€ 5.0953
|
$ 4.2940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.2940
 
DCNews Stiri Herman Halușcenko, fost ministru ucrainean al Energiei, acuzat de spălare de bani și crimă organizată
Data publicării: 23:58 16 Feb 2026

Herman Halușcenko, fost ministru ucrainean al Energiei, acuzat de spălare de bani și crimă organizată
Autor: Iulia Horovei

Herman Halușcenko, fost ministru ucrainean al Energiei și Justiției Herman Halușcenko, fost ministru ucrainean al Energiei și al Justiției. Sursa foto: Ministerul Justiției, Facebook/UA.

Fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Halușcenko, a fost acuzat de spălare de bani și crimă organizată în cadrul celui mai mare scandal de corupție din Ucraina.

Herman Halușcenko, fostul ministru ucrainean al Energiei, a fost acuzat de spălare de bani și crimă organizată în cadrul celui mai mare scandal de corupție din țară, a anunțat Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU), pe 16 februarie.

Acuzațiile împotriva lui Halușcenko au fost formulate la câteva luni după ce Ucraina a fost zguduită de cea mai mare anchetă de corupție din timpul președinției lui Volodimir Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

Halușcenko voia să fugă din țară

În urmă cu o zi, pe 15 februarie, fostul oficial a fost reținut în timp ce încerca să părăsească Ucraina.

Halușcenko este investigat de NABU în cadrul unui caz care implică compania nucleară de stat Energoatom. Alți opt suspecți au fost acuzați, iar Timur Mindich, un apropiat al lui Zelenski, este presupusul lider al rețelei.

Halușcenko a fost adus la Înalta Curte Anticorupție din Ucraina, unde avocații săi au susținut că detenția sa a fost „ilegală”. Instanța a admis parțial plângerea, dar a refuzat să-l elibereze pe fostul ministru.

Halușcenko a fost ministru al Energiei din 2021 până în 2025 și a fost numit ministru al justiției în iulie 2025. El a fost demis din funcția de ministru al Justiției în luna noiembrie a anului trecut, pe fondul unui scandal de corupție.

Acuzațiile procurorilor

Ministrul Energiei, Svitlana Hrynchuk, despre care se presupune că este implicată și ea în acest caz, a fost demisă în aceeași zi. Ca parte a anchetei, Biroul Național Anticorupție din Ucraina colaborează cu autoritățile din alte 15 țări. Potrivit NABU, membrii grupării demascate de agenții anti-corupție în noiembrie au inițiat înregistrarea unui fond pe insula Anguilla în februarie 2021. Fondul își propunea să strângă aproximativ 100 de milioane de dolari în „investiții”, familia lui Halușcenko fiind printre „investitori”, a declarat biroul. 

Fondul a fost condus de un asociat de lungă durată al grupării, un cetățean al Seychelles și St. Kitts și Nevis, care se presupune că a furnizat servicii de spălare de bani. Pentru a ascunde implicarea lui Halușcenko , se presupune că două companii au fost înființate în Insulele Marshall și legate de un trust din St. Kitts și Nevis, avându-i ca beneficiari pe fosta sa soție și cei patru copii,  susține NABU. Totodată, firmele ar fi devenit „investitori” în fond, în timp ce grupul ar fi transferat bani în conturile fondului de la trei bănci elvețiene, în interesul lui Halușcenko .

Potrivit biroului, în timpul mandatului lui Halușcenko ca ministru al Energiei, peste 112 milioane de dolari au fost canalizate prin intermediul lui Ihor Mironyuk, un fost consilier al lui Halușcenko și suspect în acest caz.

Biroul Național Anticorupție din Ucraina a declarat că peste 7,4 milioane de dolari au fost transferați în conturile fondului controlate de familia lui Halușcenko. În plus, peste 1,3 milioane de franci elvețieni și 2,4 milioane de euro au fost retrase în numerar și trimiși direct familiei sale din Elveția.

Potrivit NABU, o parte din fonduri au fost cheltuite pentru educația copiilor lui Halușcenko la instituții elvețiene de top și plasate în conturile fostei soții. Restul ar fi fost plasat într-un depozit, „obținând venituri suplimentare pentru uzul personal al familiei”.

Halușcenko nu a comentat încă acuzațiile aduse împotriva sa. El riscă până la 12 ani de închisoare. 

Citește și: Ucraina, acuzată că blochează conducta Drujba. Ungaria și Slovacia fac apel la Croația pentru aprovizionarea cu petrol rusesc

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Herman Halușcenko
ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Herman Halușcenko, fost ministru ucrainean al Energiei, acuzat de spălare de bani și crimă organizată
Publicat acum 15 minute
Procentul uriaș al românilor care merg la Urgențe fără a avea una. Dr. Vântu: Până la urmă, tot la spital ajung
Publicat acum 45 minute
Cum se vor numi hipermarketurile fraților Pavăl, după ce vor prelua Carrefour
Publicat acum 57 minute
Un român a furat zilnic 1.000 de euro din restaurantul unde muncea încă din 2018. Câți bani a strâns și ce facea cu ei
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Ultimatum pentru Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu: Atunci nu vom avea buget și vom retrage încrederea premierului. Punct!
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 44 minute
Viktor Orban, replică pentru Zelenski, după ce președintele Ucrainei s-a luat de burta lui mare
Publicat acum 12 ore si 25 minute
Cine e în spatele deciziei lui Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace? Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 7 ore si 28 minute
Liderii coaliției de guvernare, deciziile momentului despre relansarea economică, taxe și impozite. Apar și excepțiile
Publicat acum 14 ore si 52 minute
Ponta: Tolontan critica contractul pentru autostrada Comarnic - Brașov. Funky Citizens scria, la DNA, că deranjăm natura cu autostrada
Publicat acum 17 ore si 18 minute
Horoscop 16 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close