Horoscop 18 ianuarie 2026. Lună Nouă în Capricorn. Previziuni pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Duminică, 18 ianuarie, are loc prima Lună Nouă din 2026. Și se petrece în semnul Capricornului. Putem spune că avem primul moment astrologic potrivit pentru conceperea planurilor, setarea intențiilor sau acceptarea brută a realității pe plan personal. Și cum această Lună Nouă beneficiază și de o conjuncție Mercur-Marte, astrologul ne recomandă să nu ne grăbim, ci mai degrabă să gândim totul pas cu pas.
Luna Nouă se petrece în casa a zecea. Vei fi nevoit să preiei noi responsabilități. Este o zi bună pentru a fi mai serios în relațiile cu apropiații.
Luna Nouă se petrece în casa a noua. Unele discuții te vor irita. Mai ales acelea despre nedreptăți sau lipsa de moralitate a apropiaților.
Luna Nouă activează casa a opta, acolo unde se află și Mercur, propriul guvernator. Este ziua potrivită pentru adoptarea unei atitudini mai serioase pe plan financiar.
Luna Nouă are loc în casa a șaptea. Vei reuși să rămâi cât mai rațional în discuțiile cu partenerul sau persoanele dragi. Chiar este nevoie de cineva ca tine.
Luna Nouă se petrece în casa a șasea. Îți vei da seama cât de importantă este simplitatea. Mai ales când vine vorba de stilul de viață sau treburile gospodărești.
Luna Nouă este în casa a cincea, acolo unde se află și Mercur(al tău guvernator) și Marte. Astăzi reușești să scapi de vocea critică interioară, destul de puternică, și să te ocupi și de activitățile distractive.
Luna Nouă se petrece în casa a patra. Aspectul perfect pentru a te ocupa de funcționalitatea deplină a gospodâriei sau de estetica acesteia.
Luna Nouă din casa a treia, unde se află și Marte(propriul guvernator) te ajută să porți discuții serioase, în urmă cărora să rămâi cu informații prețioase și soluții la probleme.
Luna Nouă din casa a doua este perfectă pentru a-ți construi o nouă strategie financiară. Însă, una destul de matură. Îți vei accepta greșelile și vei încerca să le corectezi.
Luna Nouă de astăzi se petrece în semnul tău. Astrele îți dau un semnal cum că ar fi cazul să schimbi ceva în viața ta. Ai nevoie de prospețime și de un nou capitol.
Luna Nouă are loc în casa a douăsprezecea. Este aspectul perfect pentru a lăsa un capitol în spate, Pentru a accepta că, în anumite situații, nu ai știut mai mult și să treci mai departe.
Luna Nouă se petrece în casa a unsprezecea. Îți vezi viitorul apropiat cu alți ochi. Unii mai maturi. Și este o zi bună pentru a oferi timp doar persoanelor care merită.
