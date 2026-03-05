Horoscop 5 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Joi, 5 martie, se petrece unul dintre cele mai favorabile aspecte din astrologie! Este vorba de trigonul dintre Soarele din Pești și Jupiter din Rac. Indiferent de ce se întâmplă în lume și în jurul nostru, putem folosi acest trigon pentru a ne recăpăta încrederea în noi sau pentru a ne simți bine în propria piele. Când vedem jumătatea plină a paharului, universul ne poate arăta semnale favorabile pentru noi.

Horoscop 5 martie 2026 Berbec

Vei fi mai înțelegător ca altădată, mai ales cu familia sau cu oamenii cei mai apropiați. În plus, îți dai seama că nu are rost să ții ranchiună.

Horoscop 5 martie 2026 Taur

Venus, propria guvernatoare, se pregătește de o schimbare. Poți profita de aspectele zilei pentru întâlniri cu prietenii sau oameni pe care nu i-ai mai văzut de mult timp.

Horoscop 5 martie 2026 Gemeni

Ai în față o zi potrivită pentru negocieri, rezolvarea unor proiecte profesionale mai complicate. Nu trata discuțiile cu șefii în mod superficial!

Horoscop 5 martie 2026 Rac

Trigonul Soare-Jupiter îți priește de minune! Mai ales dacă alegi, întotdeauna, calea corectă și dacă îți respecți standardele și principiile.

Horoscop 5 martie 2026 Leu

Astăzi, ceea ce nu se spune este mult mai important. Deci încearcă să fii mai atent la gesturile și grimasele celor din jurul tău.

Horoscop 5 martie 2026 Fecioară

Poți discuta serios cu partenerul despre planurile pentru viitorul apropiat. Vă vor veni idei foarte bune și nu vă va fi teamă să fiți mai ambițioși.

Horoscop 5 martie 2026 Balanță

Astăzi contează și cât muncești, dar și atitudinea pe care o afișezi la locul de muncă. Succesul vine dacă știi să te vinzi mai bine.

Horoscop 5 martie 2026 Scorpion

Nu este vorba despre ce își doresc alții de la tine, ci mai degrabă despre ce vrei tu cu adevărat să se întâmple. Să ai asta în cap toată ziua.

Horoscop 5 martie 2026 Săgetător

Vei găsi rezolvare la problemele imobiliare sau acelea din familie în moduri nebănuite. Deci încearcă să fii mai flexibil și să accepți diferitul.

Horoscop 5 martie 2026 Capricorn

Una dintre acele zile în care vrei să faci pe plac tuturor. Însă cu drag, nu pentru că trebuie sau pentru că doar astfel primești atenție și validare.

Horoscop 5 martie 2026 Vărsător

Ai ocazia să abordezi situația financiară cu mai multă încredere, dar și înțelepciune. Nu vei fi nici super cheltuitor, dar nici cel mai zgârcit.

Horoscop 5 martie 2026 Pești

Trigonul Soare-Jupiter te vizează în primul rând! Astrele vor ca tu să rămâi optimist, încrezător, și să nu te lași până nu obții ce îți dorești.