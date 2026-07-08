PSD: Eurodeputații noștri au votat pentru prelungirea perioadei de implementare a PNRR

Imagine cu Parlamentul European. Foto: Pixabay

PSD precizează, într-un comunicat de presă, că eurodeputații social-democrați au votat pentru prelungirea perioadei de implementare a PNRR.

După ce ieri DC NEWS a scris că un amendament cu importanță pentru prelungirea contractelor din PNRR a fost respins de o bună parte a europarlamentarilor români, PSD a venit cu precizări, în cadrul unui comunicat de presă, afirmând că delegația PSD din Parlamentul European a votat pentru prelungirea perioadei de implementare a PNRR.

"Delegația PSD din Parlamentul European a votat în favoarea amendamentului care solicita Comisiei Europene să prezinte de urgență o propunere legislativă pentru prelungirea perioadei de implementare a Mecanismului de Redresare și Reziliență, astfel încât statele membre să poată utiliza integral fondurile europene disponibile și să finalizeze investițiile deja începute.

Ce prevedea respectivul amendament

Textul solicita Comisiei Europene să prezinte, până la 31 august 2028, o propunere privind extinderea perioadei de implementare a Mecanismului, pentru a permite utilizarea integrală a finanțării disponibile. Totodată, amendamentul prevedea un rol activ al Băncii Europene de Investiții în asigurarea continuității și finalizării proiectelor după noul termen-limită, în situația în care acest sprijin s-ar fi dovedit necesar.

Finanțarea și asistența tehnică oferite de Banca Europeană de Investiții ar fi putut reprezenta un mecanism suplimentar de sprijin pentru proiectele aflate în derulare, astfel încât acestea să își atingă obiectivele economice și sociale și să nu fie afectate de constrângerile actualului calendar de implementare.

Toți eurodeputații PSD au votat în favoarea amendamentului. În schimb, eurodeputații PNL, alături de alți membri ai Grupului PPE, au votat împotrivă, contribuind la respingerea acestuia.

„Este greu de înțeles cum cei care, la București, vorbesc zilnic despre nevoia de a salva fiecare euro din PNRR votează la Bruxelles împotriva unei inițiative care susținea poziția Parlamentului European de extindere a perioadei de implementare. România are nevoie de consecvență, nu de dublu standard”, au transmis eurodeputații PSD.

De ce prelungirea perioadei de implementare a PNRR este importantă

Prelungirea perioadei de implementare este importantă în contextul în care numeroase investiții finanțate prin PNRR se află încă în derulare, iar respectarea actualelor termene presupune riscul ca unele proiecte să nu poată fi finalizate și decontate integral. O extindere a calendarului ar oferi statelor membre timpul necesar pentru finalizarea investițiilor, îndeplinirea obiectivelor asumate și absorbția integrală a fondurilor europene alocate.

Delegația PSD din Parlamentul European a susținut constant identificarea unor soluții europene pentru flexibilizarea termenelor de implementare a PNRR, protejarea investițiilor aflate în derulare și evitarea pierderii fondurilor disponibile pentru România și pentru celelalte state membre.

Eurodeputații PSD vor continua să susțină, în cadrul Parlamentului European, toate demersurile care pot contribui la finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR și la utilizarea integrală a resurselor europene alocate României", transmite PSD într-un comunicat de presă.