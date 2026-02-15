€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri Netanyahu trasează condițiile dorite de Israel pentru un acord SUA - Iran
Data publicării: 21:11 15 Feb 2026

Netanyahu trasează condițiile dorite de Israel pentru un acord SUA - Iran
Autor: Ioan-Radu Gava

netanyahu-anexare-cisiordania_96633200 Foto: Agerpres

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a trasat condițiile pentru acceptarea unui acord între Statele Unite ale Americii și Iran.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi-a precizat duminică lista de condiţii puse de Israel pentru a accepta un acord între SUA şi Iran, în principal ca Teheranul să-şi elimine complet programul nuclear şi programul de rachete balistice care pot lovi Israelul, relatează agenţiile AFP, EFE și Agerpres.

Vorbind la un eveniment desfăşurat la Ierusalim, Netanyahu a spus că un astfel de acord trebuie să aibă mai multe componente, adică tot materialul de îmbogăţire a uraniului să fie retras din Iran, infrastructura de îmbogăţire să fie demontată şi neutralizată, raza de acţiune a rachetelor balistice iraniene să fie limitată la 300 de kilometri, pentru a nu mai putea lovi Israelul, şi de asemenea Iranul să înceteze finanţarea "axei terorii", referire la grupări armate precum Hezbollah, rebelii houthi din Yemen şi miliţiile palestiniene.

"Acestea sunt elementele pe care le considerăm importante pentru a ajunge la un acord. Şi am prezentat poziţia noastră foarte clar", a indicat Netanyahu, referindu-se la întâlnirea pe care a avut-o săptămâna aceasta la Washington cu preşedintele american Donald Trump.

CITEȘTE ȘI                -               Donald Trump le cere alte miliarde de dolari țărilor din Consiliul pentru Pace. Anunțul va fi făcut la prima reuniune

Programul nuclear iranian, încă activ

Mai mult, potrivit premierului israelian, un astfel de acord trebuie să prevadă şi posibilitatea ca Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) să efectueze inspecţii surpriză în Iran.

SUA şi Iranul a reluat tratativele pe 6 februarie în Oman. Ambele părţi au salutat evoluţia discuţiilor, care vor continua săptămâna viitoare la Geneva, unde a plecat duminică şi ministrul de externe iranian Abbas Araghchi.

Potrivit unui oficial iranian citat de Reuters, Teheranul urmăreşte să încheie cu SUA un acord nuclear care să prevadă beneficii economice pentru ambele părţi, precum cooperarea în sectorul petrolului şi al gazelor naturale, investiţii pentru exploatarea resurselor minerale şi chiar cumpărarea de către Iran a unor avioane civile americane.

Înaintea reluării acestor negocieri, Trump a trimis în zona Golfului o grupare navală şi a ameninţat Iranul cu o acţiune militară dacă nu încheie un acord de neutralizare a programelor sale nuclear şi de rachete balistice de care se teme Israelul.

Campania de bombardamente israeliene din iunie anul trecut, în care s-a implicat şi Washingtonul cu un atac cu bombe penetrante asupra instalaţiilor nucleare subterane, pare să nu fi reuşit eliminarea completă a programului nuclear iranian şi nici a stocului de uraniu îmbogăţit, ce ar fi fost pus la adăpost de autorităţile iraniene.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
iran
israel
benjamin netanyahu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Schimbări majore în medicina de familie. Modelul britanic, exemplu pentru România / video
Publicat acum 35 minute
E scandal la Eurovision 2026! Antonio Pican și Wrs, acuzați privind modul în care au ajuns în finală
Publicat acum 43 minute
Ucraina, acuzată că blochează conducta Drujba. Ungaria și Slovacia fac apel la Croația pentru aprovizionarea cu petrol rusesc
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Cum se face corect un pomelnic. Pe cine să nu treceți niciodată
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Netanyahu trasează condițiile dorite de Israel pentru un acord SUA - Iran
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 56 minute
Nouă înșelătorie în România: Mesajul la care să NU răspunzi - FOTO
Publicat acum 14 ore si 7 minute
Horoscop 15 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 58 minute
Mircea Badea, mesaj pentru fiul său după ce Victor Rebengiuc a fost amenințat cu moartea, iar Poliția s-a autosesizat
Publicat acum 14 ore si 20 minute
Cod Galben de viscol. ANM, zonele vizate. UPDATE: Atenționarea meteo, prelungită
Publicat acum 13 ore si 14 minute
Mașina radiată automat dacă nu ai RCA: Modelul care schimbă regulile jocului
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close