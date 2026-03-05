€ 5.0959
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.3800
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 5 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data actualizării: 07:58 05 Mar 2026 | Data publicării: 07:16 05 Mar 2026

EXCLUSIV Horoscop 5 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Daniela Simulescu

reprezentare inteligenta artificiala planeta Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Joi, 5 martie, se petrece unul dintre cele mai favorabile aspecte din astrologie! Este vorba de trigonul dintre Soarele din Pești și Jupiter din Rac. Indiferent de ce se întâmplă în lume și în jurul nostru, putem folosi acest trigon pentru a ne recăpăta încrederea în noi sau pentru a ne simți bine în propria piele. Când vedem jumătatea plină a paharului, universul ne poate arăta semnale favorabile pentru noi.

Horoscop 5 martie 2026 Berbec

Vei fi mai înțelegător ca altădată, mai ales cu familia sau cu oamenii cei mai apropiați. În plus, îți dai seama că nu are rost să ții ranchiună.

Horoscop 5 martie 2026 Taur

Venus, propria guvernatoare, se pregătește de o schimbare. Poți profita de aspectele zilei pentru întâlniri cu prietenii sau oameni pe care nu i-ai mai văzut de mult timp.

Citește și Horoscopul primăverii 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Horoscop 5 martie 2026 Gemeni

Ai în față o zi potrivită pentru negocieri, rezolvarea unor proiecte profesionale mai complicate. Nu trata discuțiile cu șefii în mod superficial!

Horoscop 5 martie 2026 Rac

Trigonul Soare-Jupiter îți priește de minune! Mai ales dacă alegi, întotdeauna, calea corectă și dacă îți respecți standardele și principiile.

Horoscop 5 martie 2026 Leu

Astăzi, ceea ce nu se spune este mult mai important. Deci încearcă să fii mai atent la gesturile și grimasele celor din jurul tău.

Horoscop 5 martie 2026 Fecioară

Poți discuta serios cu partenerul despre planurile pentru viitorul apropiat. Vă vor veni idei foarte bune și nu vă va fi teamă să fiți mai ambițioși. 

Horoscop 5 martie 2026 Balanță

Astăzi contează și cât muncești, dar și atitudinea pe care o afișezi la locul de muncă. Succesul vine dacă știi să te vinzi mai bine.

Horoscop 5 martie 2026 Scorpion

Nu este vorba despre ce își doresc alții de la tine, ci mai degrabă despre ce vrei tu cu adevărat să se întâmple. Să ai asta în cap toată ziua.

Horoscop 5 martie 2026 Săgetător

Vei găsi rezolvare la problemele imobiliare sau acelea din familie în moduri nebănuite. Deci încearcă să fii mai flexibil și să accepți diferitul.

Horoscop 5 martie 2026 Capricorn

Una dintre acele zile în care vrei să faci pe plac tuturor. Însă cu drag, nu pentru că trebuie sau pentru că doar astfel primești atenție și validare.

Horoscop 5 martie 2026 Vărsător

Ai ocazia să abordezi situația financiară cu mai multă încredere, dar și înțelepciune. Nu vei fi nici super cheltuitor, dar nici cel mai zgârcit.

Horoscop 5 martie 2026 Pești

Trigonul Soare-Jupiter te vizează în primul rând! Astrele vor ca tu să rămâi optimist, încrezător, și să nu te lași până nu obții ce îți dorești.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

astrolog daniela simulescu
horoscop zilnic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
COMPAS: Cum se construiește o afacere? Studenții UTM au lucrat pe macheta unui plan de business
Publicat acum 21 minute
Lavinia Betea: "Lucrețiu Pătrășcanu. Moartea unui lider comunist. Studiu de caz"
Publicat acum 27 minute
Paradoxul generației Z: tot mai mulți bărbați cred că soția trebuie să se supună soțului
Publicat acum 33 minute
Războiul cu Iranul se prelungește cel puțin 100 de zile: SUA, decizie privind durata conflictului din Orientul Mijlociu
Publicat acum 38 minute
„M-a sunat Lia”. Alistar (ÎCCJ) explică mizele viralizării telefonului din conferința de presă / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 11 minute
Horoscop 5 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 6 minute
Mii de kurzi ar fi lansat o ofensivă terestră împotriva Iranului
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Vedetele din România care și-au cumpărat apartamente în Dubai. Cine are locuințe în paradisul din Emirate
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Donald Trump publică imaginile anterior clasificate cu distrugerea „navei de prestigiu” a Iranului, IRIS Dena, de către un submarin american / video
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: Cât va dura războiul cu Iranul? Indiciul venit de la Washington
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close