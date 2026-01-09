€ 5.0871
|
$ 4.3558
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.3558
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 9 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 03:00 09 Ian 2026

Horoscop 9 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

plenete univers Sursă: Freepik AI
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Vineri, 9 ianuarie, se petrece o opoziție între Venus din Capricorn și Jupiter din Rac. Micul Benefic se află în tensiune cu Marele Benefic. Acest aspect predispune la optimism exagerat sau cheltuieli impulsive. Altfel spus, la tot felul de excese de zel. 

Horoscop 9 ianuarie 2026 Berbec

Pe lângă Venus, și Marte(propriul guvernator) se apropie de o opoziție cu Jupiter. Ceea ce înseamnă că s-ar putea să te pripești cu unele decizii sau acțiuni.

Horoscop 9 ianuarie 2026 Taur

Opoziția dintre Venus și Jupiter îți poate aduce mai mult curaj în comunicare, dar și tendința de a exagera informațiile pe care le vei transmite.

Horoscop 9 ianuarie 2026 Gemeni

Trebuie să găsești un echilibru din punct de vedere financiar. Și va fi mai dificil ca altădată pentru că nu te poți baza pe partener sau familie.

Citește și Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Horoscop 9 ianuarie 2026 Rac

Opoziția Venus-Jupiter te face dornic de romantism, de gesturi deosebite și de atenție din partea celor dragi. Și cu siguranță că le vei primi.

Horoscop 9 ianuarie 2026 Leu

Nu lăsa părerile celorlalți să îți definească ziua! Mai ales la locul de muncă. Acțiunile tale îi vor contrazice. Și chiar vei avea reușite.

Horoscop 9 ianuarie 2026 Fecioară

Vei duce numeroase negocieri cu prietenii sau copiii. Cumva, trebuie să accepți că au și aceștia propriile nevoi și că nu ascultă doar ce vrei tu.

Horoscop 9 ianuarie 2026 Balanță

Opoziția Venus-Jupiter îți reamintește cât de important este echilibrul între viața profesională și cea personală. Chiar dacă nu este unul perfect.

Horoscop 9 ianuarie 2026 Scorpion

Talentul tău oratoric va fi de admirat! Găsești replicile potrivite în momentele potrivite. De asemenea, o zi bună pentru rezolvarea problemelor administrative.

Horoscop 9 ianuarie 2026 Săgetător

Dacă tu nu ești cumpătat, să nu ai pretenții la oamenii dragi să fie! Cumva, vă puteți motiva unii pe alții să aveți o atitudine mai rezervată față de unele cheltuieli.

Horoscop 9 ianuarie 2026 Capricorn

Poate fi o zi bună pe plan relațional. De altfel, chiar ți-ar prii să dedici timp suplimentar partenerului sau planurilor pe care le aveți împreună.

Horoscop 9 ianuarie 2026 Vărsător

Câteodată, soluțiile la probleme nu sunt atât de evidente. Intuiția ta merită o șansă, îți va oferi unele idei salvatoare. Ai nevoie de timp pentru tine.

Horoscop 9 ianuarie 2026 Pești

Astrele îți recomandă să dedici câteva momente și pentru activitățile distractive. Adică să alungi plictiseala și să te bucuri de viață.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop zilnic
horoscop 9 ianuarie
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Horoscop 9 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 7 minute
Medicamentele s-ar putea scumpi în Europa, după reducerile aplicate în SUA
Publicat acum 4 ore si 10 minute
Meseriile care ar putea fi declarate cu risc înalt în România. ”Este o țară liniștită, dar nu știu cât va mai fi așa”
Publicat acum 4 ore si 31 minute
Obținerea Groenlandei sau păstrarea NATO. Donald Trump spune că SUA ar putea face o alegere
Publicat acum 4 ore si 34 minute
Bărbat reținut în Vaslui după ce a ignorat ordinul de protecție și a atacat polițiștii
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat acum 18 ore si 38 minute
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat pe 07 Ian 2026
”Ceva s-a schimbat”. Presa maghiară scrie că von der Leyen umple România de bani: Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent
Publicat pe 07 Ian 2026
Chirieac: Ce a făcut Nicușor Dan este un lucru mare. Mai bine de atât nu se putea pentru România
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close