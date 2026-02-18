€ 5.0941
BoardingPass: Nicușor Dan, în SUA cu avion privat închiriat. Cât costă zborul spre Washington
Data actualizării: 15:15 18 Feb 2026 | Data publicării: 15:13 18 Feb 2026

BoardingPass: Nicușor Dan, în SUA cu avion privat închiriat. Cât costă zborul spre Washington
Autor: Dana Mihai

avion imagine ilustrativă Avion. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Pentru deplasarea oficială în Statele Unite, președintele Nicușor Dan a ales un avion privat.

Pentru deplasarea oficială în Statele Unite, președintele Nicușor Dan a ales un avion privat închiriat de la Țiriac Air, potrivit publicației BoardingPass.

Costul estimat pentru zborul București-Washington-București se ridică la aproximativ 170.000 - 200.000 de euro, conform aceleiași surse.

Bombardier Global 6000, aeronava aleasă pentru vizita oficială în SUA

Aeronava utilizată este un Bombardier Global 6000, cu o capacitate de 14 pasageri, înmatriculată în Austria și operată de compania Avcon Jet.

Vizita are loc în contextul participării șefului statului, în calitate de observator, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, inițiativă a președintelui american Donald Trump.

Modelul Global 6000 produs de canadienii de la Bombardier poate zbura fără escală până la 11.000 km și este propulsat de motoare Rolls Royce.

nicusor dan
zbor nicusor dan tiriac
