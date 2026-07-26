De la record de candidați la Medicină, la risc de migrație: Sistemul sanitar, în impas din cauza noii legi a salarizării, avertizează Alexandru Rafila

Sursa foto: Freepik / spital

Examenul de admitere la UMF Carol Davila a adus un număr record de candidaţi, însă prof.dr. Alexandru Rafila, preşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor, subliniază o situaţie paradoxală.

Conform acestuia, politicile privind resursa umană din sănătate promovate în ultima perioadă contrazic aspiraţiile tinerilor.

"Admiterea din acest an la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” înregistrează un număr record de candidați: aproape 7000 de înscriși pentru ocuparea celor 1.947 de locuri, cea mai mare concurență din istoria recentă a universității. Acest interes excepțional evidențiază dorința tinerilor de a urma o carieră în domeniul medical și de a contribui la îmbunătățirea sănătății populației din România.

Din păcate, politicile privind resursele umane din sănătate promovate în ultimele luni contrazic această aspirație și nu răspund nevoilor reale ale pacienților.

În timpul mandatului meu de ministru, în pofida constrângerilor bugetare, am reușit deblocarea a peste 11 000 de posturi în sistemul sanitar, în anii 2023 și 2024. Dialogul cu partenerii sociali s-a concretizat prin semnarea unui nou Contract colectiv de muncă și prin elaborarea unui proiect de lege a salarizării pentru personalul medical. Consolidarea parteneriatului cu universitățile de medicină și adaptarea pregătirii în rezidențiat la nevoile reale ale sistemului au reprezentat direcții esențiale ale activității Ministerului Sănătății.

Aceste progrese au fost însă anulate prin deciziile adoptate de Ilie Bolojan și Dragoș Pâslaru, care abordează personalul medical într-o logică strict contabilă. Măsurile propuse se concentrează pe reducerea veniturilor și descurajarea tinerilor medici, cu riscul accentuării migrației acestora, în condițiile în care statul român a investit semnificativ în formarea lor", a scris Alexandru Rafila pe Facebook.

PSD anunţă corectarea legii salarizării prin amendamente

"Tragedia de la Spitalul „Marie Curie” nu trebuie să se mai repete. Niciun pacient nu ar trebui să fie privat de dreptul la asistență medicală din cauza lipsei de personal medical. România are nevoie de spitale cu personal suficient, bine pregătit și motivat, capabile să ofere servicii medicale de calitate. Soluția nu este adoptarea unor politici care fragilizează și mai mult sistemul sanitar, ci investiția în resursa umană și crearea unor condiții care să permită profesioniștilor din sănătate să își desfășoare activitatea în siguranță, în beneficiul pacienților.

În Parlament vom susține și vom corecta cadrul legislativ care a dus la blocarea ocupării posturilor din sănătate, astfel încât spitalele să își poată completa echipele și să răspundă nevoilor reale ale pacienților. Investiția în resursa umană din sănătate este o investiție în siguranța și viața fiecărui român.

Legea salarizării propusă de Guvern, elaborată fără o consultare reală cu partenerii sociali, nu poate fi adoptată în forma actuală. Acesta accentuează inechitățile, reduce veniturile personalului din sănătate și educație și riscă să adâncească deficitul de personal din sistemul public.

România nu își permite să piardă o generație de medici care își dorește să rămână și să profeseze în țară. Datoria statului este să le ofere perspective clare, respect și condiții de muncă adecvate, nu motive de plecare", a mai scris Alexandru Rafila.