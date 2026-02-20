€ 5.0974
Politicianul-cheie privind vizita lui Nicușor Dan la Washington. Adrian Năstase: Să fim conștienți de acest lucru
Data actualizării: 11:51 20 Feb 2026 | Data publicării: 11:49 20 Feb 2026

Politicianul-cheie privind vizita lui Nicușor Dan la Washington. Adrian Năstase: Să fim conștienți de acest lucru
Autor: Anca Murgoci

nicusor dan consiliul pacii Nicușor Dan

Adrian Năstase a analizat vizita lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace.

Cătălin Predoiu, în prim-plan la Washington. Adrian Năstase arată rolul vicepremierului

Fostul premier a apreciat și eforturile vicepremierului Cătălin Predoiu care se află, de asemenea, în SUA, în aceste zile.

Dan și Predoiu / INQUAM PHOTOS

„Sper totuși să fim conștienți că acest demers al președintelui României a fost însoțit de numeroase alte contacte importante, in această perioadă, realizate spre exemplu de către vicepremierul Cătălin Predoiu. Toate se bazează pe identificarea unor interese americane în domenii strategice, al luptei împotriva drogurilor, criminalității sau traficului de persoane”, a zis Adrian Năstase.

„Eu consider că președintele Dan a făcut bine că a participat la această reuniune chiar dacă România trebuie să navigheze din nou, cu diplomație, între interesele divergente ale Uniunii Europene și Statelor unite.

Acest lucru s-a mai întâmplat. Dau doar un exemplu. In 2003, atunci când Statele Unite au decis atacarea Irakului. România a fost alături de Statele Unite deși unele state europene, inclusiv Franța, erau împotriva. Sigur că era vorba și de interese, Franța furnizând echipamente industriale și militare importante Irakului în acea perioadă. România trebuie să-și urmeze propriile sale interese iar parteneriatul cu Statele Unite reprezintă o resursă importantă pentru securitatea națională”, a mai zis fostul premier.

„Vizita în Statele Unite este un pas într-o direcție bună dar să fim conștienți că am intrat într-o nouă ordine internațională lipsită de reguli și bazată exclusiv pe interese. Vă mai aduc aminte de sfatul meu celebru – să nu ne punem toate ouăle în același coș”, a mai zis Adrian Năstase.

VEZI ȘI: Predoiu, miză la Washington: Intrarea României în Visa Waiver 


Amintim că România așteaptă deschiderea „culoarului” pentru includerea în Programul Visa Waiver al Statelor Unite, iar un rol cheie în acest demers îl are vicepremierul Cătălin Predoiu, aflat în aceste zile în SUA.


Autoritățile române poartă discuții pentru îndeplinirea tuturor criteriilor tehnice și politice necesare. Fostul ministru de Externe Emil Hurezeanu a confirmat că subiectul se află pe agenda discuțiilor la nivel înalt. El a zis că există motive de optimism.


Hurezeanu a spus că experiența lui Cătălin Predoiu în gestionarea unor dosare complexe, precum Schengen, reprezintă un avantaj important în negocierile actuale cu partea americană.

catalin predoiu
nicusor dan
adrian nastase
sua
pace
x close