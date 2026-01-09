Horoscop 9 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Vineri, 9 ianuarie, se petrece o opoziție între Venus din Capricorn și Jupiter din Rac. Micul Benefic se află în tensiune cu Marele Benefic. Acest aspect predispune la optimism exagerat sau cheltuieli impulsive. Altfel spus, la tot felul de excese de zel.

Horoscop 9 ianuarie 2026 Berbec

Pe lângă Venus, și Marte(propriul guvernator) se apropie de o opoziție cu Jupiter. Ceea ce înseamnă că s-ar putea să te pripești cu unele decizii sau acțiuni.

Horoscop 9 ianuarie 2026 Taur

Opoziția dintre Venus și Jupiter îți poate aduce mai mult curaj în comunicare, dar și tendința de a exagera informațiile pe care le vei transmite.

Horoscop 9 ianuarie 2026 Gemeni

Trebuie să găsești un echilibru din punct de vedere financiar. Și va fi mai dificil ca altădată pentru că nu te poți baza pe partener sau familie.

Citește și Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Horoscop 9 ianuarie 2026 Rac

Opoziția Venus-Jupiter te face dornic de romantism, de gesturi deosebite și de atenție din partea celor dragi. Și cu siguranță că le vei primi.

Horoscop 9 ianuarie 2026 Leu

Nu lăsa părerile celorlalți să îți definească ziua! Mai ales la locul de muncă. Acțiunile tale îi vor contrazice. Și chiar vei avea reușite.

Horoscop 9 ianuarie 2026 Fecioară

Vei duce numeroase negocieri cu prietenii sau copiii. Cumva, trebuie să accepți că au și aceștia propriile nevoi și că nu ascultă doar ce vrei tu.

Horoscop 9 ianuarie 2026 Balanță

Opoziția Venus-Jupiter îți reamintește cât de important este echilibrul între viața profesională și cea personală. Chiar dacă nu este unul perfect.

Horoscop 9 ianuarie 2026 Scorpion

Talentul tău oratoric va fi de admirat! Găsești replicile potrivite în momentele potrivite. De asemenea, o zi bună pentru rezolvarea problemelor administrative.

Horoscop 9 ianuarie 2026 Săgetător

Dacă tu nu ești cumpătat, să nu ai pretenții la oamenii dragi să fie! Cumva, vă puteți motiva unii pe alții să aveți o atitudine mai rezervată față de unele cheltuieli.

Horoscop 9 ianuarie 2026 Capricorn

Poate fi o zi bună pe plan relațional. De altfel, chiar ți-ar prii să dedici timp suplimentar partenerului sau planurilor pe care le aveți împreună.

Horoscop 9 ianuarie 2026 Vărsător

Câteodată, soluțiile la probleme nu sunt atât de evidente. Intuiția ta merită o șansă, îți va oferi unele idei salvatoare. Ai nevoie de timp pentru tine.

Horoscop 9 ianuarie 2026 Pești

Astrele îți recomandă să dedici câteva momente și pentru activitățile distractive. Adică să alungi plictiseala și să te bucuri de viață.