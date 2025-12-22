Începem săptămâna cu un trio în semnul Capricornului: Soare, Lună și Marte. Oricât de mult am încerca să organizăm totul perfect, tot ne vom grăbi în unele situații, Ziua ne cere să rămânem rezilienți, să nu fugim de răbdare și să stăm departe de proiectele superficiale.

Horoscop 22 decembrie 2025 Berbec

Te vei axa, în principal, pe proiectele din sfera profesională. S-ar putea să fii prea serios pentru cei apropiați, însă doar așa vei termina totul în timp util.

Horoscop 22 decembrie 2025 Taur

Poate exista tendința de a te lăsa influențat de cine nu trebuie pe plan financiar. Astrele îți recomandă să rămâi cât mai pragmatic.

Horoscop 22 decembrie 2025 Gemeni

Partenerul reușește să îți aducă un plus de confuzie legată de organizarea următoarelor zile. Cert este că nu doar banii contează. ci și timpul sau energia.

Horoscop 22 decembrie 2025 Rac

Vei pune prea mult preț pe ce spun sau vor ceilalți. Ești în stare să nu ieși din cuvântul lor. Poate că este cazul să îți manifești și tu dorințele.

Horoscop 22 decembrie 2025 Leu

Ai impresia că dacă nu se fac lucrurile așa cum îți dorești, nu vor ieși perfect. Însă, este cazul să dai o șansă și celor dragi. Vor avea idei bune.

Horoscop 22 decembrie 2025 Fecioară

Cea mai bună atitudine a zilei este aceea de a te lua în joacă. Adică, să faci haz de necaz. Chiar și în momentele în care simți că nu îți ajunge timpul.

Horoscop 22 decembrie 2025 Balanță

Încerci să ajungi la un consens cu membrii familiei, legat de organizarea eficientă în preajma sărbătorilor. Vei avea de dus negocieri lungi.

Horoscop 22 decembrie 2025 Scorpion

O parte din tine este destul de visătoare și îndrăzneață, însă cealalta vrea să fii cât mai cu picioarele pe pământ. O zi bună pentru chestiuni administrative.

Horoscop 22 decembrie 2025 Săgetător

Atitudinea ta față de bani va fi una mai rezervată. Astfel, vei reuși să eviți unele cheltuieli inutile. Încearcă să nu crezi tot ce spun alții despre tine.

Horoscop 22 decembrie 2025 Capricorn

Te vei lua prea în serios! Și astfel uiți să fii mai empatic, tolerant sau chiar relaxat în preajma celor dragi. Furia nu te va ajuta la nimic.

Horoscop 22 decembrie 2025 Vărsător

Nu vei avea chef de multe activități. Însă, cu ultima picătură de energie te vei strădui să te ocupi de probleme și să le rezolvi în timp.

Horoscop 22 decembrie 2025 Pești

Vei fi nevoit să renunți la unele planuri sau idei. Îți dai seama că timpul este limitat și că trebuie să te ocupi de ce contează cu adevărat.