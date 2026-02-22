Atac terorist într-un centru comercial din Ucraina, departe de linia frontului. Două bombe au explodat

Deflagrațiile s-au produs în apropierea unui centru comercial, într-o zonă intens circulată, la scurt timp după ce echipajele de poliție au intervenit în urma unui apel care anunța o spargere la un magazin din centrul orașului.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile locale, prima explozie a avut loc în momentul în care primul echipaj de poliție a ajuns la fața locului, în jurul orei 00:30. La câteva clipe după sosirea unui al doilea echipaj, o a doua bombă a detonat în aceeași zonă. În urma deflagrațiilor, o polițistă în vârstă de 23 de ani și-a pierdut viața, iar mai multe persoane, inclusiv civili, au fost rănite.

Primarul orașului, Andrii Sadovii, a declarat că nu există îndoieli în privința naturii atacului. „Este, fără îndoială, un atac terorist. Avem cetățeni cărora li se acordă prim-ajutor, o parte dintre ei se află în stare gravă. O domnișoară polițistă a decedat. Condoleanțe rudelor și apropiaților”, a transmis edilul într-un mesaj public.

Bombe artizanale și mașini avariate

Anchetatorii susțin că exploziile au fost provocate de două dispozitive artizanale. Impactul a fost suficient de puternic pentru a avaria o autospecială de poliție și un autoturism civil aflat în apropiere. Zona a fost imediat izolată, iar traficul a fost restricționat pe mai multe străzi din centrul orașului. Forțele de ordine au început cercetări pentru identificarea autorilor și a eventualilor complici.

Poliția Națională a Ucrainei a confirmat oficial incidentul și a precizat că explozia s-a produs după sosirea mașinii de poliție la fața locului. Autoritățile nu au anunțat, deocamdată, reținerea unor suspecți, însă ancheta se desfășoară sub coordonarea procurorilor regionali din Liov.

Liov, situat în apropierea graniței cu Polonia și departe de linia frontului, a fost considerat până acum una dintre zonele mai sigure ale Ucrainei, chiar și după declanșarea invaziei ruse în februarie 2022. Deși orașul a fost vizat sporadic de atacuri și incidente de securitate, explozii mortale în centrul urban rămân evenimente rare. Tocmai de aceea, atacul din această noapte a provocat un șoc puternic în rândul populației locale.

pitalele din zonă au fost puse în stare de alertă, iar unele victime se află în stare critică.