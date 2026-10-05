De ce lipsește George Simion de la consultări. Petrișor Peiu: L-am înțeles

În imagine, membri AUR (de la stânga la dreapta): George Simion, Dan Dungaciu, Petrișor Peiu. Foto: Agerpres

AUR a intrat astăzi la consultările de la Palatul Cotroceni, însă George Simion a decis să nu fie prezent. Senatorul Petrișor Peiu a spus că decizia liderului AUR „este una personală” și nu a vrut să o comenteze.

La consultările de astăzi, convocate de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, participă și reprezentanții AUR, dar fără președintele George Simion. Petrișor Peiu, senator al partidului, a vorbit despre decizia lui Simion, spunând că este una personală și că nu poate comenta alegerea liderului AUR.

George Simion nu merge la consultările de la Cotroceni. Peiu: „Am văzut și eu în presă acest anunț”

„Ne-a spus, cred că sâmbătă sau duminică, că nu va merge. Am văzut astăzi că dânsul a postat inclusiv motivul pentru care nu merge. L-am înțeles (n.r. motivul), (...) am văzut și eu în presă acest anunț. Nu prea pot să comentez, e o decizie personală”, a spus Petrișor Peiu, la Digi24.

AUR merge la Cotroceni fără o propunere de premier

Deși AUR merge la Cotroceni fără o propunere de premier, așa cum a confirmat Petrișor Peiu, reprezentanții își motivează prezența prin faptul că este nevoie să își exprime poziția în fața lui Nicușor Dan, chiar și când una este critică la adresa lui.

„Punctul meu de vedere este că domnul Nicușor Dan are un comportament totalmente abuziv, nedemocratic și care excede Constituția, dar ar trebui să fim prezenți acolo pentru a respecta niște reguli; când se fac consultări, partidele se duc acolo și spun ce au de spus, inclusiv lucruri neplăcute pentru președinte”, a mai declarat Petrișor Peiu.

Întrebat dacă AUR îl susține 100% pe fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, sau este doar decizia președintelui partidului, George Simion, Petrișor Peiu a spus: „Domnia sa (n.r. Simion) are dreptul și posibilitatea să angajeze întreg partidul în ceea ce declară”.

Președintele Nicușor Dan se află astăzi la o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare, după mai multe încercări eșuate de formare a Guvernului, ca urmare a moțiunii de cenzură din 5 mai, când Guvernul Bolojan a fost demis. Până acum, șeful statului a desemnat trei premieri (Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan), însă niciuna dintre variante nu a dus la formarea unui Executiv.

În urma consultărilor de astăzi, Nicușor Dan urmează să desemneze al patrulea premier, așa cum a precizat acesta în cursul săptămânii trecute.