Epavă misterioasă din secolul al XVII-lea, reapărută după scăderea nivelului Mării Baltice / foto în articol

Epava unei ambarcaţiuni datând din secolul al XVII-lea şi care a aparţinut marinei suedeze este vizibilă de la începutul lunii februarie la Stockholm în urma unei scăderi fără precedent a nivelului Mării Baltice.
În inima capitalei suedeze, scheletul din lemn al navei iese la suprafaţa apei, lăsând să se întrevadă o epavă bine conservată, potrivit AFP și Agerpres.
Epava de aici este o navă pe care marina suedeză a scufundat-o în mod intenţionat, probabil în jurul anului 1640, a explicat pentru AFP Jim Hansson, arheolog în cadrul Vrak, muzeul epavelor din Stockholm.
După mai multe misiuni desfăşurate în Marea Baltică, marina suedeză a decis să o utilizeze drept fundaţie pentru un nou pod în această zonă situată în apropierea insulei Kastellholmen, în centrul capitalei suedeze, a adăugat el.
Soluţia a constat în utilizarea carcasei, care este din stejar, un lemn foarte rezistent, şi nu a unui lemn nou. În Marea Baltică, nu există viermi marini care să distrugă lemnul, care poate astfel rezista, după cum vedeţi, 400 de ani, a spus expertul.
Epava îşi făcuse deja apariţia la suprafaţă în 2013, dar nu a fost niciodată la fel de vizibilă ca acum, când Marea Baltică este la cel mai scăzut nivel din ultima sută de ani, potrivit arheologului.
A existat o perioadă foarte lungă de presiune ridicată aici, în regiunea nordică. Apa Mării Baltice a fost aşadar împinsă către Marea Nordului şi Oceanul Atlantic, a spus el.
Numele navei n-a putut fi determinat cu precizie întrucât cinci epave sunt aliniate în această zonă pentru a servi drept bază a podului, toate datând de la sfârşitul secolul al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea.
Un program de cercetare care poartă denumirea flota pierdută (The lost fleet) este în curs de desfăşurare în scopul identificării cu precizie a numărului mare de epave ale marinei militare suedeze care au plonjat pe fundul Mării Baltice.
The birds are sleeping safely in the ship wreck after the Danish warship 'Graa Ulv' (1642) (Eng: Grey wolf). Conquered 1659. It sunk in 1670, outside Kastellholmen.— Anders E. Skånberg (@AndersESPhoto) April 8, 2018
When there's a low tide, we can see it in the same place it's stayed since 1670.@visitstockholm @viewstockholm pic.twitter.com/QORaSrjrg2
de Anca Murgoci