€ 5.0965
|
$ 4.3037
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0965
|
$ 4.3037
 
DCNews Stiri Epavă misterioasă din secolul al XVII-lea, reapărută după scăderea nivelului Mării Baltice / foto în articol
Data publicării: 14:58 17 Feb 2026

Epavă misterioasă din secolul al XVII-lea, reapărută după scăderea nivelului Mării Baltice / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

orasul stockholm si marea baltica in amurg Foto: Unsplash

Epava unei ambarcaţiuni datând din secolul al XVII-lea şi care a aparţinut marinei suedeze este vizibilă de la începutul lunii februarie la Stockholm în urma unei scăderi fără precedent a nivelului Mării Baltice.

În inima capitalei suedeze, scheletul din lemn al navei iese la suprafaţa apei, lăsând să se întrevadă o epavă bine conservată, potrivit AFP și Agerpres.

Epava de aici este o navă pe care marina suedeză a scufundat-o în mod intenţionat, probabil în jurul anului 1640, a explicat pentru AFP Jim Hansson, arheolog în cadrul Vrak, muzeul epavelor din Stockholm.

După mai multe misiuni desfăşurate în Marea Baltică, marina suedeză a decis să o utilizeze drept fundaţie pentru un nou pod în această zonă situată în apropierea insulei Kastellholmen, în centrul capitalei suedeze, a adăugat el.

Soluţia a constat în utilizarea carcasei, care este din stejar, un lemn foarte rezistent, şi nu a unui lemn nou. În Marea Baltică, nu există viermi marini care să distrugă lemnul, care poate astfel rezista, după cum vedeţi, 400 de ani, a spus expertul.

Epava îşi făcuse deja apariţia la suprafaţă în 2013, dar nu a fost niciodată la fel de vizibilă ca acum, când Marea Baltică este la cel mai scăzut nivel din ultima sută de ani, potrivit arheologului.

A existat o perioadă foarte lungă de presiune ridicată aici, în regiunea nordică. Apa Mării Baltice a fost aşadar împinsă către Marea Nordului şi Oceanul Atlantic, a spus el.

Numele navei n-a putut fi determinat cu precizie întrucât cinci epave sunt aliniate în această zonă pentru a servi drept bază a podului, toate datând de la sfârşitul secolul al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea.

Un program de cercetare care poartă denumirea flota pierdută (The lost fleet) este în curs de desfăşurare în scopul identificării cu precizie a numărului mare de epave ale marinei militare suedeze care au plonjat pe fundul Mării Baltice.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

epava
suedia
marea baltica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
BNR, anunț pentru românii cu credite. Ce se întâmplă cu dobânda de referință
Publicat acum 12 minute
Tort de cartofi cu legume, o rețetă perfectă pentru a hrăni întreaga familie
Publicat acum 17 minute
5 metode verificate prin care reduci facturile iarna, fără să stai în frig
Publicat acum 25 minute
Marile întrebări privind decizia lui Nicușor Dan de a merge în SUA pentru Consiliul Păcii. Roberto Musneci și Adrian Zuckerman, analiza unei mișcări cu miză transatlantică
Publicat acum 42 minute
Epavă misterioasă din secolul al XVII-lea, reapărută după scăderea nivelului Mării Baltice / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 3 minute
INML, rezultat test antidrog pentru Robert Negoiță
Publicat acum 4 ore si 41 minute
De ce a convocat Nicușor Dan liderii coaliției la Cotroceni. Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 8 ore si 11 minute
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 50 minute
Marco Rubio, precizări despre acordarea vizelor pentru SUA. Viktor Orban a zâmbit cu satisfacție când l-a auzit / video viral
Publicat acum 5 ore si 47 minute
O doctoriță a fost umilită și bătută de 8 persoane, chiar în sala de urgențe. Reacția Colegiului Medicilor
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close