Guvernul sesizează CCR după ce ÎCCJ a cerut în instanță bani mai mulți pentru salariile restante ale magistraților

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Guvernul va sesiza Curtea Constituțională după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a cerut în instanță bani mai mulți pentru salariile restante ale magistraților.

UPDATE: Guvernul sesizează CCR pentru soluţionarea unui conflict de natură constituţională între Executiv şi ICCJ

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, că în şedinţa de Guvern s-a decis sesizarea Curţii Constituţionale pentru soluţionarea unui conflict juridic de natură constituţională cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu plata restanţelor salariale din zona de Justiţie.

"Un aspect pe care l-am decis astăzi în şedinţa de Guvern a fost sesizarea Curţii Constituţionale pentru soluţionarea unui conflict juridic de natură constituţională cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. De ce am fost nevoiţi să facem acest lucru? Pentru că instanţa de judecată s-a substituit puterii executive şi legislative în materie bugetară şi a gestionării finanţelor publice. Sarcina puterii judecătoreşti, conform legii şi Constituţiei, este de a interpreta şi de a aplica legile existente, iar din punctul de vedere al juriştilor Guvernului, instanţa îşi depăşeşte sfera de competenţă atribuită constituţional pentru că, potrivit Legii 500 din 2002 privind finanţele publice şi Codului administrativ, elaborarea proiectului bugetului de stat, rectificările bugetare şi alocarea sumelor din fondul de rezervă bugetară reprezintă atribute exclusive şi suverane ale puterii executive şi legislative. În acest moment, puterea judecătorească nu are nici competenţă tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici dintr-un buget general consolidat, obligând Guvernul să aloce sume pentru un singur sector. E vorba de plata restanţelor salariale din zona de Justiţie", a spus Bolojan într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, transmite Agerpres.

El a susţinut că "instanţa perturbă direct echilibrul bugetar naţional", act ce reprezintă "o ingerinţă directă" în activitatea executivă a statului.

"În luna martie, Înalta Curte de Casaţie a sesizat Curtea de Apel Bucureşti, solicitând obligarea Guvernului să achite 4,8 miliarde lei, sume reprezentând restanţe salariale câştigate prin procese sau penalităţi la aceste restanţe. Ce am constatat foarte repede, cu mare celeritate: Curtea de Apel Bucureşti a emis această acţiune la începutul lunii mai. Sigur, Guvernul a contestat această acţiune şi termenul care a fost stabilit de către Înalta Curte este de 9 iulie. Prima instanţă a stabilit în afara acestei sume şi penalităţi de 1% pe zi din această sumă, care reprezintă 48 de milioane de lei pe zi, deci o sumă enormă, de aproximativ 9 milioane de euro, în afara amenzilor şi a altor aspecte de genul acesta stabilite pentru Ministerul de Finanţe şi pentru Guvern", a menţionat acesta.

Știrea inițială:

Guvernul Bolojan ia în calcul să sesizeze Curtea Constituțională (CCR) pentru un posibil conflict juridic de natură constituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), după ce instanța condusă de Lia Savonea a dat în judecată Executivul pentru că nu a plătit salariile restante ale magistraților.

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„INFORMARE privind litigiul promovat de Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva Guvernului României și a Ministerului Finanțelor (dosar nr.1844/2/2026 – Curtea de Apel București) prin care se urmărește obligarea Executivului la suplimentarea bugetului cu sumele aferente titlurilor executorii scadente în anul 2026”, se menționează pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astăzi.

Astfel, potrivit ordinei de zi, Executivul va analiza astăzi oportunitatea sesizării CCR.

"NOTĂ privind oportunitatea sesizării Curții Constituționale în legătură cu un posibil conflict juridic de natură constituțională între Guvernul României și Înalta Curte de Casație și Justiție", se mai arată pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astăzi.

Guvernul alocase inițial banii pentru magistrați, dar i-a tăiat

Reamintim că atunci când a fost făcut bugetul pentru anul 2026, deși sumele erau prevăzute inițial, Ilie Bolojan a decis să mute banii suplimentari alocați magistraților către plata ajutoarelor pentru pensionari și către restanțele primăriilor. Ulterior, ÎCCJ a dat în judecată Executivul pentru neplata drepturilor salariale restante ale magistraților, rezultate din majorările acordate retroactiv din 2018. Instanța supremă susține că refuzul Guvernului de alocare a sumelor necesare pentru plata titlurilor executorii către magistrați este unul „nejustificat”, iar prin această decizie Executivul și-a încălcat propriul cadru normativ.

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Autoritățile de la Palatul Victoria susțin însă că ÎCCJ nu poate interveni în felul în care sunt distribuiți banii din bugetul de stat.

„Puterea judecătorească nu are nici competența tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici dintr-un buget general consolidat. Obligând Guvernul să aloce sume pentru un singur sector (plata restanțelor salariale din justiție), instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, act ce reprezintă o ingerință directă în activitatea executivă a statului”, se arată în nota de informare discutată în ședința de Guvern.