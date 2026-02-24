€ 5.0968
Data actualizării: 10:59 24 Feb 2026 | Data publicării: 10:57 24 Feb 2026

Guvernul Bolojan, măsură, în premieră, în România. Adrian Negrescu o aplaudă. E mai bună decât creșterea de salarii și pensii!
Autor: Roxana Neagu

bani agerpres foto Foto Agerpres/ Bani

Economistul Adrian Negrescu laudă Guvernul Bolojan! 

Adrian Negrescu apreciază că stratedia guvernamentală de a atrage investiții  strategice, prin deschiderea de fabrici și crearea de locuri de muncă, poate fi mai benefică pentru consum decât majorarea de pensii și salarii. 

Acesta specifică un aspect important: odată ce crește salariul, impulsul de consum este temporar. De aici și nemulțumirile celor care nu au creșteri constante ale salariului, respectiv pensiei, măcar cu rata inflației. 

”Văd că există acest focus pe investiții pe care statul vrea să îl impună în următorii 2–3 ani: să convingă investitori strategici să vină în România, să deschidă fabrici, să creeze locuri de muncă, să creeze lanțuri de business. Din consumul generat punctual de creșterea salariilor și pensiilor economia, nu a reușit să obțină o creștere sustenabilă. (...) Majorările de salarii și pensii pot da o fotografie de moment, în special în an electoral, dar nu asigură prosperitate pe termen mediu și lung”, a explicat Adrian Negrescu, pentru Ziare.com

Măsură în premieră, în România - one stop shop

Referindu-se la pachetul de reforme ce urmează a fi adoptat de Guvern, economistul a vorbit despre sistemul ”one-stop-shop”: ”În premieră, se încearcă realizarea unui „one-stop shop” pentru investitori cu proiecte de peste 200 de milioane de euro. N-am avut niciodată în istoria recentă un mecanism astfel organizat, cei care depășesc investiții de ordinul miliardului de euro ar urma să fie tratați mult mai simplificat: legislație, autorizații, proceduri”. 

”În prezent, să construiești o fabrică în România îți poate lua cam doi ani până obții toate autorizațiile. Asta ar urma să fie simplificat. Pe de altă parte, există stimulente pentru parteneriat public-privat, se propune ca Ministerul Finanțelor să creeze o unitate specială pentru astfel de proiecte. Sunt și măsuri pentru microîntreprinderi, ajustări ale regimurilor fiscale astfel încât mediul de afaceri mic să fie susținut, iar un alt element important este creșterea plafonului pentru regimul TVA la încasare până la 5 milioane de lei (din 2027). Mai sunt și măsuri pentru încurajarea listărilor la bursă. Sunt, pe hârtie, măsuri bune; rămâne de văzut cum vor funcționa în practică”, a mai spus Adrian Negrescu, pentru sursa citată.

acest articol reprezintă o opinie
adrian negrescu
guvern bolojan
