Ilie Bolojan, întâlnire de taină cu George Simion. Ce au negociat

George Simion, președintele AUR. Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan a discutat cu George Simion.

Ilie Bolojan a zis că s-a întâlnit de două ori în acest an cu președintele AUR, George Simion, însă a respins ideea că ar fi existat negocieri politice între cei doi înaintea votului de învestire a Guvernului Veștea. Premierul demis a spus că nu mai știe exact când s-a întâlnit cu liderul AUR.

„Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul George Simion de două ori. În plan parlamentar și în plan uman, dacă oamenii vor să discute cu mine, au voturi în spate și reprezintă categorii de cetățeni, am căutat să nu îi jignesc și să am o relație civilizată. Asta am făcut și când am fost președintele Senatului. Asta am făcut și în această perioadă. Cu toți cei care sunt, de exemplu, în Senat, cu liderii de grup, cu cei care au funcții de vicepreședinți, am căutat să am o relație civilizată. Pentru că asta ține de respectul între oameni și de respectul pentru cei pe care îi reprezintă”, a zis Ilie Bolojan la Digi 24.

Ce a vorbit cu George Simion?

„A fost o discuție pur și simplu generală, legată de perspective. Nu au fost negocieri politice, ci doar un schimb de opinii”, a zis Ilie Bolojan.

Am putea crede că discuția a avut legătură cu susținerea Guvernului Veștea din moment ce AUR s-a răzgândit la vot?

„Nu mai rețin. Nu cred că a fost o discuție dinainte de Guvernul Veștea”, a zis Ilie Bolojan.

Credeți că a fost mai devreme?

„Cred că a fost mai devreme”, a zis Ilie Bolojan.

Primul care a vorbit despre aceste întâlniri a fost George Simion, acum vreo săptămână. „Am vorbit și cu Ilie Bolojan, și cu Sorin Grindeanu, și cu Nicușor Dan”, spunea liderul AUR.

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