Ciprian Ciucu, prima reacție după decizia CCR împotriva lui Dominic Fritz

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Sursa foto: Agerpres

Ciprian Ciucu îi transmite susținerea lui Dominic Fritz după decizia CCR privind Legea integrității. Primarul general al Capitalei spune că edilul Timișoarei „are un viitor lung în politică”, dar precizează că reacția oficială trebuie stabilită împreună cu colegii de partid.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, marţi, referitor la decizia CCR privind Legea integrităţii, că "simpatizează foarte mult" cu primarul Timişoarei, Dominic Fritz, însă momentan nu comentează această situaţie.

"Momentan nu comentez decizia CCR-ului. Eu trebuie să mă coordonez cu colegii mei de partid. Este ceva ce trebuie să gândim împreună cum reacţionăm la acest lucru şi nu pot doar eu să comentez. Simpatizez foarte mult cu situaţia în care se află primarul Timişoarei, Dominic Fritz, îi trimit toată susţinerea mea, dacă contează pentru domnia sa, şi cred că are un viitor lung în politică", le-a spus Ciucu jurnaliştilor, la Tribunalul Bucureşti.

Curtea Constituţională a României a stabilit, luni, cu privire la modificările aduse la Legea integrităţii, că reglementarea măsurilor de sancţionare a conflictului de interese intră în marja de apreciere a legiuitorului.

Potrivit unui comunicat al CCR transmis, luni, AGERPRES, judecătorii constituţionali, cu majoritate de voturi, au constatat că sunt constituţionale dispoziţiile art. II pct. 17 - cu referire la art. 25 alin. (1) şi (2) - şi ale art. X alin. (1) şi (2) din Legea privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii.

Alineatul 1 din articolul X are următorul conţinut: "Persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi".

Conform alineatului 2 din articolul X, "persoanelor faţă de care se constată în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interese după intrarea în vigoare a prezentei legi le încetează funcţia, demnitatea publică ori mandatul la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătoreşti, după caz".

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Amendamentul prin care aleşii incompatibili îşi pierd funcţiile, declarat constituţional de CCR. Ce a spus Dominic Fritz

Curtea Constituţională a stabilit ca fiind constituţional un amendament introdus în Legea integrităţii la cererea PSD şi AUR, prin care aleşii găsiţi incompatibili sau în conflict de interese îşi pierd funcţiile.

Cu majoritate de voturi, CCR a declarat ca fiind constituţională prevederea din lege care menţionează încetarea de drept a funcţiei/demnităţii publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Dominic Fritz a afirmat că "în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCR tocmai l-a validat".

"Dacă preşedintele va promulga Legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancţiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaţilor de a scăpa de mine îi face să acţioneze disperat până într-acolo încât demolează bazele democraţiei. Un stat de drept care există doar atunci când PSD îşi doreşte, nu mai este stat de drept. Art. 15 din Constituţie - "legea dispune numai pentru viitor" - a fost suspendat azi pentru mine. Mâine poate fi suspendat pentru oricine. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut, croite pe numele unui adversar politic, iar CCR-ul controlat politic le va parafa", a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.