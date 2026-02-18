BoardingPass: Nicușor Dan, în SUA cu avion privat închiriat. Cât costă zborul spre Washington

Pentru deplasarea oficială în Statele Unite, președintele Nicușor Dan a ales un avion privat închiriat de la Țiriac Air, potrivit publicației BoardingPass.

Costul estimat pentru zborul București-Washington-București se ridică la aproximativ 170.000 - 200.000 de euro, conform aceleiași surse.

Bombardier Global 6000, aeronava aleasă pentru vizita oficială în SUA

Aeronava utilizată este un Bombardier Global 6000, cu o capacitate de 14 pasageri, înmatriculată în Austria și operată de compania Avcon Jet.

Vizita are loc în contextul participării șefului statului, în calitate de observator, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, inițiativă a președintelui american Donald Trump.

Modelul Global 6000 produs de canadienii de la Bombardier poate zbura fără escală până la 11.000 km și este propulsat de motoare Rolls Royce.