€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Stiri Internațional Atac terorist într-un centru comercial din Ucraina, departe de linia frontului. Două bombe au explodat
Data publicării: 08:56 22 Feb 2026

Atac terorist într-un centru comercial din Ucraina, departe de linia frontului. Două bombe au explodat
Autor: Bogdan Bolojan

atac ucraina

Un atac considerat de autorități drept terorist a zguduit în noaptea de sâmbătă spre duminică orașul Liov. Atacul a dus la moartea unei polițiste și rănirea a peste 20 de persoane.

Deflagrațiile s-au produs în apropierea unui centru comercial, într-o zonă intens circulată, la scurt timp după ce echipajele de poliție au intervenit în urma unui apel care anunța o spargere la un magazin din centrul orașului.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile locale, prima explozie a avut loc în momentul în care primul echipaj de poliție a ajuns la fața locului, în jurul orei 00:30. La câteva clipe după sosirea unui al doilea echipaj, o a doua bombă a detonat în aceeași zonă. În urma deflagrațiilor, o polițistă în vârstă de 23 de ani și-a pierdut viața, iar mai multe persoane, inclusiv civili, au fost rănite.

Primarul orașului, Andrii Sadovii, a declarat că nu există îndoieli în privința naturii atacului. „Este, fără îndoială, un atac terorist. Avem cetățeni cărora li se acordă prim-ajutor, o parte dintre ei se află în stare gravă. O domnișoară polițistă a decedat. Condoleanțe rudelor și apropiaților”, a transmis edilul într-un mesaj public.

Bombe artizanale și mașini avariate

Anchetatorii susțin că exploziile au fost provocate de două dispozitive artizanale. Impactul a fost suficient de puternic pentru a avaria o autospecială de poliție și un autoturism civil aflat în apropiere. Zona a fost imediat izolată, iar traficul a fost restricționat pe mai multe străzi din centrul orașului. Forțele de ordine au început cercetări pentru identificarea autorilor și a eventualilor complici.

Poliția Națională a Ucrainei a confirmat oficial incidentul și a precizat că explozia s-a produs după sosirea mașinii de poliție la fața locului. Autoritățile nu au anunțat, deocamdată, reținerea unor suspecți, însă ancheta se desfășoară sub coordonarea procurorilor regionali din Liov.

Liov, situat în apropierea graniței cu Polonia și departe de linia frontului, a fost considerat până acum una dintre zonele mai sigure ale Ucrainei, chiar și după declanșarea invaziei ruse în februarie 2022. Deși orașul a fost vizat sporadic de atacuri și incidente de securitate, explozii mortale în centrul urban rămân evenimente rare. Tocmai de aceea, atacul din această noapte a provocat un șoc puternic în rândul populației locale.

pitalele din zonă au fost puse în stare de alertă, iar unele victime se află în stare critică.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Cod galben de inundații în România: Avertisment emis de INHGA pentru râuri și afluenți din 6 județe
Publicat acum 28 minute
Verona închide spectaculos Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026
Publicat acum 41 minute
Macron îi scrie lui Trump, după ce președintele SUA s-a "răzbunat" pe doi oficiali francezi
Publicat acum 58 minute
 Cum o chemi pe Lolita să-ți cânte la nuntă? Problema drepturilor de autor
Publicat acum 1 ora si 35 minute
Regele Charles ar fi fost avertizat despre "afacerile secrete" ale fratelui Andrew încă din 2019
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 22 minute
Horoscop 22 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 15 minute
BANCUL ZILEI: Soția, o nouă propunere...
Publicat acum 3 ore si 34 minute
Cum arată clasamentul general pe medalii după finalele de sâmbătă de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
Publicat acum 2 ore si 40 minute
Primul mariaj cu un robot e deja real. Radu Leca arată și cât costă o amantă virtuală: "Sunt cu gândul la tine"
Publicat acum 3 ore si 12 minute
Atac terorist într-un centru comercial din Ucraina, departe de linia frontului. Două bombe au explodat
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close