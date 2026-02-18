Un fost pompier a mințit că este ofițer SRI pentru a vinde posturi fictive: A obținut peste 20.000 de euro

Metoda excrocului a fost simplă, dar eficientă: promisiuni ferme, documente false, povești credibile. Rezultatul a fost unul care i-a adus zeci de mii de euro de la victime.

Cinci ani de înșelăciuni, aceeași poveste reluată

Fost angajat al ISU Crișana, bărbatul din Oradea a fost trimis în judecată de procurorii de la Tribunalul Bihor. Anchetatorii îl acuză de trafic de influență, după ce, timp de aproape cinci ani, ar fi pus pe picioare o rețea de înșelăciuni bine organizată.

Potrivit procurorilor, acesta se prezenta drept „ofițer cu funcție înaltă”, pretinzând legături directe cu Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, SMURD și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Ca să pară credibil, folosea legitimații contrafăcute. A inventat concursuri, probe, etape de verificare. Nimic din toate acestea nu a existat, în realitate, conform informațiilor publicate de Bihoreanul.

Victimelor li se cereau bani sub diverse pretexte: „taxe de înscriere”, „testări psihologice”, analize medicale sau uniforme. Prejudiciul total estimat de anchetatori sare de 10.000 de euro și 80.000 de lei.

Mii de euro pentru o promisiune către SRI

Într-unul dintre episoadele cheie, desfășurat între 2018 și 2022, bărbatul s-a prezentat drept „ofițer SRI Popa Ionel”. A convins o persoană să plătească între 8.000 și 8.500 de euro pentru o presupusă angajare la Serviciul Român de Informații. Conform procurorilor, acesta „pretindea că banii sunt pentru colegi din serviciu care vor facilita procesul de recrutare”. Nicio probă, niciun examen nu a avut loc.

În toamna lui 2021, schema a fost reluată. De data aceasta, inculpatul a susținut că are conexiuni la nivelul SRI Bihor și a cerut aproximativ 28.000 de lei, sub pretextul că sumele vor ajunge la membrii comisiilor de examinare pentru a „garanta” reușita candidatului.

În mijlocul anchetei, procurorii au reconstruit traseul banilor și au ajuns la aceeași concluzie: un fost pompier a mințit că este ofițer SRI pentru a vinde posturi fictive, folosind mereu aceleași povești, adaptate din mers, în funcție de victimă.

Aeroportul Oradea, o altă „filieră” inventată

O altă variantă a escrocheriei a implicat promisiuni de angajare la Aeroportul Oradea. Bărbatul a convins un tânăr și familia acestuia că poate intermedia un post într-o unitate SRI din incinta aeroportului, pentru care a încasat 5.200 de euro, bani prezentați drept costuri pentru cursuri de pregătire inexistente. Metoda a fost repetată în 2023, când doi frați au plătit 9.000 de euro pentru aceleași promisiuni.

„Prezentându-se drept lucrător SRI, inculpatul a cerut bani pentru taxe și cursuri fictive”, au explicat procurorii citați de presa locală.

40.000 de lei pentru posturi în sistemul medical

Nici domeniul medical nu a fost ocolit. Anul trecut, un cuplu care își dorea locuri de muncă de asistent medical și șofer de ambulanță la MAI și SMURD i-a dat inculpatului 40.000 de lei. Promisiunile au sunat convingător. Rezultatul a fost același. Nimic nu s-a materializat.

Având în vedere amploarea faptelor, autoritățile au instituit sechestru asigurător pe bunurile suspectului, pentru a recupera cei 80.000 de lei și peste 10.000 de euro. Bărbatul nu este la primul conflict cu legea. Mai are un dosar din 2022, după ce un orădean care îi plătise peste 9.000 de euro pentru o funcție în SRI l-a denunțat când a observat că „examenul” promis nu mai avea loc, conform Bihoreanul.

Ancheta scoate la iveală un tipar repetat, prin care cu promisiuni mari, documente false, presiune pe victime, inculpatul a păcălit multiple persoane.

