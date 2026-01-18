Horoscop 18 ianuarie 2026. Lună Nouă în Capricorn. Previziuni pentru toate zodiile

Duminică, 18 ianuarie, are loc prima Lună Nouă din 2026. Și se petrece în semnul Capricornului. Putem spune că avem primul moment astrologic potrivit pentru conceperea planurilor, setarea intențiilor sau acceptarea brută a realității pe plan personal. Și cum această Lună Nouă beneficiază și de o conjuncție Mercur-Marte, astrologul ne recomandă să nu ne grăbim, ci mai degrabă să gândim totul pas cu pas.

Horoscop 18 februarie 2026 Berbec

Luna Nouă se petrece în casa a zecea. Vei fi nevoit să preiei noi responsabilități. Este o zi bună pentru a fi mai serios în relațiile cu apropiații.

Horoscop 18 februarie 2026 Taur

Luna Nouă se petrece în casa a noua. Unele discuții te vor irita. Mai ales acelea despre nedreptăți sau lipsa de moralitate a apropiaților.

Horoscop 18 februarie 2026 Gemeni

Luna Nouă activează casa a opta, acolo unde se află și Mercur, propriul guvernator. Este ziua potrivită pentru adoptarea unei atitudini mai serioase pe plan financiar.

Horoscop 18 februarie 2026 Rac

Luna Nouă are loc în casa a șaptea. Vei reuși să rămâi cât mai rațional în discuțiile cu partenerul sau persoanele dragi. Chiar este nevoie de cineva ca tine.

Horoscop 18 februarie 2026 Leu

Luna Nouă se petrece în casa a șasea. Îți vei da seama cât de importantă este simplitatea. Mai ales când vine vorba de stilul de viață sau treburile gospodărești.

Horoscop 18 februarie 2026 Fecioară

Luna Nouă este în casa a cincea, acolo unde se află și Mercur(al tău guvernator) și Marte. Astăzi reușești să scapi de vocea critică interioară, destul de puternică, și să te ocupi și de activitățile distractive.

Horoscop 18 februarie 2026 Balanță

Luna Nouă se petrece în casa a patra. Aspectul perfect pentru a te ocupa de funcționalitatea deplină a gospodâriei sau de estetica acesteia.

Horoscop 18 februarie 2026 Scorpion

Luna Nouă din casa a treia, unde se află și Marte(propriul guvernator) te ajută să porți discuții serioase, în urmă cărora să rămâi cu informații prețioase și soluții la probleme.

Horoscop 18 februarie 2026 Săgetător

Luna Nouă din casa a doua este perfectă pentru a-ți construi o nouă strategie financiară. Însă, una destul de matură. Îți vei accepta greșelile și vei încerca să le corectezi.

Horoscop 18 februarie 2026 Capricorn

Luna Nouă de astăzi se petrece în semnul tău. Astrele îți dau un semnal cum că ar fi cazul să schimbi ceva în viața ta. Ai nevoie de prospețime și de un nou capitol.

Horoscop 18 februarie 2026 Vărsător

Luna Nouă are loc în casa a douăsprezecea. Este aspectul perfect pentru a lăsa un capitol în spate, Pentru a accepta că, în anumite situații, nu ai știut mai mult și să treci mai departe.

Horoscop 18 februarie 2026 Pești

Luna Nouă se petrece în casa a unsprezecea. Îți vezi viitorul apropiat cu alți ochi. Unii mai maturi. Și este o zi bună pentru a oferi timp doar persoanelor care merită.