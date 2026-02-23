€ 5.0968
|
$ 4.3195
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0968
|
$ 4.3195
 
DCNews Stiri Tradiții în postul Paștelui 2026. Zilele cu dezlegare la pește, vin și untdelemn
Data publicării: 16:53 23 Feb 2026

Tradiții în postul Paștelui 2026. Zilele cu dezlegare la pește, vin și untdelemn
Autor: Dana Mihai

Moșii de iarnă Moșii de iarnă / Foto DC News Andrei Itu

Postul Paștelui este cel mai lung și aspru post din an.

În 2026 credincioșii respectă rânduielile stricte, dar există și zile cu dezlegare la anumite alimente.

Postul Pastelui a început pe 23 februarie și durează 40 de zile

Postul Paștelui a început în 2026 pe 23 februarie și este cea mai lungă și mai importantă perioadă de post din calendarul ortodox. Cele 40 de zile de post, la care se adaugă Săptămâna Patimilor, îi pregătesc pe credincioși pentru sărbătoarea Învierii Domnului.

Cum se ține și de ce este cel mai greu post din an

Postul Paștelui este considerat cel mai greu din an deoarece presupune atât restricții alimentare stricte, cât și o disciplină spirituală intensă. În această perioadă nu se consumă carne, lapte, ouă și produse de origine animală. În multe zile, rânduiala recomandă mâncare fără ulei (ajunare sau post negru, în anumite cazuri).

Tradiții în postul Paștelui

  • Nu se fac nunți și petreceri mari.

  • Oamenii caută să se împace înainte de a începe postul.

  • Se face curățenie generală în casă, ca simbol al purificării.

  • Se pune accent pe fapte bune și milostenie.

Zilele cu dezlegare la Pește în postul Paștelui 2026

Chiar dacă este un post aspru, există două mari sărbători în care credincioșii au dezlegare la pește:

  • 25 martie - Buna Vestire

  • 12 aprilie - Floriile

Care sunt zilele cu dezlegare la vin și untdelemn

Pe parcursul Postului Paștelui, în majoritatea sâmbetelor și duminicilor se acordă dezlegare la vin și untdelemn. De asemenea, pot exista dezlegări și în zilele unor sfinți importanți, conform calendarului bisericesc.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dezlegare la vin și untdelemn
Postul Paștelui 2026
zile dezlegare post Paște
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Cresc tensiunile în Alberta din cauza referendumului pentru independența față de Canada. Furie de ambele părți față de Guvernul provinciei
Publicat acum 23 minute
Tradiții în postul Paștelui 2026. Zilele cu dezlegare la pește, vin și untdelemn
Publicat acum 41 minute
Postul despre care nu se vorbește în... Postul Paștelui. Ce ar trebui să facem dincolo de mâncare și mers la biserică
Publicat acum 45 minute
Ucraina revendică noi câștiguri teritoriale în sudul frontului
Publicat acum 55 minute
A cumpărat o Dacia Bigster Full Hybrid nouă, dar e de noaptea minții ce s-a întâmplat în opt luni de la achiziție
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 17 ore si 14 minute
Vești bune pentru pensionari de la ministrul Manole. Mai multe creșteri de venituri, ”fără nicio discuție”
Publicat acum 2 ore si 32 minute
Cine este Mihai Dimian, soluția ”social-democrată” a lui Ilie Bolojan ca ministru al Educației, după două luni de blocaj
Publicat acum 9 ore si 21 minute
Horoscop 23 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 42 minute
Semnal de alarmă din BNR, după ce România a intrat în recesiune tehnică: Singura alternativă
Publicat acum 6 ore si 7 minute
Alerte de Cod Galben. Harta ANM cu zonele vizate de viscol și ninsoare
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close