Emmanuel Macron surprins alergând pe străzile din Mumbai - imaginile virale din India fac senzație în online (VIDEO)

Mai multe imagini virale din India cu Emmanuel Macron alergând pe străzile din Mumbai au apărut la primele ore ale dimineții și au aprins rețelele sociale. Președintele Franței a ieșit la alergat într-o zonă emblematică a orașului, însoțit discret de echipa de securitate.

Emmanuel Macron alergând pe străzile din Mumbai, surprins pe Marine Drive

Aflat în vizită oficială, liderul de la Paris a fost văzut pe celebra promenadă Marine Drive. Purtând un tricou albastru deschis, pantaloni scurți de sport și ochelari de soare negri, președintele a alergat pe străzile din Mumbai înainte ca orașul să se umple de trafic, potrivit India Today.

Filmări cu președintele Franței în alergare au început să circule rapid online. Deși trecătorii l-au remarcat, nimeni nu l-a oprit pentru poze. Au preferat să filmeze de la distanță și să comenteze mai târziu. Toți localnicii au spus că Emmanuel Macron alerga pe străzile din Mumbai și că a încercat să păstreze o prezență surprinzător de discretă.

Imagini virale din India și reacțiile localnicilor

Martorii au observat că nu a existat un cordon masiv de securitate și că traficul nu a fost blocat pentru apariția președintelui. În mediul online s-a remarcat și un detaliu amuzant: bodyguarzii păreau că se chinuie să țină pasul cu el.

Publicația India Today a menționat că o parte dintre localnici nici măcar nu l-au recunoscut pe șeful statului francez. Fără prezența echipei de pază, mulți nu și-ar fi dat seama că au în față o figură publică. Tocmai această naturalețe a alimentat valul de imagini.

Întâlniri la vârf în India: apărare, comerț, sănătate

Vizita președintelui francez în India nu a fost una simplă. În agendă s-a aflat o întrevedere bilaterală cu premierul indian Narendra Modi, în cadrul căreia au fost abordate teme-cheie: consolidarea cooperării în apărare, comerț, formare profesională, sănătate și lanțuri de aprovizionare.

Capitolul apărării a avut o greutate specială, după ce India a aprobat recent o propunere de achiziție pentru 114 avioane de luptă Rafale, aeronave utilizate în cadrul Operațiunii Sindoor împotriva Pakistanului. Discuțiile au mers direct pe această linie sensibilă.

De la Mumbai la New Delhi, pe agenda globală a AI

Tot în timpul vizitei, cei doi lideri au inaugurat împreună Anul Inovației India-Franța 2026. După încheierea programului din Mumbai, președintele Franței s-a deplasat la New Delhi, unde a participat la Summitul privind Inteligența Artificială.

Între întâlnirile oficiale și momentele de protocol, episodul cu Emmanuel Macron surprins alergând pe străzile din Mumbai a rămas imaginea care a făcut înconjurul internetului. Spre finalul zilei, clipurile cu el au continuat să fie distribuite masiv.

