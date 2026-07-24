Sorin Grindeanu îl anunţă pe Ilie Bolojan că PSD nu va vota legea salarizării, dacă aceasta aduce austeritate

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Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, vine cu un mesaj pentru premierul interimar Ilie Bolojan, cu privire la legea salarizării.

Preşedintele PSD anunţă că partidul pe care îl conduce nu va vota o lege care aduce austeritate.

"Îi transmit lui Ilie Bolojan că PSD NU va vota NICIODATĂ o lege a salarizării care aduce austeritate și sărăcește românii, o lege care distruge atât sistemul de sǎnǎtate, cât și pe cel de educație!

Înțeleg că și-a asumat eșecul actualului proiect pe care n-a reușit să-l finalizeze pentru a fi dezbătut săptămâna viitoare, în sesiune extraordinară. Putem face alte sesiuni, dacă va fi nevoie, însă doar pentru un proiect dezbătut înainte cu toate confederațiile sindicale, într-un dialog social real, nu mimat penibil, ca până acum.

De aceea, îî spun clar că nu vom vota niciun proiect viitor care preia aberațiile actuale – și dau câteva exemple concrete:

Nu vom accepta plafonarea sporurilor la 20% pe ordonator de credite, care lovește direct în inima sistemului medical, adică exact pe cei care salvează vieți în cele mai grele condiții.

Nu putem concepe ca un medic specialist din ATI sau Urgențe să piardă între 3.000 și 4.000 de lei pe lună, prin tăierea sporurilor pentru condiții deosebit de periculoase și restrângerea plății gărzilor.

Nu putem permite ca o asistentă medicală, care lucrează în ture de noapte până la epuizare, să piardă între 1.500 și 2.000 de lei la salariu.

Nu vom lăsa profesorul debutant, cu studii superioare și modul pedagogic, să fie aruncat în fața elevilor cu un salariu de doar 4.557 de lei net.

Nu putem accepta ca un profesor la final de carieră, cu gradul I și aproape 40 de ani de muncă, să fie plafonat la un maximum de aproximativ 7.100 de lei net.

Nu vom vota un proiect care face să dispară indemnizația pentru titlul de doctor, indemnizația de dirigenție sau sporul de suprasolicitare neuropsihică!

Și nu vom accepta nici mecanismul perfid prin care orice „mărire” viitoare se va scădea dintr-o diferență tranzitorie. Fiindca asta înseamnă că salariile profesorilor vor fi nghețate pe termen nedeterminat!

PSD a mărit salariile în Sănătate și Educație în anii trecuți tocmai pentru a opri exodul specialiștilor și pentru a reclădi demnitatea acestor profesii. Nu vom permite nimănui să distrugă sistemele publice din România sub pretextul unor echilibrări contabile făcute pe genunchi.

PSD ar putea sesiza organele penale pe deciziile luate de Guvern

P.S. Juriștii PSD analizează în acest weekend dacă deciziile luate în ultimele două ședințe de Guvern exced competențele legale limitate ale Cabinetului demis. Dacă vom constata că Bolojan și echipa sa au încălcat legea, depunem imediat sesizări penale sau în instanțele de contencios-administrativ! Pentru ca am văzut că sunt decizii luate la Palatul Victoria inclusiv pe subiecte importante legate de PNRR, care sunt astfel vulnerabilizate, cer actualului Guvern demis să trimită toate aceste proiecte legate de PNRR la Parlament. Dacă tot avem sesiune extraordinară, cred că este firesc ca toate asemenea proiecte de care depind miliarde de euro să fie aprobate în procedura parlamentară, pentru a fi siguri că îndeplinim jaloanele și încasăm banii cuveniți României!", a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.