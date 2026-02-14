Liga în care joacă România la nivel european: Semnalul a fost dat de Oana Țoiu, la Davos / video

Victor Ponta, fost premier social-democrat, a fost invitatul lui Răzvan Dumitrescu la emisiunea Ce Se Întâmplă, la DC News, unde a fost abordat subiectul reprezentării României la nivel internațional, în special prin prestațiile ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

„La Davos, Republica Moldova a fost reprezentat de premier și vicepremier, plus o delegație, iar din România a fost ministrul Afacerilor Externe. Din punct de vedere al reprezentării, ei (n.r. cei din Republica Moldova) au fost peste“, a spus Răzvan Dumitrescu.

„Da, dar a fost Oana Țoiu care a spus că a avut o întâlnire importantă cu primul-ministru al Republicii Moldova. Chiar mă gândeam de ce s-a mai dus până la Davos, nu putea să se întâlnească la Iași, la București sau la Chișinău?“, a adăugat, ironic, Victor Ponta.

În ce ligă joacă România la nivel european? Victor Ponta: Când se împart lucrurile și vine furtuna, noi suntem tot trei bărcuțe

„E mai relevantă Republica Moldova, pentru anumite cercuri europene, decât România în acest moment?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Este o insulă a administrației Biden. E mai importantă. Noi suntem în aceeași ligă cu Republica Moldova și Ucraina, dar suntem pe locul 3. Nu puteam să ne calificăm cu Polonia, la G20, dar puteam să fim cu Ungaria, cu Cehia, cu Austria, cu Slovacia etc.

Noi, după alegerile de anul trecut, am fost puși în aceeași ligă cu Republica Moldova și Ucraina, dar pe locul al treilea, la retrogradare“, a mai spus fostul premier al României, adăugând că acest lucru înseamnă „zonă tampon“.

„Care sunt consecințele?“, a insistat Răzvan Dumitrescu.

„Cu consecințele că atunci când se împart lucrurile și vine furtuna, noi suntem tot trei bărcuțe“, a mai spus Victor Ponta.