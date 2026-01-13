Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Luna își continuă tranzitul în semnul Scorpionului, de unde face un trigon cu Jupiter din Rac. Un aspect bun pentru generozitate, afecțiune și căldură sufletească.
Unele îngrijorări legate de planul profesional le alimenta într-un mod nerezonabil. Încearcă să nu pleci urechea la tot soiul de zvonuri sau crâmpeie de informații.
Atmosfera din cadrul relației de cuplu poate fi una plăcută mai ales dacă vei comunica deschis cu partenerul și dacă nu îi vei face reproșuri.
Chiar dacă vor apărea neînțelegeri la serviciu, relația ta cu colegii va fi una bună. Și veți reuși împreună să rezolvați în timp util problemele.
Trigonul Lună-Jupiter te sprijină să vezi jumătatea plină a paharului în absolut orice. Și să îți dai seama că nu există dreptate absolută.
Te macină unele probleme ale familiei, însă vei găsi oamenii potriviți la momentul potrivit. Pentru a te ajuta să le rezolvi repede.
Viitoarea opoziție Mercur-Jupiter te agită mai mult decât ar trebui. Și vei fi mai vorbăreț sau curios ca niciodată. Sau vei trece la cealaltă extremă.
Cu răbdare, s-ar putea să eviți unele cheltuieli inutile sau investiții păguboase. Astrele îți recomandă să nu te lași influențat de nimeni pe plan financiar.
Rămâi optimist în orice condiții și îi vei inspira sau motiva și pe cei din jurul tău. Această atitudine îți va aduce numeroase beneficii, și acasă și la serviciu.
Nu te costă nimic să pui mai multe întrebări. Să culegi informații care să te ajute să iei decizii. În plus, și intuiția îți va oferi câteva semnale prețioase.
Vei funcționa extraordinar de bine în momentele de criză sau mai stresante. De altfel, vei reuși să le transformi în reale oportunități.
Astrele îți recomandă să fii mai încrezător în forțele tale, în special la locul de muncă. Să nu îți faci idei prăpăstioase dacă nu ai niciun motiv.
Ai nevoie de câteva clipe pentru tine. Să te relaxezi, să meditezi sau pur și simplu să stai. Nu trebuie să te ferești deloc de plictiseală.
