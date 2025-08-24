Data publicării:

Limită de două ore pe zi pentru telefoane? Orașul care a zguduit internauții cu propunerea sa radicală: E o limită imposibilă

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Tehnologie
Un oraș propune limitarea folosirii telefoanelor la două ore pe zi.

Toyoake se află în pragul unei decizii inedite, care ar putea să o transforme în primul oraș japonez ce reglementează strict utilizarea telefoanelor mobile. Autoritățile locale propun ca locuitorii să nu folosească smartphone-urile mai mult de două ore pe zi, excepție făcând orele dedicate muncii sau studiului, o măsură menită să reducă dependența de tehnologie și să încurajeze reflecția asupra obiceiurilor digitale.

Dacă planul va fi adoptat de consiliul local, noile reguli ar urma să intre în vigoare din 1 octombrie. „Ne dorim ca această ordonanță să fie un prilej pentru oameni să reflecteze asupra modului în care folosesc smartphone-ul”, a declarat un funcționar al primăriei. În mod curios, regulamentul nu include sancțiuni pentru nerespectarea limitelor, deși subiectul rămâne în atenția discuțiilor oficiale.

O restricție greu de respectat

Propunerea a provocat reacții mixte în mediul online, mulți internauți considerând două ore pe zi ca fiind o restricție greu de respectat. „Le înţeleg intenţia, dar o limită de două ore e imposibilă”, a comentat un utilizator pe platforma X.

În document sunt incluse și recomandări speciale pentru tineri: elevii din școala primară ar trebui să lase telefoanele deoparte până la ora 21:00, iar cei de gimnaziu și liceu până cel târziu la ora 22:00. Autoritățile subliniază că, deși dispozitivele digitale și calculatoarele sunt indispensabile, utilizarea excesivă a rețelelor sociale și a platformelor video poate avea efecte negative asupra sănătății mintale și vieții de familie, conform The Japan Times.

CITEȘTE ȘI: Finlanda spune "stop!" telefoanelor în școli. Noua lege a intrat în vigoare

