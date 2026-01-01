Prima Lună Plină din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate

Nici nu a început bine 2026, că astrele ne și pregătesc un eveniment interesant. Mai exact, pe 3 ianuarie, se va petrece prima Lună Plină din acest an, în semnul Racului.

Și deși la începutul unui an, avem obiceiul de a ne face planuri, de a ne pune intenții sau de a începe noi capitole, Luna Plină din Rac ne va obliga să încheiem etape, să acceptăm că unele situații nu mai pot continua și că nu putem evolua până nu lăsăm trecutul în spate.

Soarele din Capricorn va beneficia și de prezențele lui Mercur, Venus și Marte. Iar Luna de cea a lui Jupiter. Aceste poziționări astrologice descriu o luptă între ce este vechi sau confortabil și ce este de viitor și provocator.

Berbec/Ascendent în Berbec

Luna Plină se va petrece în casa a patra. Și chiar dacă, la prima vedere, s-ar putea să îți afecteze viața de familia sau anumite situații imobiliare, de fapt, astrele te pregătesc pentru anul 2026. Care va fi memorabil pentru tine. Cu ocazia acestei Luni Pline, poți să descoperi ce contează cu adevărat pentru tine. Familia sau cariera? Și criteriul cel mai important este timpul. Cât dedici planului profesional și cât evenimentelor alături de oamenii dragi.

Rac/Ascendent în Rac

Luna Plină se petrece în semnul tău. Și este genul de eveniment care îți aduce doza de maturitate necesară pentru a accepta ce poți schimba sau nu. Și că unele relații, oricât de mult ți-ai dori să fie altfel, nu se poate. Astfel, vei începe să îți faci o nouă strategie, să îți dai seama ce limite ai și ce compromisuri nu poți face. Și ar fi indicat să pui pe locul doi nevoile altora și să începi 2026 prin a te ocupa de tine. De sănătate, liniște și planuri.

Balanță/Ascendent în Balanță

Luna Plină se petrece în casa a zecea, a carierei și a rolului din societate. Și te poate afecta indiferent de vârstă sau de etapa în care te afli. Unii dintre voi vor decide că este momentul unei schimbări pe plan profesional. Alții vor încerca să adopte o altă atitudine față de șefi sau colegi. De asemenea, această Lună Plină vă va deschide ochii atunci când veți avea de ales între viața personală și cea profesională. Nu există echilibru perfect, ci momente și momente. Relația cu autoritățile poate fi mai complicată.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Luna Plină de pe 3 ianuarie îți va afecta casa a șaptea, cea a relațiilor personale. Ies la suprafață emoții puternice față de evenimentele din ultimele șase luni. Unele cu impact serios asupra ta și a partenerului, însă despre care încă nu ați discutat. Și astrele consideră că nu poți începe 2026 cu adevărat până nu te lămurești. Unii dintre voi își vor da seama că nu mai pot să continue relațiile actuale. Iar alții vor renunța la unele criterii pentru a da șanse și altor posibili pretendenți.