€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Stiri Emmanuel Macron surprins alergând pe străzile din Mumbai - imaginile virale din India fac senzație în online (VIDEO)
Data publicării: 19:09 20 Feb 2026

Emmanuel Macron surprins alergând pe străzile din Mumbai - imaginile virale din India fac senzație în online (VIDEO)
Autor: Tiberiu Vasile

Emmanuel Macron surprins alergând pe străzile din Mumbai - imaginile virale din India fac senzație în online (VIDEO) Emmanuel Macron alergand. Sursa Foto: X @Zahack Tanvir

Emmanuel Macron a surprins trecătorii din Mumbai alergând pe celebra Marine Drive, într-o ieșire matinală discretă. Imaginile virale din India au stârnit rapid reacții pe rețelele sociale.

Mai multe imagini virale din India cu Emmanuel Macron alergând pe străzile din Mumbai au apărut la primele ore ale dimineții și au aprins rețelele sociale. Președintele Franței a ieșit la alergat într-o zonă emblematică a orașului, însoțit discret de echipa de securitate.

Emmanuel Macron alergând pe străzile din Mumbai, surprins pe Marine Drive

Aflat în vizită oficială, liderul de la Paris a fost văzut pe celebra promenadă Marine Drive. Purtând un tricou albastru deschis, pantaloni scurți de sport și ochelari de soare negri, președintele a alergat pe străzile din Mumbai înainte ca orașul să se umple de trafic, potrivit India Today.

Filmări cu președintele Franței în alergare au început să circule rapid online. Deși trecătorii l-au remarcat, nimeni nu l-a oprit pentru poze. Au preferat să filmeze de la distanță și să comenteze mai târziu. Toți localnicii au spus că Emmanuel Macron alerga pe străzile din Mumbai și că a încercat să păstreze o prezență surprinzător de discretă.

Imagini virale din India și reacțiile localnicilor

Martorii au observat că nu a existat un cordon masiv de securitate și că traficul nu a fost blocat pentru apariția președintelui. În mediul online s-a remarcat și un detaliu amuzant: bodyguarzii păreau că se chinuie să țină pasul cu el.

Publicația India Today a menționat că o parte dintre localnici nici măcar nu l-au recunoscut pe șeful statului francez. Fără prezența echipei de pază, mulți nu și-ar fi dat seama că au în față o figură publică. Tocmai această naturalețe a alimentat valul de imagini.

Întâlniri la vârf în India: apărare, comerț, sănătate

Vizita președintelui francez în India nu a fost una simplă. În agendă s-a aflat o întrevedere bilaterală cu premierul indian Narendra Modi, în cadrul căreia au fost abordate teme-cheie: consolidarea cooperării în apărare, comerț, formare profesională, sănătate și lanțuri de aprovizionare.

Capitolul apărării a avut o greutate specială, după ce India a aprobat recent o propunere de achiziție pentru 114 avioane de luptă Rafale, aeronave utilizate în cadrul Operațiunii Sindoor împotriva Pakistanului. Discuțiile au mers direct pe această linie sensibilă.

De la Mumbai la New Delhi, pe agenda globală a AI

Tot în timpul vizitei, cei doi lideri au inaugurat împreună Anul Inovației India-Franța 2026. După încheierea programului din Mumbai, președintele Franței s-a deplasat la New Delhi, unde a participat la Summitul privind Inteligența Artificială.

Între întâlnirile oficiale și momentele de protocol, episodul cu Emmanuel Macron surprins alergând pe străzile din Mumbai a rămas imaginea care a făcut înconjurul internetului. Spre finalul zilei, clipurile cu el au continuat să fie distribuite masiv.

CITEȘTE ȘI: Scandal între Meloni și Macron după declarațiile despre crima din Franța

VEZI VIDEO AICI:


 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

emmanuel macron
india
alergat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Fenomenul Lolita și "bătaia" dintre Tom Cruise și Brad Pitt, analizate de Bogdan Ficeac la DC NEWS - Video
Publicat acum 38 minute
Șefii Curților de Apel îi cer președintelui Nicușor Dan să nu promulge legea pensiilor magistraților în forma actuală. Ce riscuri invocă magistrații
Publicat acum 43 minute
Emmanuel Macron surprins alergând pe străzile din Mumbai - imaginile virale din India fac senzație în online (VIDEO)
Publicat acum 52 minute
Proiectele din PNRR, de aproximativ 1 miliard de euro, salvate de AFM. Florin Bănică: Sunt vitale
Publicat acum 1 ora si 3 minute
CURS BNR pentru weekend și luni. Gramul de aur a sărit astăzi de 700 de lei!
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 3 minute
Politicianul-cheie privind vizita lui Nicușor Dan la Washington. Adrian Năstase: Să fim conștienți de acest lucru
Publicat acum 10 ore si 13 minute
Nicușor Dan - Trump, la Consiliul pentru Pace. Mircea Badea pune punctul pe i după vizita președintelui
Publicat acum 2 ore si 39 minute
Surpriză la ProTV! Revine o emisiune
Publicat acum 8 ore si 38 minute
A revenit emisia după 5 ore la B1 TV / update
Publicat acum 9 ore si 24 minute
Nicușor Dan, imagine tare. „Știți cine e în poza asta? Ce a făcut el și ce am făcut noi?” / foto în articol
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close