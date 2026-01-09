Horoscop 9 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Vineri, 9 ianuarie, se petrece o opoziție între Venus din Capricorn și Jupiter din Rac. Micul Benefic se află în tensiune cu Marele Benefic. Acest aspect predispune la optimism exagerat sau cheltuieli impulsive. Altfel spus, la tot felul de excese de zel.
Pe lângă Venus, și Marte(propriul guvernator) se apropie de o opoziție cu Jupiter. Ceea ce înseamnă că s-ar putea să te pripești cu unele decizii sau acțiuni.
Opoziția dintre Venus și Jupiter îți poate aduce mai mult curaj în comunicare, dar și tendința de a exagera informațiile pe care le vei transmite.
Trebuie să găsești un echilibru din punct de vedere financiar. Și va fi mai dificil ca altădată pentru că nu te poți baza pe partener sau familie.
Opoziția Venus-Jupiter te face dornic de romantism, de gesturi deosebite și de atenție din partea celor dragi. Și cu siguranță că le vei primi.
Nu lăsa părerile celorlalți să îți definească ziua! Mai ales la locul de muncă. Acțiunile tale îi vor contrazice. Și chiar vei avea reușite.
Vei duce numeroase negocieri cu prietenii sau copiii. Cumva, trebuie să accepți că au și aceștia propriile nevoi și că nu ascultă doar ce vrei tu.
Opoziția Venus-Jupiter îți reamintește cât de important este echilibrul între viața profesională și cea personală. Chiar dacă nu este unul perfect.
Talentul tău oratoric va fi de admirat! Găsești replicile potrivite în momentele potrivite. De asemenea, o zi bună pentru rezolvarea problemelor administrative.
Dacă tu nu ești cumpătat, să nu ai pretenții la oamenii dragi să fie! Cumva, vă puteți motiva unii pe alții să aveți o atitudine mai rezervată față de unele cheltuieli.
Poate fi o zi bună pe plan relațional. De altfel, chiar ți-ar prii să dedici timp suplimentar partenerului sau planurilor pe care le aveți împreună.
Câteodată, soluțiile la probleme nu sunt atât de evidente. Intuiția ta merită o șansă, îți va oferi unele idei salvatoare. Ai nevoie de timp pentru tine.
Astrele îți recomandă să dedici câteva momente și pentru activitățile distractive. Adică să alungi plictiseala și să te bucuri de viață.
de Anca Murgoci
