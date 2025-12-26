Horoscop 26 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Luna își continuă tranzitul în Pești și se apropie de conjuncția cu Saturn și Neptun. Aceste aspecte se pot manifesta în mai multe feluri. Unii dintre noi vor deveni mai nostalgici sau triști. Iar alții se vor simți mai obosiți ca înaintea sărbâtorilor.

Horoscop 26 decembrie 2025 Berbec

Vei dori să stai mai retras. ȘI este posibil ca apropiații să nu te înțeleagă. Deci vei avea de oferit explicații suplimentare acestora.

Horoscop 26 decembrie 2025 Taur

Te vei simți neapreciat sau neînțeles de unele persoane din jurul tău. Astrele îți recomandă să nu ai așteptări prea mari de la nimeni.

Horoscop 26 decembrie 2025 Gemeni

Empatia este lăudabilă, însă trebuie să aibă limite. Cu alte cuvinte, nu este cazul să găsești tot felul de scuze la greșelile celor apropiați.

Horoscop 26 decembrie 2025 Rac

Oportunități de distracție vor fi din plin, dar parcă nu te vei bucura în totalitate de acestea. Poate că oboseala își spune cuvântul.

Horoscop 26 decembrie 2025 Leu

Vei începe să îți dai seama de efectele cheltuielilor din ultima perioadă. Și astfel vei face tot posibilul să fii mult mai chibzuit.

Horoscop 26 decembrie 2025 Fecioară

Partenerul nu va mai fi la fel de deschis la propunerile tale. Și nici nu îți comunică motivele din spatele acestei atitudini.

Horoscop 26 decembrie 2025 Balanță

Astrele îți recomandă să pui pe primul loc odihna. Dacă ai o zi lucrătoare, cel mai bine ar fi să eviți orice exces de zel.

Horoscop 26 decembrie 2025 Scorpion

Vei fi bântuit de unele amintiri. Dar nu îți va prii deloc să îi permiți nostalgiei să pună stăpânire pe sentimentele tale de astăzi.

Horoscop 26 decembrie 2025 Săgetător

Atmosfera din sânul familiei nu este pe placul tău. Voiai ca apropiații să fie mai distractivi sau mai afectuoși. Nu este cazul să ai așteptări.

Horoscop 26 decembrie 2025 Capricorn

S-ar putea să ai unele replici prea provocatoare pentru familie. Astrele îți recomandă să nu te lași atras în discuții moraliste sau conflictuale.

Horoscop 26 decembrie 2025 Vărsător

Faci tot posibilul să îți păstrezi resursele. Banii, timpul și energia. Și vei refuza invitațiile celor dragi pentru că vei dori relaxare.

Horoscop 26 decembrie 2025 Pești

Vei fi mai atent la partea spirituală a vieții. Și s-ar putea să ți se declanșeze unele revelații uimitoare. Apropiații se vor simți inspirați de tine.