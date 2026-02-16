Herman Halușcenko, fost ministru ucrainean al Energiei, acuzat de spălare de bani și crimă organizată

Herman Halușcenko, fostul ministru ucrainean al Energiei, a fost acuzat de spălare de bani și crimă organizată în cadrul celui mai mare scandal de corupție din țară, a anunțat Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU), pe 16 februarie.

Acuzațiile împotriva lui Halușcenko au fost formulate la câteva luni după ce Ucraina a fost zguduită de cea mai mare anchetă de corupție din timpul președinției lui Volodimir Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

Halușcenko voia să fugă din țară

În urmă cu o zi, pe 15 februarie, fostul oficial a fost reținut în timp ce încerca să părăsească Ucraina.

Halușcenko este investigat de NABU în cadrul unui caz care implică compania nucleară de stat Energoatom. Alți opt suspecți au fost acuzați, iar Timur Mindich, un apropiat al lui Zelenski, este presupusul lider al rețelei.

Halușcenko a fost adus la Înalta Curte Anticorupție din Ucraina, unde avocații săi au susținut că detenția sa a fost „ilegală”. Instanța a admis parțial plângerea, dar a refuzat să-l elibereze pe fostul ministru.

Halușcenko a fost ministru al Energiei din 2021 până în 2025 și a fost numit ministru al justiției în iulie 2025. El a fost demis din funcția de ministru al Justiției în luna noiembrie a anului trecut, pe fondul unui scandal de corupție.

Acuzațiile procurorilor

Ministrul Energiei, Svitlana Hrynchuk, despre care se presupune că este implicată și ea în acest caz, a fost demisă în aceeași zi. Ca parte a anchetei, Biroul Național Anticorupție din Ucraina colaborează cu autoritățile din alte 15 țări. Potrivit NABU, membrii grupării demascate de agenții anti-corupție în noiembrie au inițiat înregistrarea unui fond pe insula Anguilla în februarie 2021. Fondul își propunea să strângă aproximativ 100 de milioane de dolari în „investiții”, familia lui Halușcenko fiind printre „investitori”, a declarat biroul.

Fondul a fost condus de un asociat de lungă durată al grupării, un cetățean al Seychelles și St. Kitts și Nevis, care se presupune că a furnizat servicii de spălare de bani. Pentru a ascunde implicarea lui Halușcenko , se presupune că două companii au fost înființate în Insulele Marshall și legate de un trust din St. Kitts și Nevis, avându-i ca beneficiari pe fosta sa soție și cei patru copii, susține NABU. Totodată, firmele ar fi devenit „investitori” în fond, în timp ce grupul ar fi transferat bani în conturile fondului de la trei bănci elvețiene, în interesul lui Halușcenko .

Potrivit biroului, în timpul mandatului lui Halușcenko ca ministru al Energiei, peste 112 milioane de dolari au fost canalizate prin intermediul lui Ihor Mironyuk, un fost consilier al lui Halușcenko și suspect în acest caz.

Biroul Național Anticorupție din Ucraina a declarat că peste 7,4 milioane de dolari au fost transferați în conturile fondului controlate de familia lui Halușcenko. În plus, peste 1,3 milioane de franci elvețieni și 2,4 milioane de euro au fost retrase în numerar și trimiși direct familiei sale din Elveția.

Potrivit NABU, o parte din fonduri au fost cheltuite pentru educația copiilor lui Halușcenko la instituții elvețiene de top și plasate în conturile fostei soții. Restul ar fi fost plasat într-un depozit, „obținând venituri suplimentare pentru uzul personal al familiei”.

Halușcenko nu a comentat încă acuzațiile aduse împotriva sa. El riscă până la 12 ani de închisoare.

