Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 9-15 martie 2026

Săptămâna începe cu un aspect armonios. Un trigon între Mercur retrograd din Pești și Jupiter retrograd din Rac. Exact aspectul necesar pentru a ne păstra încrederea, pentru a relua unele idei și pentru a comunica destul de convingător. Și cumva logica și intuiția își dau mâna.

Pe 11 martie, Jupiter își oprește retrogradarea în semnul Racului, acolo unde va rămâne până la finalul lunii iunie.

Iar la finalul săptămânii, Mercur retrograd face o conjuncție cu Marte. Se pot lua decizii brusc, se vor face declarații tendențioase și pot apărea probleme legate de tehnologie sau transport.

Horoscop 9-15 martie 2026 Berbec

În continuare, astrologul Daniela Simulescu îți recomandă să fii mai rezervat. Nu este momentul să ieși în evidență. Nevoia principală va fi aceea de liniște. De aceea este important să să nu neglijezi odihna, să nu faci pe plac oamenilor și să stabilești limite mult mai clare.

Horoscop 9-15 martie 2026 Taur

Vor apărea situații în care îți vei dezvolta spiritul de echipă. De altfel, astrologul menționează că urmează o săptămână nemaipomenită pentru socializare, revederea unor prieteni și pentru a fi mai flexibil atunci când planurile se tot schimbă.

Horoscop 9-15 martie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, face mai multe aspecte în zilele ce urmează. Acestea vor avea efecte, în special, pe plan profesional. Pot (re)apărea discuții cu șefii sau colegii, încurcături administrative sau decizii neașteptate. Însă, dacă vei avea răbdare, totul se va rezolva. Procesele de recrutare vor dura mai mult ca de obicei.

Horoscop 9-15 martie 2026 Rac

Jupiter își va opri retrogradarea în semnul tău. Vei primi o porție suplimentară de curaj și încredere. Sau alinare în momentele mai provocatoare. Astrologul îți recomandă să eviți scurtăturile sau situațiile/parteneriatele dubioase. O perioadă nemaipomenită pentru călătorii, studiu, oficializarea unei relații.

Horoscop 9-15 martie 2026 Leu

Cea mai mare problemă a săptămânii ce urmează este faptul că veți depinde de mulți oameni. Și din cauza aceasta, vor apărea amânări și încurcături. Astrologul descrie perioada următoare ca una “cusurgie”. În plus, nu strică să acordați atenție modului în care faceți tranzacții sau negocierilor.

Horoscop 9-15 martie 2026 Fecioară

În prima parte a săptămânii, comunicarea cu partenerul sau persoanele cele mai dragi se va îmbunătăți. Puteți rezolva probleme mai vechi. Și veți aborda subiecte de care vă temeați. La finalul săptămânii, lucrurile se schimbă. Veți deveni mai tranșanți și nu veți mai accepta compromisurile.

Horoscop 9-15 martie 2026 Balanță

Jupiter își oprește retrogradarea în casa a zecea, a carierei. Deci am putea spune că aveți ocazia de vă concentra, în sfârșit, pe ceea ce contează cu adevărat. Și nu pe unele situații sau discuții de la serviciu, total nesemnificative sau puerile. Unii dintre voi trebuie să fie mai atenți la simptomele organismului.

Horoscop 9-15 martie 2026 Scorpion

O săptămână cu iz de romantism. Sau una foarte nostalgică. Vă puteți declara sentimentele, puteți avea replici destul de seducătoare. Comunicarea cu copiii se poate îmbunătăți. Totuși, evitați speculațiile din punct de vedere financiar.

Horoscop 9-15 martie 2026 Săgetător

Jupiter, propriul guvernator, nu va mai fi retrograd. Însă, atenție, că alte aspecte vă pot aduce încurcături legate de gospodărie sau neînțelegeri în discuțiile cu familia. Astrologul vă recomandă să vă găsiți o ancoră pentru a face față agitației.

Horoscop 9-15 martie 2026 Capricorn

Oricât de mult v-ați strădui să fiți punctuali, să comunicați fără cusur, să organizați totul, tot vor apărea hopuri sau amânări pe ici colo. Sau greșeli când luați decizii, când faceți comenzi online, când călătoriți. Dar relațiile personale se pot îmbunătăți.

Horoscop 9-15 martie 2026 Vărsător

Astrologul vă invită să nu luați decizii pe plan financiar după ureche. Și să citiți “termenii și condițiile” de mai multe ori. De asemenea, este nevoie să vă reconsiderați poziția față de modul în care munciți.

Horoscop 9-15 martie 2026 Pești

Jupiter, guvernatorul tău, nu mai este retrograd. Poți începe să te bucuri de viață altfel. Și chiar dacă Marte și Mercur retrograd te vor face mai pretențios și tendențios, oamenii dragi vor trece cu vederea. Creativitatea va fi la cote uimitoare.

Previziunile complete ale săptămânii 9-15 martie 2026