Horoscop 2 februarie 2026. Lună Plină în Leu. Previziuni pentru fiecare zodie

Luna Plină de astăzi, din semnul Leului, poate aduce la suprafață emoții puternice. Mai ales în situațiile în care ne dăm seama că facem mai mult pentru alții decât pentru noi. Și vom dori respect, validare și apreciere. Acest eveniment astrologic se poate transforma într-o încheiere de capitol. Semnele cele mai afectate vor fi cele fixe: Taur, Leu, Scorpion și Vărsător.

Horoscop 2 februarie 2026 Berbec

Luna Plină se petrece în casa a cincea. Recomandarea principală a astrologului este aceea de a-ți alege luptele în mod inteligent. Poate nu are rost să lupți pentru alții.

Horoscop 2 februarie 2026 Taur

Luna Plină are loc în casa a patra. Pot apărea schimbări legate de zona imobiliară, locuință sau bunăstarea gospodăriei. De asemenea, afli vești despre unii membri ai familiei.

Horoscop 2 februarie 2026 Gemeni

Luna Plină activează casa a treia. Discuțiile cu oamenii dragi vor fi mai tranșante. Poate și pentru că nu vei mai accepta doar vorbe frumoase și evitarea adevărului.

Horoscop 2 februarie 2026 Rac

Luna Plină este în casa a doua. O zi pentru decizii pe plan financiar. Este clar că apar cheltuieli, dar vor fi, cu siguranță, și alte oportunități care să te salveze.

Horoscop 2 februarie 2026 Leu

Luna Plină se petrece chiar în semnul tău. Poți închide o etapă. Anxietatea își va spune cuvântul. Astrologul îți recomandă să îți vezi interesul și să eviți concesiile.

Horoscop 2 februarie 2026 Fecioară

Luna Plină din casa a douăsprezecea s-ar putea să îți aducă numeroase conștientizări. Și va trebui să faci un pas în spate în unele proiecte. Ar fi bine să fii mai rezervat.

Horoscop 2 februarie 2026 Balanță

Luna Plină afectează casa a unsprezecea. Deci pot apărea neînțelegeri chiar cu oamenii cei mai dragi. Nimeni nu are dreptatea absolută. Pot exista și alte perspective.

Horoscop 2 februarie 2026 Scorpion

Luna Plină se va petrece în casa a zecea. Indiferent de evenimentele sau deciziile din zona profesională, încearcă să vezi jumătatea plină a paharului. Sigur există!

Horoscop 2 februarie 2026 Săgetător

Luna Plină are loc în casa a noua. Și devii mai obiectiv când vine vorba de studii, educație, călătorii sau direcția ta în viață. Nu trebuie să urmezi aceeași cale ca alții.

Horoscop 2 februarie 2026 Capricorn

Luna Plină se petrece în casa a opta. Bugetul familiei poate fi afectat. Și bineînțeles că apar numeroase frici. Dar orice criză poate deveni o oportunitate!

Horoscop 2 februarie 2026 Vărsător

Luna Plină afectează casa a șaptea. Unii dintre voi vor lua decizii pe plan relațional. Alții își vor schimba atitudinea față de partener sau față de solitudine.

Horoscop 2 februarie 2026 Pești

Luna Plină se petrece în casa a șasea. Astrologul îți recomandă să nu dramatizezi situațiile apărute, mai ales acelea de la locul de muncă.