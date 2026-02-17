€ 5.0965
Stiri

DCNews Stiri Cod Portocaliu de ninsoare în București și 12 județe: SNSPA suspendă cursurile miercuri
Data publicării: 16:20 17 Feb 2026

Cod Portocaliu de ninsoare în București și 12 județe: SNSPA suspendă cursurile miercuri
Autor: Roxana Neagu

alerta de cod portocaliu ANM, alertă de Cod Portocaliu

SNSPA a anunțat suspendarea cursurilor miercuri, în contextul alertei de Cod Portocaliu de ninsori.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a anunţat suspendarea cursurilor programate pentru miercuri, ca urmare a mesajelor de avertizare cod portocaliu ce vizează ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă şi viscol, emise de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru municipiul Bucureşti.

"Pentru siguranţa studenţilor, a cadrelor didactice şi a întregii comunităţi universitare, toate activităţile didactice se suspendă pe parcursul zilei de miercuri, 18 februarie. Acestea vor fi reprogramate şi recuperate ulterior, în conformitate cu deciziile adoptate la nivelul fiecărei structuri academice. SNSPA va reveni cu informaţii suplimentare, dacă situaţia o va impune", se arată într-un comunicat SNSPA.

Alertă de Cod Portocaliu în 12 județe și în municipiul București

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, marţi, o atenţionare cod portocaliu de ninsori abundente, intensificări puternice ale vântului şi viscol puternic, valabilă în 12 judeţe şi în municipiul Bucureşti. Judeţele vizate de atenţionarea cod portocaliu sunt: Vrancea, Galaţi, Brăila, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov.

Din această seară, de la ora 20:00, intră în vigoare alerta de Cod Portocaliu, valabilă până miercuri, la ora 12:00. ANM anunță ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului și viscol puternic. ”În Muntenia și în sudul Moldovei va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20...50 cm (echivalent în apă de 20...50 l/mp). Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60....85 km/h (cu vitezele cele mai mari în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași). Va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită și vizibilitatea va scădea sub 50 m” conform ANM. 

