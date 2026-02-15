Netanyahu trasează condițiile dorite de Israel pentru un acord SUA - Iran

Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi-a precizat duminică lista de condiţii puse de Israel pentru a accepta un acord între SUA şi Iran, în principal ca Teheranul să-şi elimine complet programul nuclear şi programul de rachete balistice care pot lovi Israelul, relatează agenţiile AFP, EFE și Agerpres.

Vorbind la un eveniment desfăşurat la Ierusalim, Netanyahu a spus că un astfel de acord trebuie să aibă mai multe componente, adică tot materialul de îmbogăţire a uraniului să fie retras din Iran, infrastructura de îmbogăţire să fie demontată şi neutralizată, raza de acţiune a rachetelor balistice iraniene să fie limitată la 300 de kilometri, pentru a nu mai putea lovi Israelul, şi de asemenea Iranul să înceteze finanţarea "axei terorii", referire la grupări armate precum Hezbollah, rebelii houthi din Yemen şi miliţiile palestiniene.

"Acestea sunt elementele pe care le considerăm importante pentru a ajunge la un acord. Şi am prezentat poziţia noastră foarte clar", a indicat Netanyahu, referindu-se la întâlnirea pe care a avut-o săptămâna aceasta la Washington cu preşedintele american Donald Trump.

Programul nuclear iranian, încă activ

Mai mult, potrivit premierului israelian, un astfel de acord trebuie să prevadă şi posibilitatea ca Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) să efectueze inspecţii surpriză în Iran.

SUA şi Iranul a reluat tratativele pe 6 februarie în Oman. Ambele părţi au salutat evoluţia discuţiilor, care vor continua săptămâna viitoare la Geneva, unde a plecat duminică şi ministrul de externe iranian Abbas Araghchi.

Potrivit unui oficial iranian citat de Reuters, Teheranul urmăreşte să încheie cu SUA un acord nuclear care să prevadă beneficii economice pentru ambele părţi, precum cooperarea în sectorul petrolului şi al gazelor naturale, investiţii pentru exploatarea resurselor minerale şi chiar cumpărarea de către Iran a unor avioane civile americane.

Înaintea reluării acestor negocieri, Trump a trimis în zona Golfului o grupare navală şi a ameninţat Iranul cu o acţiune militară dacă nu încheie un acord de neutralizare a programelor sale nuclear şi de rachete balistice de care se teme Israelul.

Campania de bombardamente israeliene din iunie anul trecut, în care s-a implicat şi Washingtonul cu un atac cu bombe penetrante asupra instalaţiilor nucleare subterane, pare să nu fi reuşit eliminarea completă a programului nuclear iranian şi nici a stocului de uraniu îmbogăţit, ce ar fi fost pus la adăpost de autorităţile iraniene.