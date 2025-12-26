€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 26 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 03:00 26 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscop 26 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

om de zapada decoratiuni brad craciun
 

Previziuni astrale. Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele zilei.

Luna își continuă tranzitul în Pești și se apropie de conjuncția cu Saturn și Neptun. Aceste aspecte se pot manifesta în mai multe feluri. Unii dintre noi vor deveni mai nostalgici sau triști. Iar alții se vor simți mai obosiți ca înaintea sărbâtorilor.

Horoscop 26 decembrie 2025 Berbec

Vei dori să stai mai retras. ȘI este posibil ca apropiații să nu te înțeleagă. Deci vei avea de oferit explicații suplimentare acestora.

CITEȘTE ȘI Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil

Horoscop 26 decembrie 2025 Taur

Te vei simți neapreciat sau neînțeles de unele persoane din jurul tău. Astrele îți recomandă să nu ai așteptări prea mari de la nimeni.

Horoscop 26 decembrie 2025 Gemeni

Empatia este lăudabilă, însă trebuie să aibă limite. Cu alte cuvinte, nu este cazul să găsești tot felul de scuze la greșelile celor apropiați.

Horoscop 26 decembrie 2025 Rac

Oportunități de distracție vor fi din plin, dar parcă nu te vei bucura în totalitate de acestea. Poate că oboseala își spune cuvântul.

Horoscop 26 decembrie 2025 Leu

Vei începe să îți dai seama de efectele cheltuielilor din ultima perioadă. Și astfel vei face tot posibilul să fii mult mai chibzuit.

Horoscop 26 decembrie 2025 Fecioară

Partenerul nu va mai fi la fel de deschis la propunerile tale. Și nici nu îți comunică motivele din spatele acestei atitudini.

Horoscop 26 decembrie 2025 Balanță

Astrele îți recomandă să pui pe primul loc odihna. Dacă ai o zi lucrătoare, cel mai bine ar fi să eviți orice exces de zel.

Horoscop 26 decembrie 2025 Scorpion

Vei fi bântuit de unele amintiri. Dar nu îți va prii deloc să îi permiți nostalgiei să pună stăpânire pe sentimentele tale de astăzi.

Horoscop 26 decembrie 2025 Săgetător

Atmosfera din sânul familiei nu este pe placul tău. Voiai ca apropiații să fie mai distractivi sau mai afectuoși. Nu este cazul să ai așteptări.

Horoscop 26 decembrie 2025 Capricorn

S-ar putea să ai unele replici prea provocatoare pentru familie. Astrele îți recomandă să nu te lași atras în discuții moraliste sau conflictuale.

Horoscop 26 decembrie 2025 Vărsător

Faci tot posibilul să îți păstrezi resursele. Banii, timpul și energia. Și vei refuza invitațiile celor dragi pentru că vei dori relaxare.

Horoscop 26 decembrie 2025 Pești

Vei fi mai atent la partea spirituală a vieții. Și s-ar putea să ți se declanșeze unele revelații uimitoare. Apropiații se vor simți inspirați de tine.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop zilnic
horoscop 26 decembrie
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Horoscop 26 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 57 minute
Remediul banal din bucătărie care te ajută după o masă copioasă de Crăciun: Toată lumea îl are
Publicat acum 4 ore si 12 minute
Un european sancționat de SUA dă în judecată administrația Trump
Publicat acum 4 ore si 24 minute
Cum îți programezi casa pentru anul care vine, să atragă prosperitate și noroc. Reguli feng shui pentru Revelion
Publicat acum 4 ore si 28 minute
115 membri Statul Islamic, reținuți pentru planuri de atac de Crăciun și Revelion
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Dec 2025
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Publicat pe 24 Dec 2025
Comisia Europeană condamnă ferm interzicerea lui Thierry Breton în SUA: Vom răspunde rapid și decisiv
Publicat pe 24 Dec 2025
Fostul comisar european Thierry Breton a fost interzis pe teritoriul SUA. Anunțul a fost făcut de Marco Rubio
Publicat pe 24 Dec 2025
Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Vești proaste pentru milioane de vârstnici
Publicat pe 24 Dec 2025
De ce a plecat Iohannis exact înainte de schimbarea lumii: 10 februarie, ziua în care a început totul
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close