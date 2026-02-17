€ 5.0953
Sectorul 3 plantează peste 10.000 de copaci anual de mai bine de 13 ani. O strategie constantă pentru un oraș mai verde
Data publicării: 08:16 17 Feb 2026

Sectorul 3 plantează peste 10.000 de copaci anual de mai bine de 13 ani. O strategie constantă pentru un oraș mai verde
Autor: Bogdan Constantin

Sectorul 3 plantează peste 10.000 de copaci anual de mai bine de 13 ani. O strategie constantă pentru un oraș mai verde - Freepik Sectorul 3 plantează peste 10.000 de copaci anual de mai bine de 13 ani. O strategie constantă pentru un oraș mai verde - Freepik

Sectorul 3 continuă una dintre cele mai ample campanii de înverzire urbană din Capitală, menținând de peste 13 ani un ritm constant de plantare a arborilor, cu peste 10.000 de copaci introduși anual în spațiile publice.

Programul face parte dintr-o strategie pe termen lung de regenerare urbană, orientată spre creșterea suprafețelor verzi, îmbunătățirea calității aerului și adaptarea orașului la schimbările climatice.

Ritm constant de plantare: peste un deceniu de investiții verzi

Administrația locală derulează plantări în parcuri, pe aliniamente stradale, în scuaruri și în grădinile dintre blocuri, utilizând specii adaptate mediului urban, precum tei, platani, arțari sau plopi. Ritmul anual de peste 10.000 de arbori plantați a fost menținut constant încă din 2012, transformând Sectorul 3 într-una dintre cele mai dinamice zone ale Bucureștiului în ceea ce privește extinderea spațiilor verzi.

„În orașe tot mai dens populate, plantarea arborilor nu mai este doar o investiție estetică, ci o necesitate pentru sănătatea comunității. În această primăvară, vom finaliza plantarea a 20.000 de arbori și arbuști după ce am început acest demers în toamna anului trecut. ”, transmit reprezentanții administrației locale, subliniind rolul arborilor în reducerea disconfortului termic și în crearea unor spații urbane mai prietenoase.

De la aliniamente stradale la păduri urbane

Campaniile de plantare nu se limitează la completarea spațiilor verzi existente. În unele zone, proiectele au vizat transformarea unor terenuri neutilizate în adevărate „păduri urbane”, cu mii de copaci plantați etapizat pentru a crea suprafețe extinse de vegetație și umbră.

În paralel, sectorul utilizează o pepinieră proprie pentru pregătirea materialului dendrologic și pentru asigurarea continuității programelor de plantare.

Impact asupra biodiversității și mediului urban

Datele publice arată că, în ultimii ani, au fost plantați zeci de mii de arbori și sute de mii de arbuști, contribuind la diversificarea peisajului urban și la creșterea biodiversității locale. Specialiștii consideră că plantările masive din ultimul deceniu au redus suprafețele cu sol expus și au contribuit la crearea unor microclimate urbane mai echilibrate.

sector 3 copaci
capitala
spatii publice sector 3

sector 3 copaci
capitala
spatii publice sector 3
