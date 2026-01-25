Principalul eveniment al săptămânii viitoare este intrarea lui Neptun în semnul Berbecului. Este chiar unul istoric din punct de vedere astrologic! Se va întâmpla luni, 26 ianuarie. Avem în față genul acela de tranzit care schimbă profund lumea, din toate punctele de vedere. Unul care va dura până în 2039. Neptun reprezintă dizolvarea, idealizarea, inspirația, confuzia și distopiile. Semnul Berbecului este cel al individualității, al începutului, al prospețimii, al luptei.

Și să nu uităm că, în această perioadă, suntem sub efectul unui stellium în Vărsător. Soarele, Mercur, Venus, Marte și Pluto, toate în semnul inovației, colectivității, umanității, revoluției, al progresului. Iar, în zilele ce urmează, Marte va perfecta o conjuncție cu Pluto(28 ianuarie), iar Venus una cu Mercur(29 ianuarie).

Viteza schimbării, atât la nivel macro cât și micro, este uluitoare. Iar viața ne va lua prin surprindere!

Horoscop 26 ianuarie - 1 februarie 2026 Berbec

Începem cu vestea cea mai importantă! Neptun își începe tranzitul în semnul tău! Vei avea parte de influența sa până în 2039. Însă, încă de pe acum vei începe să simți că ești în derivă. Și că ai nevoie de o busolă interioară pe care să te bazezi. Iar, în ceea ce privește tranzitele minore, tendința principală va fi aceea de a socializa. Te vei (re)conecta cu prieteni, amici sau colegi.

Horoscop 26 ianuarie - 1 februarie 2026 Taur

Casa carierei este foarte agitată din punct de vedere astrologic. Vei deveni preocupat de rolul tău din societate. Pot apărea discuții aprinse cu șefii, persoanele cu autoritate sau rudele mai în vârstă. Dorința de libertate va crește și astfel, te vei trezi cu dezaprobarea celorlalți. Însă, este o perioadă cu ambiții serioase și ar fi păcat să nu profiți de curajul oferit de astre.

Horoscop 26 ianuarie - 1 februarie 2026 Gemeni

Vestea cea mai bună este aceea că Neptun iese din casa carierei, unde a fost din 2012. Asta înseamnă că vei mai scăpa de confuzia din punct de vedere profesional. Vei fi mult mai sigur pe ce îți dorești, fie la actualul loc de muncă, fie la altul. Săptămâna viitoare îți oferă numeroase șanse, aspecte astrologice potrivite pentru a învăța, a te dezvolta sau a călători. Îți recomandăm prudență în chestiunile juridice sau administrative.

Horoscop 26 ianuarie - 1 februarie 2026 Rac

Neptun își începe tranzitul în casa a zecea, a carierei. Unii dintre voi vor avea revelații pe plan profesional. Sau să se confrunte cu un nivel ridicat de confuzie legat de următorii pași din acest punct de vedere. De asemenea, astrologul vă recomandă să acordați atenție la gestionarea timpului și a celorlalte resurse. Pot apărea neînțelegeri sau momente inconfortabile în discuțiile cu familia despre bani.

Horoscop 26 ianuarie - 1 februarie 2026 Leu

Să nu uităm că, în casa a șaptea, cea a relațiilor, se află Soarele, Mercur, Venus, Marte și Pluto! Cam aglomerat, nu-i așa? Relațiile personale vor fi destul de agitate. Astrologul vă recomandă să puneți accentul pe negociere. Să nu oferiți nimic fără a primi ceva la schimb. Să nu credeți promisiunile celorlalți până nu vedeți și fapte. Nu este o perioadă bună pentru decizii pripite legate de parteneriate, chiar dacă veți fi tentați!

Horoscop 26 ianuarie - 1 februarie 2026 Fecioară

Neptun iese din casa a șaptea, a relațiilor. Pe plan relațional, dispar confuzia și ceața. De acum încolo, vei putea lua decizii cu mai multă încredere. Fie că este vorba de oficializarea unei relații, o despărțire, acordarea unei noi șanse persoanei iubite sau acceptarea singurătății. Cei singuri vor primi mai multă încredere în ei și nu se vor mai grăbi să cunoască pe cineva. Pe urmă, tranzitele minore afectează condițiile de muncă. Stres, situații extreme, nerăbdare. Dar nimeni nu îți ridică statuie!

Horoscop 26 ianuarie - 1 februarie 2026 Balanță

Neptun intră în casa a șaptea a relațiilor. Este foarte important să rămâneți cu picioarele pe pământ din punct de vedere amoros. Astfel, evitați dezamăgirile sau persoanele care nu au cele mai pure intenții. Pentru alții dintre voi, comunicarea cu copiii devine prioritară. Sau, petrecerea timpului liber într-un mod util. Poate vă reluați unele pasiuni sau hobby-uri.

Horoscop 26 ianuarie - 1 februarie 2026 Scorpion

Marte, propriul guvernator, se întâlnește cu Pluto în casa a patra. Poate fi o săptămână cu decizii, acțiuni sau transformări radicale din punct de vedere imobiliar. Sau în ceea ce privește relația cu familia ta sau a partenerului. Cert este că, fără liniște și echilibru, nu vei putea rezolva problemele gospodăriei. Și pentru că te vei axa mai mult pe casă și familie, este posibil ca, pe plan profesional, să devii mai superficial. Și să apară repercusiuni.

Horoscop 26 ianuarie - 1 februarie 2026 Săgetător

O săptămână plină! Chestiuni administrative de rezolvat, drumuri urgente de făcut, discuții multiple. Relațiile cu frații, surorile sau rudele cele mai apropiate pot fi pline de suișuri și coborâșuri. Există riscul să spui lucruri pe care le poți evita ulterior. Astrologul îți recomandă să îți controlezi discursul, să stai departe de prejudecăți și să fii dispus tot timpul să înveți ceva nou.

Horoscop 26 ianuarie - 1 februarie 2026 Capricorn

Casa doua, a banilor, are parte de numeroase aspecte astrologice. Pot apărea avantaje sau beneficii pe plan financiar, dar cu siguranță că nu sunt întâmplătoare. Pentru că vei avea parte și de cheltuieli neprevăzute. Dar, asta nu înseamnă că nu poți deveni cel mai bun negociator. Neptun intră în casa a patra, deci este posibil ca unii dintre voi să devină nemulțumiți de starea locuinței sau a gospodăriei.

Horoscop 26 ianuarie - 1 februarie 2026 Vărsător

Astrele sunt cu ochii pe tine! Ai parte de un stellium(Soare, Mercur, Venus, Marte, Pluto) în semnul tău. Această configurație astrologică rară și specială vine cu daruri, însă și cu responsabilități. Așa că să nu te mire dacă următoarele zile te vor scoate în față, îți vor aduce un alt suflu și te vor ajuta să evoluezi. Astrologul îți atrage atenția asupra sănătății, mai exact te invită să te preocupi de prevenție. Și să nu uităm că Neptun iese din casa a doua, a banilor, deci urmează mai multă claritate din acest punct de vedere.

Horoscop 26 ianuarie - 1 februarie 2026 Pești

De luni, 26 ianuarie 2026, poți respira mai ușurat! Neptun iese din semnul tău, acolo unde a intrat în 2012. Cu siguranță, de atunci și până acum, ți-a adus și sanse sau inspirație. Însă, cel puțin, în ultimii doi-trei ani, de când l-a acompaniat și Saturn, au fost situații în care parcă te-ai luptat cu morile de vânt. Ai învățat ceva: să nu mai ai așteptări! Vei scăpa de confuzie, îți vei recăpăta încrederea în tine și viitorul apropiat, vei deveni mult mai pragmatic. Este o săptămână de tranziție, una care te pregătește de o nouă etapă, fie pe plan profesional, fie personal.