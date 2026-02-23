Tradiții în postul Paștelui 2026. Zilele cu dezlegare la pește, vin și untdelemn

În 2026 credincioșii respectă rânduielile stricte, dar există și zile cu dezlegare la anumite alimente.

Postul Pastelui a început pe 23 februarie și durează 40 de zile

Postul Paștelui a început în 2026 pe 23 februarie și este cea mai lungă și mai importantă perioadă de post din calendarul ortodox. Cele 40 de zile de post, la care se adaugă Săptămâna Patimilor, îi pregătesc pe credincioși pentru sărbătoarea Învierii Domnului.

Cum se ține și de ce este cel mai greu post din an

Postul Paștelui este considerat cel mai greu din an deoarece presupune atât restricții alimentare stricte, cât și o disciplină spirituală intensă. În această perioadă nu se consumă carne, lapte, ouă și produse de origine animală. În multe zile, rânduiala recomandă mâncare fără ulei (ajunare sau post negru, în anumite cazuri).

Tradiții în postul Paștelui

Nu se fac nunți și petreceri mari.

Oamenii caută să se împace înainte de a începe postul.

Se face curățenie generală în casă, ca simbol al purificării.

Se pune accent pe fapte bune și milostenie.

Zilele cu dezlegare la Pește în postul Paștelui 2026

Chiar dacă este un post aspru, există două mari sărbători în care credincioșii au dezlegare la pește:

25 martie - Buna Vestire

12 aprilie - Floriile

Care sunt zilele cu dezlegare la vin și untdelemn

Pe parcursul Postului Paștelui, în majoritatea sâmbetelor și duminicilor se acordă dezlegare la vin și untdelemn. De asemenea, pot exista dezlegări și în zilele unor sfinți importanți, conform calendarului bisericesc.