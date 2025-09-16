Ultimele știri
Politică
Lifestyle
Viral
Sport
Sănătate
Tehnologie
Economie
Cultură
Mai mult
▼
Facebook
YouTube
Instagram
Stiri
Diaspora
Internațional
Educație
Info utile
Justitie
Social
Stiinta
Anchete
Auto
Mass-media
Eveniment
Interviuri DCNews
Punctul pe zi
Bancul zilei
Comunicate de presa
Politica
Analiza Politica
Culise
Guvern
Parlament
Partide politice
Personalitati politice
Sondaje
Alegeri 2024
Alegeri Prezidențiale 2025
Lifestyle
Retete
Modă
Vedete
Travel
Bizar
Magazin
Concursuri
Multimedia
Horoscop
Casa și Grădina
Beauty
Viral
Sport
Personalitati din sport
Fotbal
Tenis
Volei
Handbal
Sporturi de iarna
Alte sporturi
Competitii
Sanatate
Coronavirus
Academia de Sanatate
UMF Carol Davila
Tehnologie
IT & C
Economie
Educatie financiara
Cultura
Teatru - Dans
Film
Expozitii
Interviuri cultura
Muzica
Piata de arta
Carte
Mallcast
Politic
Monden
Social
Religie
Motivațional
Artiști și vedete
Curiozități
Tehnologie
Lifestyle
Siguranța rutieră din România
Ultimele Știri
DCNews TV
Vremea
€ 5.0695
→
|
$ 4.2820
→
|
Subcategorii în Tehnologie
IT & C
Ultimele știri
Politică
Lifestyle
Viral
Sport
Sănătate
Tehnologie
Economie
Cultură
Mallcast
Siguranța rutieră din România
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Diaspora
Internațional
Educație
Info utile
Justitie
Social
Stiinta
Anchete
Auto
Mass-media
Eveniment
Interviuri DCNews
Punctul pe zi
Bancul zilei
Comunicate de presa
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Analiza Politica
Culise
Guvern
Parlament
Partide politice
Personalitati politice
Sondaje
Alegeri 2024
Alegeri Prezidențiale 2025
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Retete
Modă
Vedete
Travel
Bizar
Magazin
Concursuri
Multimedia
Horoscop
Casa și Grădina
Beauty
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Personalitati din sport
Fotbal
Tenis
Volei
Handbal
Sporturi de iarna
Alte sporturi
Competitii
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Coronavirus
Academia de Sanatate
UMF Carol Davila
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
IT & C
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Educatie financiara
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Teatru - Dans
Film
Expozitii
Interviuri cultura
Muzica
Piata de arta
Carte
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Politic
Monden
Social
Religie
Motivațional
Artiști și vedete
Curiozități
Tehnologie
Lifestyle
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Știri din secțiunea:
Tehnologie
Publicat pe 16 Sep 2025
Apple a lansat iOS 26. Ce aduce noul software
Publicat pe 12 Sep 2025
Google Maps, schimbare majoră. Utilizatorii vor fi uimiți de noua funcție
Publicat pe 11 Sep 2025
Spotify lansează o nouă funcție mult așteptată de utilizatori
Publicat pe 07 Sep 2025
Putin și Xi discută despre viața până la 150 de ani. Ingineria umană și viitorul spre nemurire. Bogdan Chirieac: Cei doi se cred Dumnezei
Publicat pe 04 Sep 2025
Construind ziua de mâine: efortul îndrăzneț al României pentru un viitor conectat și sigur
Publicat pe 26 Aug 2025
Elon Musk lansează o companie cu un nume ales în glumă, însă vrea să concureze real cu un gigant
Publicat pe 24 Aug 2025
Limită de două ore pe zi pentru telefoane? Orașul care a zguduit internauții cu propunerea sa radicală: E o limită imposibilă
Publicat pe 22 Aug 2025
Interpol lovește dur în criminalitatea cibernetică din Africa: Peste 1.200 de arestări și aproape 100 de milioane de dolari, recuperate
Publicat pe 19 Aug 2025
Site-urile tale preferate pot ascunde capcane periculoase. DNSC, semnal de alarmă
Publicat pe 17 Aug 2025
Fii atent atunci când mergi în vacanță și folosești Wi-Fi-ul public din hotel sau restaurante. Iată ce riști!
Publicat pe 15 Aug 2025
WhatsApp a introdus o nouă funcție care concurează cu Google Meet și Zoom
Publicat pe 14 Aug 2025
Ofensiva WhatsApp după ce Rusia vrea să blocheze peste 100 de milioane de ruși care folosesc serviciile sale
Publicat pe 12 Aug 2025
Elon Musk va da în judecată Apple pentru că ChatGPT e mereu pe primul loc în clasamentul aplicaţiilor din App Store
Publicat pe 10 Aug 2025
Telefonul tău Android se mișcă greu? Iată cum îl poți face din nou rapid
Publicat pe 07 Aug 2025
OpenAI lansează ChatGPT 5. Poate să creeze site-uri în câteva minute: Este ca şi cum ai vorbi cu un expert de nivel doctoral pe orice subiect
Publicat pe 05 Aug 2025
Ce noi funcții introduce WhatsApp contra escrocilor online
Publicat pe 02 Aug 2025
Acest tip de videoclipuri sunt „dopamină pe bandă rulantă” pentru copilul tău. Co-fondatorul YouTube, șeful OpenAI și Elon Musk, avertisment comun pentru părinți
Publicat pe 31 Iul 2025
Camere de supraveghere vândute în România, compromise de hackeri: Acces total de la distanță, fără parolă
Publicat pe 29 Iul 2025
De ce merge prost internetul acasă și cum poți schimba asta imediat
Publicat pe 27 Iul 2025
Unul dintre cei mai influenți experți AI a detaliat cât de bizar va arăta anul 2050: Inteligența artificială va deveni aproape umană
Publicat pe 24 Iul 2025
Aplicația care-ți anunță prietenii când ai ajuns acasă în siguranță
Publicat pe 22 Iul 2025
Criză de proporții la Microsoft: Hackeri chinezi au compromis sistemele, afectând sute de organizații
Publicat pe 21 Iul 2025
Elon Musk anunță primul AI gândit special pentru copii: „Baby Grok” va aduce inteligența artificială pe tabletele celor mici
Publicat pe 20 Iul 2025
EXCLUSIV
„Primul atac terorist civil cu drone”. Vestul Sălbatic al inteligenței artificiale: Ce se întâmplă când roboții decid să atace
Publicat pe 16 Iul 2025
Sectorul IT din România, lovit din mai multe direcții. Companiile își reduc echipele și pun proiectele pe pauză
Publicat pe 07 Iul 2025
Schimbări majore la TikTok și CapCut. Sute de milioane de utilizatori vor fi afectați
Publicat pe 06 Iul 2025
Cum îi ajută realitatea virtuală pe copii să învingă frica de ace
Publicat pe 04 Iul 2025
A apărut primul robot care gătește, toarnă vin face gesturi sociale și poate alerga prin deșert: STAR1, noul superstar al roboticii chineze (VIDEO)
Publicat pe 03 Iul 2025
Schimbare la Instagram. A lansat o funcție mult așteptată de utilizatori
Publicat pe 27 Iun 2025
Algoritmii cuantici de AI depășesc deja cele mai rapide supercomputere din lume - Studiu
Publicat pe 23 Iun 2025
România ar putea găzdui prima fabrică AI de ultimă generație din regiunea Mării Negre
Publicat pe 20 Iun 2025
Deficitul României explodează, Comisia Europeană reacționează: Vin tăieri și restricții bugetare
Publicat pe 18 Iun 2025
Telefoane cu baterii impresionante. Uiți să le mai încarci și nu costă mai mult de 300 de euro
Publicat pe 17 Iun 2025
ChatGPT și echivalenții săi, din ce în ce mai utilizați ca sursă de informații
Publicat pe 13 Iun 2025
EXCLUSIV
Cluster militar naval la Galați, unic în Europa. Gheorghe Savu (Damen): Investițiile sunt continue - Video
Publicat pe 13 Iun 2025
EXCLUSIV
Investiție de 4,26 miliarde de lei în România: Producție locală de vehicule blindate, cu sprijin turcesc
Publicat pe 12 Iun 2025
EXCLUSIV
România produce blindate prin Automecanica Mediaș: Fabrica revine în forță după 80 de ani de tradiție militară
Publicat pe 11 Iun 2025
Studenții UTCN Cluj participă la Bridgestone World Solar Challenge, în Australia
Publicat pe 09 Iun 2025
Roboți pentru toată lumea! Americanii pregătesc roboți umanoizi accesibili și mini-asistenți de birou, cu lansare planificată la finalul anului 2025
Publicat pe 03 Iun 2025
EXCLUSIV
Suntem pregătiți pentru ce urmează? Mihnea Costoiu trage un semnal de alarmă. Vine cu exemplul părinților săi
Publicat pe 27 Mai 2025
Ai primit un mail de la o pretinsă firmă de avocatură? DNSC, avertisment despre cum ți se pot fura datele
Publicat pe 24 Mai 2025
Twitter a picat. Rețeaua socială X a lui Elon Musk a avut probleme în SUA, Marea Britanie, dar și în România
Publicat pe 23 Mai 2025
90% dintre parolele pe care le alegem sunt o ușă deschisă pentru infractorii cibernetici. Truc pentru memorare fără manager de parole
Publicat pe 17 Mai 2025
Cele șase cuvinte pe care nu ar trebui să le scrii niciodată pe Google: Vei deveni ținta hackerilor
Publicat pe 14 Mai 2025
VIDEO șocant: Un robot umanoid "s-a trezit" brusc și i-a atacat pe inginerii care l-au creat
Publicat pe 14 Mai 2025
Microsoft concediază mii de angajaţi
Publicat pe 09 Mai 2025
Poliția avertizează cu privire la cea mai recentă escrocherie pe WhatsApp: Poți rămâne fără bani și date
Publicat pe 09 Mai 2025
O mare companie de electronice va concedia mii de oameni din întreaga lume
Publicat pe 08 Mai 2025
Premieră globală: Beijing găzduiește primele Jocuri Mondiale ale Roboților. Competiții de sport, dans și activități casnice - ce ne spune asta despre viitorul omenirii
Publicat pe 07 Mai 2025
Cum poți să rămâi fără contul de WhatsApp, deși nu dai click pe nimic suspect: Trucul cu căsuța vocală
1
2
3
4
5
6
7
din 91
›
»
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 19 minute
SUA vând rachete antitanc către Polonia. Tranzacție de 780 mil. de dolari
Publicat acum 4 ore si 11 minute
Scena politică, în fierbere. Posibila apariție a unui "partid Georgist". Bogdan Chirieac: Mă aștept la surprize. Ar fi o lovitură
Publicat acum 4 ore si 17 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat acum 4 ore si 20 minute
Directorul Companiei de Apă Brașov, suspecat că ar fi dat mită ca să ocupe funcția. Ce salariu încasează
Publicat acum 4 ore si 47 minute
Un avion low-cost s-a apropiat periculos de mult de Air Force One al lui Trump
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat acum 18 ore si 13 minute
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
Publicat pe 17 Sep 2025
Michelle Obama ajunge, în această noapte, la București. Motivul vizitei sale în România
Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare
de
Roxana Neagu
Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?
de
Val Vâlcu
Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui
de
Val Vâlcu
vezi arhiva de editoriale
x close