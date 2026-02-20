Alunecare de teren în Sălătrucel. Zeci de gospodării, izolate, după ce singurul drum de acces a fost afectat

Mai multe gospodării din comuna Sălătrucel din județul Vâlcea sunt izolate din cauza unei alunecări de teren care afectează un drum comunal pe o lungime de circa 70 de metri. Se pare că alunecarea este una mai veche şi s-a reactivat din cauza precipitaţiilor din ultimele săptămâni. În acest moment, circulaţia autovehiculelor este oprită în zonă.

VEZI ȘI: Drum blocat de aluviuni și alunecări de teren în județul Buzău, în urma ploilor abundente

"Sunt 79 de gospodării care au rămas izolate. Este o alunecare de teren din 2023, care s-a reactivat în luna ianuarie şi de atunci s-a tot agravat. Situaţia este foarte dificilă, pentru că nu există variantă ocolitoare decât pe o păşune din apropiere, unde doar cu maşini 4X4 se poate circula. În rest, nu ajunge ambulanţa, pompierii nu pot veni decât cu o maşină de capacitate mică pe varianta ocolitoare, iar dacă este vreun deces, mortul nu poate fi dus la groapă, pentru că biserica este în partea izolată, iar cimitirul în cealaltă parte", a declarat, pentru Agerpres, Dorel Ancuţa, primarul din Sălătrucel.

Primarul comunei Sălătrucel: Nu s-a intervenit deloc din 2023 în zonă. Nu am primit fonduri de la guvern şi noi nu avem bani

Potrivit edilului, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Vâlcea a fost informat despre această alunecare de teren, iar o comisia de specialişti sub coordonarea Prefecturii a fost deja în zonă pentru a evalua situaţia. Totuși, până acum nu s-a intervenit pentru stabilizarea terenului, care continuă să se surpe.

"Nu s-a intervenit deloc din 2023 în zonă. Nu am primit fonduri de la guvern şi noi nu avem bani din bugetul local pentru o astfel de lucrare, care este destul de complexă. La momentul actual este afectată platforma drumului pe o lungime de circa 70 de metri. Casele deocamdată nu sunt în pericol", a mai spus Ancuţa, care a precizat că în apropiere este o gospodărie care a fost însă evacuată în 2023.