Luna își continuă tranzitul în semnul Scorpionului, de unde face un trigon cu Jupiter din Rac. Un aspect bun pentru generozitate, afecțiune și căldură sufletească.

Horoscop 13 ianuarie 2026 Berbec

Unele îngrijorări legate de planul profesional le alimenta într-un mod nerezonabil. Încearcă să nu pleci urechea la tot soiul de zvonuri sau crâmpeie de informații.

Horoscop 13 ianuarie 2026 Taur

Atmosfera din cadrul relației de cuplu poate fi una plăcută mai ales dacă vei comunica deschis cu partenerul și dacă nu îi vei face reproșuri.

Horoscop 13 ianuarie 2026 Gemeni

Chiar dacă vor apărea neînțelegeri la serviciu, relația ta cu colegii va fi una bună. Și veți reuși împreună să rezolvați în timp util problemele.

Citește și Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Horoscop 13 ianuarie 2026 Rac

Trigonul Lună-Jupiter te sprijină să vezi jumătatea plină a paharului în absolut orice. Și să îți dai seama că nu există dreptate absolută.

Horoscop 13 ianuarie 2026 Leu

Te macină unele probleme ale familiei, însă vei găsi oamenii potriviți la momentul potrivit. Pentru a te ajuta să le rezolvi repede.

Horoscop 13 ianuarie 2026 Fecioară

Viitoarea opoziție Mercur-Jupiter te agită mai mult decât ar trebui. Și vei fi mai vorbăreț sau curios ca niciodată. Sau vei trece la cealaltă extremă.

Horoscop 13 ianuarie 2026 Balanță

Cu răbdare, s-ar putea să eviți unele cheltuieli inutile sau investiții păguboase. Astrele îți recomandă să nu te lași influențat de nimeni pe plan financiar.

Horoscop 13 ianuarie 2026 Scorpion

Rămâi optimist în orice condiții și îi vei inspira sau motiva și pe cei din jurul tău. Această atitudine îți va aduce numeroase beneficii, și acasă și la serviciu.

Horoscop 13 ianuarie 2026 Săgetător

Nu te costă nimic să pui mai multe întrebări. Să culegi informații care să te ajute să iei decizii. În plus, și intuiția îți va oferi câteva semnale prețioase.

Horoscop 13 ianuarie 2026 Capricorn

Vei funcționa extraordinar de bine în momentele de criză sau mai stresante. De altfel, vei reuși să le transformi în reale oportunități.

Horoscop 13 ianuarie 2026 Vărsător

Astrele îți recomandă să fii mai încrezător în forțele tale, în special la locul de muncă. Să nu îți faci idei prăpăstioase dacă nu ai niciun motiv.

Horoscop 13 ianuarie 2026 Pești

Ai nevoie de câteva clipe pentru tine. Să te relaxezi, să meditezi sau pur și simplu să stai. Nu trebuie să te ferești deloc de plictiseală.