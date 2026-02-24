Delapidare de peste 7 milioane de euro la Inspectoratul Școlar Constanța. Ministerul Educației sesizează DNA

Conform documentului, din totalul de 1.172 CEC-uri, în valoare totală de 43.493.000 lei, decontate de către Trezoreria Constanța personalului de la ISJ Constanța, 792 CEC-uri, în valoare totală de 35.200.695 lei, nu au fost înregistrate în Registrul de casă al Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Concret, suma totală de 35.200.695 lei nu a ajuns în casieria ISJ Constanța și nu s-au făcut plăți în numerar, prin casierie din aceste sume, potrivit dobrogealive.

Multiple nereguli depistate. MEN a sesizat DNA

„Sumele în numerar care se ridică de la Trezorerie trebuie să intre obligatoriu în casieria instituției publice și să se înregistreze în Registrul de casă. Din aceste sume aflate în casierie, pe bază de documente justificative, se plătesc în numerar drepturi care nu au putut fi plătite prin virament (salarii, burse, prime, delegații, etc). Atât intrările de numerar în casierie, cât și ieșirile de numerar se înregistrează în Registrul de casă”, se arată în raportul Corpului de Control.

Astfel, echipa de Control a MEN a dispus sesizarea DNA, având în vedere neregulile grave depistate în evidenta contabilă a Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prejudiciul estimat fiind de 35.200.695 lei.

„Cu această ocazie se va solicita efectuarea unei cercetări pentru stabilirea răspunderii penale și recuperarea prejudiciului produs instituției publice, deoarece fapta implică funcționari publici, prejudiciul estimat este mai mare de 200.000 lei, iar faptele sunt susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, fals intelectual, uzurparea funcției, abuz în serviciu și/sau neglijență în serviciu și au fost săvârșite în cadrul Inspectoratului Scolar Județean Constanța”, se mai arată în raport.

Mai multe instituții, notificate de Ministerul Educației

Corpul de Control al Ministerului Educației a găsit nereguli în accesarea documentelor financiar-contabile, precum registre contabile nesemnate, lipsa documentelor Avansuri spre Lichidare și Ordonanțe de plată pentru plata salariilor între anii 2020-2025), lipsa documentelor arhivă sau dosare neorganizate și refuzul de a prezenta evidențe sub pretextul „sigilării calculatorului”.

Raportul mai subliniază că arhivarea documentelor nu a respectat prevederile legale, lucru care îngreunează verificările. Astfel, Ministerul Educației a decis sesizarea mai multor instituții, pe lângă DNA, precum: Curtea de Conturi a României, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Tribunalul București și Arhivele Naționale.

Totodată, contabilul-șef al instituției a fost suspendat de la acordarea vizei de control financiar preventiv, inspectorul școlar din Constanța a fost înlăturat din funcție pentru mai multe fapte, printre care neglijența în serviciu, faptul că nu a asigurat o bună gestiune financiară a fondurilor/activităților instituției și nu a exercitat un control intern eficient.

Măsurile regăsite în raport vizează și recuperarea cheltuielilor nejustificate, cum ar fi sumele plătite pentru naveta inspectorilor școlari, în valoare de 69.737 lei.

