Avertismentul lui Ponta pentru Tomac, față-n față: Dacă face asta, își creează singur o problemă

Victor Ponta, deputat al României și fost premier. Sursa foto: Agerpres

Victor Ponta a oferit marți, în exclusivitate pentru DCNews, detalii din discuția grupului parlamentar „Uniți pentru România” cu premierul desemnat Eugen Tomac.

Fostul premier Victor Ponta, care s-a alăturat recent grupului parlamentar „Uniți pentru România”, a participat, marți, la o discuție cu premierul desemnat Eugen Tomac. Iar DCNews l-a contactat pentru a afla concluziile întâlnirii.

Victor Ponta a spus că, deși premierul desemnat a prezentat „în linii mari” programul de guvernare, acesta nu este complet finalizat. De asemenea, el a dezvăluit ce sfaturi i-a dat celui care caută sprijinul partidelor pentru formarea unui nou Guvern.

Ponta: Mi-am permis să-i spun domnului Tomac...

„Din baza experienței mele, i-am spus că cel mai important este ministrul de Finanțe, că dacă nu ai bani, restul programelor sunt greu de făcut. Mi-am mai permis să-i spun că, cu domnul Papahagi, o să-și creeze singur o problemă, că la Cultură ar trebui cineva mai puțin virulent, ar trebui cineva mai așezat.

Ne-a zis despre programul de guvernare în linii mari. A zis că nu l-a terminat, că mâine-poimâine îl trimite. A fost o discuție extrem de normală, nici negativ, dar nici ceva special”, a spus Victor Ponta, în exclusivitate pentru DCNews.

Solicitările grupului parlamentar „Uniți pentru România”

„Colegii mei de la Uniți pentru România au venit cu niște lucruri pe care, de altfel, le-au susținut întotdeauna: legate de legea salarizării, de pensiile pentru militari, de zona de măsuri economice, apropo de TVA și impozitul pe dividende.

Dar, nefiind și ministrul de Finanțe, nefiind toată lumea, e greu ca premierul, singur, să-și asume așa ceva. Solicitările colegilor de la UpR sunt de bun-simț și el și le-a notat. Dar dacă poate să le facă sau nu, mai vedem în viitor.

Plus că așteptăm să vedem când finalizează echipa, programul și, mai ales, dacă va reuși să obțină suficiente voturi, că nu-i ușor”, a adăugat Ponta.

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