Alin Bucur, investitor: Pare că cineva urmărește ca România să nu aibă litoral. E foarte grav ce se întâmplă / video

Între timp, au apărut informații că bulgarii au atins pragul de un milion de turiști români și se așteaptă și anul acesta la un aflux consistent din România.

„Pare că scopul este ca turiștii români să plece oriunde, numai să nu rămână în țară”, a zis investitorul Alin Bucur.



Am întrebat Apele Române, Administrația Bazinală Dobrogea-Litoral, care este situația infrastructurii minime obligatorii și cum va fi asigurată aceasta, în condițiile în care licitațiile pentru desemnarea operatorilor nu sunt încă finalizate. Există riscul ca operatorii să nu poată funcționa legal, pentru că nu vor avea timp să obțină toate avizele și autorizațiile necesare până la 1 mai?

Alin Bucur, investitor pe litoral: În ritmul acesta, România nu va avea litoral, pare că cineva urmărește asta. E foarte grav

„Situația este horror. Suntem deja la final de februarie, iar plajele nu au fost licitate. Chiar dacă licitațiile se finalizează curând, rămâne întrebarea: când vor avea timp operatorii să obțină toate avizele și aprobările? Termenele legale pentru eliberarea documentelor sunt de 30 de zile, însă în practică lucrurile durează mult mai mult. În ritmul acesta, România nu va avea litoral, pare că cineva urmărește asta. E foarte grav”, a zis Alin Bucur.

Potrivit informațiilor lui Alin Bucur, din cele 404 sectoare de plajă existente anul trecut, doar 11 aveau autorizații de construcție și funcționare. Autorizațiile sunt emise de autoritățile locale, iar procedurile diferă.

El afirmă că statul ar trebui să găsească soluții pentru intrarea în legalitate, nu să demoleze investiții după ce acestea au fost realizate cu acorduri și autorizații. În opinia sa, pierderile sunt suportate atât de investitori, cât și de stat, iar costurile se transferă în final către turist.

Rămâne însă întrebarea ce fel de sezon va avea litoralul românesc. Hotelierii și autoritățile din turism spun că fac eforturi, însă turiștii nu vin doar pentru hoteluri. Dacă plaja nu oferă condiții, șezlonguri, umbrele, infrastructură minimă, stațiunile riscă să piardă competiția cu Bulgaria, Grecia sau Turcia, unde investițiile sunt vizibile la fiecare pas.

