€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Lifestyle Horoscop Prima Lună Plină din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate
Data actualizării: 21:30 01 Ian 2026 | Data publicării: 21:04 01 Ian 2026

EXCLUSIV Prima Lună Plină din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate
Autor: Echipa Astrosens

padure cabana zapada luna plina Sursă: Freepik
 

Pe 3 ianuarie, se va petrece Luna Plină din semnul Racului.

Nici nu a început bine 2026, că astrele ne și pregătesc un eveniment interesant. Mai exact, pe 3 ianuarie, se va petrece prima Lună Plină din acest an, în semnul Racului. 

Și deși la începutul unui an, avem obiceiul de a ne face planuri, de a ne pune intenții sau de a începe noi capitole, Luna Plină din Rac ne va obliga să încheiem etape, să acceptăm că unele situații nu mai pot continua și că nu putem evolua până nu lăsăm trecutul în spate. 

CITEȘTE ȘI Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil

Soarele din Capricorn va beneficia și de prezențele lui Mercur, Venus și Marte. Iar Luna de cea a lui Jupiter. Aceste poziționări astrologice descriu o luptă între ce este vechi sau confortabil și ce este de viitor și provocator. 

Berbec/Ascendent în Berbec

Luna Plină se va petrece în casa a patra. Și chiar dacă, la prima vedere, s-ar putea să îți afecteze viața de familia sau anumite situații imobiliare, de fapt, astrele te pregătesc pentru anul 2026. Care va fi memorabil pentru tine. Cu ocazia acestei Luni Pline, poți să descoperi ce contează cu adevărat pentru tine. Familia sau cariera? Și criteriul cel mai important este timpul. Cât dedici planului profesional și cât evenimentelor alături de oamenii dragi. 

Rac/Ascendent în Rac

Luna Plină se petrece în semnul tău. Și este genul de eveniment care îți aduce doza de maturitate necesară pentru a accepta ce poți schimba sau nu. Și că unele relații, oricât de mult ți-ai dori să fie altfel, nu se poate. Astfel, vei începe să îți faci o nouă strategie, să îți dai seama ce limite ai și ce compromisuri nu poți face. Și ar fi indicat să pui pe locul doi nevoile altora și să începi 2026 prin a te ocupa de tine. De sănătate, liniște și planuri. 

Balanță/Ascendent în Balanță

Luna Plină se petrece în casa a zecea, a carierei și a rolului din societate. Și te poate afecta indiferent de vârstă sau de etapa în care te afli. Unii dintre voi vor decide că este momentul unei schimbări pe plan profesional. Alții vor încerca să adopte o altă atitudine față de șefi sau colegi. De asemenea, această Lună Plină vă va deschide ochii atunci când veți avea de ales între viața personală și cea profesională. Nu există echilibru perfect, ci momente și momente. Relația cu autoritățile poate fi mai complicată. 

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Luna Plină de pe 3 ianuarie îți va afecta casa a șaptea, cea a relațiilor personale. Ies la suprafață emoții puternice față de evenimentele din ultimele șase luni. Unele cu impact serios asupra ta și a partenerului, însă despre care încă nu ați discutat. Și astrele consideră că nu poți începe 2026 cu adevărat până nu te lămurești. Unii dintre voi își vor da seama că nu mai pot să continue relațiile actuale. Iar alții vor renunța la unele criterii pentru a da șanse și altor posibili pretendenți. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

luna plina rac
luna plina 3 ianuarie
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 30 minute
Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei: Ce se întâmplă cu elevii care participă la orele de religie
Publicat acum 31 minute
Prima Lună Plină din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate
Publicat acum 52 minute
Nicușor Dan, mesaj video în prima zi a anului 2026. Printre imagini: Cu soția și la tuns
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Lectorul universitar Ștefan Baghiu, nou mesaj în controversa cu „elementele rasiste” din programa de Română
Publicat acum 2 ore si 8 minute
Când a fost primul șoc la Televiziunea Română. De ce se primeau telefoane protest
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Dec 2025
Replica genială a unui domn când l-a văzut pe Mircea Badea
Publicat pe 30 Dec 2025
Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
Publicat pe 30 Dec 2025
Avertizare meteo generală de la ANM. Cod Galben de viscol și vânt puternic - HARTA cu zonele vizate
Publicat acum 11 ore si 14 minute
Tragedia de la Colectiv, trasă la indigo într-o stațiune de schi din Elveția. UPDATE: Peste 150 de morți și răniți - VIDEO
Publicat pe 30 Dec 2025
Nu rata Horoscopul special 2026! Astrolog Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close