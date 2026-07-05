Traian Băsescu: Ilie Bolojan se rupe de PSD pentru a-și pregăti candidatura la prezidențiale

De la stânga la dreapta: fostul președinte Traian Băsescu, premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

Fostul președinte Traian Băsescu susține că încercarea premierului Ilie Bolojan de a se delimita de PSD este legată de o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale.

Fostul președinte Traian Băsescu crede că decizia premierului Ilie Bolojan de „a se rupe” de PSD este datorată interesului său pentru a candida la viitoarele alegeri prezidențiale.

Băsescu a amintit că PSD și PNL guvernează împreună de 20 de ani, iar încercarea liberalilor de a se delimita de social-democrați nu este ușoară.

Băsescu: Bolojan are interesul să candideze la alegerile prezidențiale

Mai mult, fostul președinte a făcut referire la momentele în care ambele partide au susținut suspendarea sa în 2007, dar și în 2012 - atunci când formau USL: „PSD-ul și PNL-ul sunt împreună de 20 de ani. Au participat la guvernare din 2006 până în 2026. Ei sunt legați de 20 de ani. De ce, dintr-odată, domnul Bolojan, care a fost un mare propagandist pentru suspendare - ne uităm în presa locală din 2012- , astăzi vine și spune că nu-i mai place PSD-ul?! E interesul de a candida la prezidențiale și simte nevoia să se rupă măcar declarativ de PSD”, a declarat fostul președinte Traian Băsescu, duminică seară.

Băsescu e de părere că cele două partide vor ajunge la un consens și vor guverna, din nou, împreună: „Au făcut dezastrul pe care l-au făcut împreună (...) Eu cred că, mai devreme sau mai târziu, vor reveni la masă și vor fi împreună”, a adăugat el, într-o intervenție telefonică la Digi24.

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