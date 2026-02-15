€ 5.0943
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 16-22 februarie 2026
Data publicării: 20:02 15 Feb 2026

EXCLUSIV Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 16-22 februarie 2026
Autor: Echipa Astrosens

eclipsa Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne aduce mai multe detalii despre atmosfera astrologică din următoarea săptămână.

Din start, vă anunțăm că următoarea săptămână are toate ingredientele astrologice pentru a schimba lumea în mod serios! Eclipsa de Soare/Luna Nouă din Vărsător, din data de 17 februarie, va avea parte de un careu cu Uranus din Taur. Este genul de aspect care forțează progresul. Vrem nu vrem, inovația și tehnologia au prins viteză. Și încă nu ne dăm seama ce va urma. 

Iar marea conjuncție Saturn-Neptun din primul grad al Berbecului, din 20 februarie, va fi precum kilometrul 0 al unei noi existențe. Ultima dată când s-a petrecut această conjuncție, în 1989, am avut revoluții, dărâmarea unor structuri la propriu și figurat, reconfigurarea unor limite ideologice și teritoriale. 

Horoscop 16-22 februarie 2026 Berbec

Astrele sunt cu ochii pe tine săptămâna viitoare! Conjuncția Saturn-Neptun se petrece în semnul tău. Poate fi o săptămână de pomină sau una care poate fi foarte simplă. Astrologul îți recomandă să nu forțezi nimic, să lași lucrurile să se întâmple de la sine și să îți asculți intuiția. Eclipsa de Soare din casa a unsprezecea, unde se află și Marte(propriul guvernator), poate fi prilejul perfect pentru a (re)lua legătura cu unii prieteni și pentru a fi mai sociabil.

Citește și Saturn în Berbec, 2026-2028. Previziuni pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Horoscop 16-22 februarie 2026 Taur

Eclipsa de Soare se va petrece în casa a zecea, aceea legată de carieră și statut social. Este cazul să nu mai privești niciun eveniment de la serviciu doar în alb sau negru. Caută zonele de gri. Unii dintre voi vor simți că este cazul să facă o reconversie pe plan profesional.

Horoscop 16-22 februarie 2026 Gemeni

Semne bune săptămâna are! Dispar din presiunile de la locul de muncă. Sau voi veți fi mult mai detașați. Conjuncția Saturn-Neptun din casa a unsprezecea vă va ajuta să vă rafinați cercul social. Unii prieteni nu vor mai fi la fel de prezenți, altora le faceți loc. Eclipsa de Soare îți aduce dorința de a învăța ceva nou sau de a călători. Momentan nu dezvălui nimănui intențiile sau planurile tale. 

Horoscop 16-22 februarie 2026 Rac

Eclipsa de Soare se va petrece în casa a opta, deci este o săptămână cu multe griji pe plan financiar. Dar, nu mai poți folosi aceeași strategie ca până acum, sigur vei găsi alte metode. Și cum și celelalte resurse(timp, energie, disponibilitate) sunt reduse, este clar că nu are rost să joci rolul salvatorului. Trebuie să pui limite.

Horoscop 16-22 februarie 2026 Leu

Eclipsa de Soare se va petrece în casa a șaptea, a relațiilor. Unii dintre voi vor trece prin evenimente bizare pe plan personal. Cei singuri pot avea parte de întâlniri de genul celor predestinate. Astrologul vă recomandă să nu încercați să schimbați pe nimeni. Revelațiile vor fi la tot pasul.

Horoscop 16-22 februarie 2026 Fecioară

Eclipsa de Soare se va petrece în casa a șasea. Aveți nevoie de mai multă prospețime, flexibilitate și libertate la locul de muncă. Fără acestea, nu veți fi deloc eficienți. Rutina trebuie ajustată. Astrologul vă atrage atenția și asupra sănătății. Unele obiceiuri nu vă ajută deloc.

Horoscop 16-22 februarie 2026 Balanță

Eclipsa de Soare va avea loc în casa a cincea. Ce vă place vouă nu place și altora. Sau unii încearcă să vă impună unele chestii, iar voi reacționați imediat. Altfel spus, nu veți mai face compromisuri ca altădată. Vă dați seama că diplomația nu ajută în unele contexte.

Horoscop 16-22 februarie 2026 Scorpion

Eclipsa de Soare se petrece în casa a patra, alături de propriul guvernator, Marte. O săptămână foarte agitată mai ales când vine vorba de schimbările pe plan imobiliar sau evenimentele din familie. Astăzi vreți una, mâine alta. Iar partenerul sau persoanele dragi vor reuși să vă destabilizeze și mai mult.

Citește și Saturn în Berbec, 2026-2028. Previziuni pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Horoscop 16-22 februarie 2026 Săgetător

Eclipsa de Soare de pe 17 februarie vă poate aduce evenimente asupra cărora nu aveți control. Și vizează, în mod special, relațiile cu frații, surorile, verișorii sau oamenii cei mai apropiați. Apar numeroase revelații referitoare la aceștia. În primul rând, va trebui să acceptați că aveți perspective diferite. Tehnologia vă poate provoca neplăceri.

Horoscop 16-22 februarie 2026 Capricorn

Conjuncția Saturn-Neptun se va petrece în casa a patra. Și îi va face și pe cei mai rigizi dintre voi să devină mai flexibili, să accepte și alte alternative sau perspective. În special, în relația cu familia sau în chestiunile gospodărești. Pe plan financiar, pot apărea situații neprevăzute care să vă dea planurile peste cap.

Horoscop 16-22 februarie 2026 Vărsător

Mercur se pregătește să retrogradeze în casa a doua. Deci, exact când vă era lumea mai dragă, mai apare o cheltuială! Fie că este vorba de investigații medicale, chestiuni administrative, nevoile familiei. Dar să nu uităm că Eclipsa de Soare se petrece în semnul vostru! Ceea ce înseamnă că unii dintre voi veți avea parte de schimbări, nu neapărat bune sau rele, dar și de instabilitate.

Horoscop 16-22 februarie 2026 Pești

Conjuncția Saturn-Neptun afectează casa a doua. Este momentul să devii mult mai pragmatic din punct de vedere financiar. Și să renunți la unele cheltuieli făcute de lună. Că acum, acestea nu te mai ajută la nimic și fac pagubă. Finalul săptămânii poate fi destul de romantic.

