atât: singura reformă pe care românii și-o amintesc din mandatul dumneavoastră este datoria de aproximativ 1 miliard de euro către Pfizer, cu care ați lăsat Ministerul Sănătății.



Domnule Vlad Voiculescu, lăsați propaganda, știți că am dreptate! Recunoașteți un adevăr simplu: nu este normal să reduci veniturile personalului medical și nici să blochezi angajările într-un sistem care duce lipsă de zeci de mii de oameni.



Dacă tot vorbiți despre reformă, începeți prin a avea demnitatea de a recunoaște când greșiți și nu mai susțineți toate tâmpeniile care dărâmă sistemul de sănătate!”.



Apoi, Alexandru Rogobete a revenit cu un mesaj și a zis că ar trebui lăsate deoparte atacurile la adresa lui. Mai grav este că acum sunt atacați și medicii care își cer drepturile. În pandemie erau eroi. Astăzi, când cer respect și salarii corecte, devin brusc „pesediști” și ținte politice.

„Să lăsăm deoparte atacurile la adresa mea. Mai grav este că acum sunt atacați și medicii care își cer drepturile. În pandemie erau eroi. Astăzi, când cer respect și salarii corecte, devin brusc „pesediști” și ținte politice. Nu voi accepta asta. Voi continua să lupt pentru ca ei să fie ascultați și respectați. Nu poți numi un medic erou doar când ai nevoie de el, iar apoi să-l umilești când își cere drepturile. Oameni buni, nu sunteți singuri! O să fie bine!”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook după limbajul suburban al lui Vlad Voiculescu.

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